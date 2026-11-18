Actualmente Ovidio Guzmán López y su hermano Joaquín son dos de los principales narcos que mantienen colaboración con EEUU. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

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Estados Unidos mantiene una estrategia para que narcotraficantes acepten brindar información y declarar en juicios contra otros criminales a cambio de beneficios en sus sentencias. Este modelo ha resultado atractivo para los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y de Ismael “El Mayo” Zambada, así como de otros líderes de cárteles; sin embargo, las negociaciones también podrían tener consecuencias negativas.

Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) explicó en entrevista con Infobae México que la mayoría de los narcos que llegan a acuerdo terminarían regresando al crimen organizado.

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De acuerdo con el exfuncionario existe un patrón que se repite entre los narcos liberados tras colaborar: la falta de alternativas fuera del narcotráfico y la infraestructura criminal, que los llevan de vuelta al negocio.

El patrón de la “puerta giratoria”

Rafael Caro Quintero pasó 28 años en prisión. Al salir, autoridades estadounidenses y mexicanas lo señalaron por fundar el Cártel de Caborca. Hoy se encuentra preso en EEUU.(Policías de Costa Rica 2.0)

Vigil explicó que los narcotraficantes, quienes suelen obtener sentencias cortas en prisión, suelen volver a sus actividades delictivas al salir de la cárcel debido a que es la única manera que han conocido para vivir.

“El problema es que muchas veces la única cosa que ellos conocen es el narcotráfico. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Salen y entran otra vez al negocio, porque esto es lo que conocen”, sostuvo.

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Además, señaló que la estructura criminal permanece disponible incluso después del paso por prisión: “Ya tienen la infraestructura todavía en muchos casos, cosa que es el dinero fácil y entonces entran otra vez al negocio. Como muchos lo han hecho”, agregó.

Acuerdos sí, pero con penas acordes a los crímenes cometidos: Vigil

El exagente de la DEA explicó que no se opone a la estrategia de cooperación judicial, pero siempre que exista un criterio estricto sobre cuándo aplicarla. Además, dijo que sí considera adecuada esta herramienta para combatir al narcotráfico, pero debería contemplar sanciones adecuadas.

“Si detienen a una persona y te puede dar más información para agarrar a un narcotraficante más grande, o pueden hacerle más daño a una organización, entonces yo estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo en que les den menos tiempo (en la cárcel) a narcotraficantes”, afirmó.

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(Jovani Pérez/Infobae)

Con esto, dijo que el principal problema de los acuerdos es la posibilidad de que los narcotraficantes cumplan penas cortas pese a haber cometido crímenes graves, como lo son decenas de asesinatos.

“No digo que les tienen que dar una pena de muerte, una cadena perpetua, pero que también ellos paguen por sus actividades criminales, especialmente como estos que han matado y han hecho cosas horribles contra la humanidad”, sostuvo.

Al respecto, citó el caso de Alexander Ardón, exalcalde hondureño que gobernó el municipio de El Paraíso, en Copán, entre 2006 y 2014, antes de ser acusado como narcotraficante.

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Vigil reconstruyó el historial criminal confesado por el propio Ardón ante la justicia estadounidense. “Él confesó que había movido aproximadamente doscientos cincuenta toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Y él declaró en contra de Juan Orlando Hernández”, relató.

El testimonio de Ardón incluyó además detalles sobre su cercanía con la cúpula del Cártel de Sinaloa: “Dijo que él estuvo cuando ‘El Chapo’ Guzmán se encontró con el hermano de Juan Orlando Hernández, que se llama Antonio”, explicó.

Una multitud recibió con globos blancos y aplausos a “Chande” Ardón tras su llegada a El Paraíso. (Foto: Cortesía)

Sobre los crímenes más graves confesados por el exalcalde, Vigil fue explícito. “Alex Ardón, cuando se entregó aquí en los Estados Unidos, confesó que mandó a matar a cincuenta y seis personas. Y dos por su propia mano”.

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Según registros periodísticos, Ardón permaneció casi seis años en prisión preventiva antes de que un juez federal lo sentenciara en enero de 2025 a tiempo cumplido y diez años de libertad vigilada. Para Vigil, este tipo de salidas tempranas deja la puerta abierta a que capos con historial violento retomen sus actividades sin haber pagado un costo real.

“Y yo no estoy de acuerdo con eso, que una persona que mató decenas de individuos le dieran tan poquito tiempo”, sostuvo.

El exagente de la DEA también explicó que estos acuerdos funcionarían como una especie de retiro para narcotraficantes que buscan disfrutar su dinero tras cumplir penas breves, mostrando otro de los problemas que representarían estas negociaciones.

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Vicente Zambada Niebla, alias 'El Vicentillo', fue uno de los líderes criminales que también aceptó cooperar con EEUU. (Infobae)

Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, hijo de “El Mayo” Zambada, es otro ejemplo de un líder criminal que colaboró y obtuvo libertad anticipada. En 2010 fue extraditado y firmó un acuerdo de cooperación en 2013 que le permitió testificar contra “El Chapo” Guzmán.

Por su colaboración, “El Vicentillo” fue sentenciado en 2019 a 15 años de prisión con crédito retroactivo desde 2009, lo que le permitió salir de forma anticipada e ingresar al Programa de Protección de Testigos con una nueva identidad.

Otro caso reciente es el de Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, y su hermano Joaquín. El 09 de mayo de 2025, 17 familiares directos de Ovidio cruzaron hacia Estados Unidos por la garita de San Ysidro como parte de un acuerdo de cooperación con el Departamento de Justicia.

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Entre quienes cruzaron la frontera estaba Griselda López, madre de Ovidio y esposa de “El Chapo”. El grupo fue recibido por agentes del FBI presuntamente bajo la figura del parole humanitario, un permiso especial reservado para casos de emergencia o beneficio público significativo.

La familia de Ovidio Guzmán cruzó la frontera con protección del FBI y permisos especiales. (Anayeli Tapia/Infobae)

Óscar Hagelsieb, exdirector de Homeland Security Investigations (HSI) en Ciudad Juárez, explicó en entrevista con el periodista Luis Chaparro que su ingreso habría sido bajo esa figura, además de asegurar que el beneficio migratorio se extendería a más personas.

Según Hagelsieb, las negociaciones comenzaron mucho antes de hacerse públicas y alcanzaron a otros miembros del cártel. “Esos acuerdos empezaron casi un año antes. Se les ofreció no nada más a los hijos del Chapo, Ovidio y Joaquín, se los ofrecieron a mucha gente”.

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El propio Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó el traslado de la familia y lo vinculó directamente con la negociación judicial de Ovidio.

“Ovidio, como lo vimos en las noticias, comienza una negociación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es evidente que, al estar su familia yéndose a Estados Unidos, es por esta negociación o criterio de oportunidad que el propio Departamento de Justicia le da”, explicó.

Vicente Carrillo Fuentes El Viceroy (Foto: EFE)

Estos acuerdos no son los únicos, ya que incluso Rafael Caro Quintero, alias “Narco de Narcos”, uno de los exfundadores del Cártel de Guadalajara, es otro de los criminales que estaría buscando beneficios, aunque la lista contempla a otras figuras como Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, entre otros.