El cantante Christian Nodal figura junto a la fachada del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en una composición visual.

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Christian Nodal presenta una oposición ante el IMPI para impedir que su padre, Jesús Jaime González Terrazas, registre la marca “CHRISTIAN NODAL” en una nueva categoría comercial, en medio de la disputa que ambos sostienen por el control del nombre artístico del cantante. El documento, de 128 páginas con anexos, fue ingresado el 9 de noviembre por el abogado Ian Sergio Ibarra Hernández.

El padre de Nodal busca registrar la marca en la clase 16, la cual corresponde a productos impresos, fotografías, artículos de papelería y publicaciones. Es una categoría distinta a la Clase 41, que cubre conciertos, espectáculos y servicios de entretenimiento, donde el padre del cantante ya posee registros vigentes.

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El nuevo trámite que Christian Nodal busca frenar ante el IMPI

La solicitud de Jesús Jaime fue presentada el 30 de septiembre bajo el expediente 3714831 para la clase 16, categoría que ampara productos impresos, fotografías y artículos de papelería. Esta clase es distinta de la 41, donde el padre ya posee tres marcas relacionadas con entretenimiento.

Christian Nodal sonríe y señala a la cámara junto a sus padres, quienes brindan con copas de champán, en medio de especulaciones sobre un supuesto distanciamiento familiar. (Infobae México / Especial )

El 9 de noviembre, Christian Nodal presentó una oposición formal, la cual sostiene que “el solicitante, Jesús Jaime González Terrazas, no es la persona cuyo nombre artístico pretende registrarse, ni cuenta con el consentimiento expreso de mi mandante para tal efecto”. El escrito fue ingresado electrónicamente a las 15:55 horas.

La defensa invoca el artículo 173 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

El equipo legal del cantante cita también el Convenio de París y el artículo 20.21 del T-MEC, normativas que protegen marcas notoriamente conocidas aun en categorías distintas a las ya registradas por su titular. Con base en esto, el abogado de Nodal pide que el IMPI reconozca “CHRISTIAN NODAL” como marca notoria.

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Para respaldar esta petición, la defensa presentó documentación sobre la trayectoria artística del cantante, cifras de plataformas musicales y alcance en redes sociales. El argumento central es que el nombre adquirió reconocimiento público durante más de una década de carrera.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se preparan para cantar en la primera edición europea de Premios Juventud, que se celebra este 3 de septiembre en Marbella. (Captura de pantalla @univision)

El IMPI ya había objetado solicitudes del padre de Christian Nodal en 2016 y 2024

En el caso de la marca “CHRISTIAN NODAL PAL CORA”, el Instituto advirtió que el nombre del cantante había adquirido “tal prestigio y reconocimiento” que podía generar confusión entre los consumidores. También señaló que Jesús Jaime no había presentado la autorización del titular correspondiente.

Pese a esas observaciones, ambos trámites terminaron con registros concedidos. El abogado de Christian pide ahora que el IMPI tome en cuenta esos antecedentes y no adopte “un criterio contradictorio respecto de hechos idénticos”.

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Jesús Jaime González Terrazas posee tres marcas vigentes hasta 2036

Actualmente el padre del cantante figura como titular de “CN CHRISTIAN NODAL”, vigente hasta abril de 2036; “NODAL”, hasta marzo del mismo año, y “CHRISTIAN NODAL PAL CORA”, hasta diciembre de 2034. Padre e hijo comparten además dos registros vinculados a bebidas y a servicios de restaurantes y bares, vigentes hasta 2034.

Semanas después de llamar "vil mentira" a la práctica de anunciar conciertos agotados sin estarlo, Christian Nodal posó con un boleto gigante de sold out en La México ante las críticas de internautas que recordaron sus propias palabras. (Facebook Christian Nodal)

La abogada de Jesús Jaime, Elsa del Carmen Lugo Torres, sostiene en trámites paralelos que su cliente “siempre ha sido el único dueño y titular de los derechos marcarios y artísticos ante el INDAUTOR” del nombre “CHRISTIAN NODAL”. Uno de los pilares de esta defensa es una reserva del nombre artístico obtenida ante el INDAUTOR en 2016, cuando Christian era menor de edad, y renovada en 2021.

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En mayo de 2026 el IMPI identificó un conflicto previo entre Nodal y su padre

El 7 de mayo de 2026, Jesús Jaime presentó otra solicitud para registrar “CHRISTIAN NODAL” en la clase 41, de conciertos y espectáculos. El Instituto identificó una solicitud anterior de “C NODAL”, presentada por Christian tres días antes, y consideró que ambas marcas podían confundirse.

El 7 de octubre, Lugo Torres respondió a esas objeciones y defendió los registros previos de su cliente. Hasta el momento, el IMPI no ha resuelto ninguna de las dos solicitudes pendientes de Jesús Jaime: ni la de conciertos y espectáculos ni la de productos impresos.

(Facebook Christian Nodal)

Christian Nodal declaró en abril que no es dueño de su propio nombre

La disputa se intensificó en abril de 2026, en medio de la polémica por el video de su canción “Un Vals”. Nodal escribió entonces en Instagram: “No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso, pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes”.

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De forma paralela, el cantante enfrenta otro frente legal distinto al de su familia. José Manuel Maldonado Ayala, titular previo de la marca “FORAJIDO” para servicios de entretenimiento musical, presentó una oposición contra la solicitud de Nodal para registrar “EL FORAJIDO”, trámite iniciado en abril de 2026. El IMPI tampoco ha dado su resolución ante este caso.