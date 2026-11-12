Fórmula 1 confirma el futuro de Checo Pérez en Cadillac y revela qué escudería todavía tiene un asiento libre para 2027

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El futuro de Sergio ‘Checo’ Pérez en la Fórmula 1 comienza a tomar forma de cara a la temporada 2027. Cuando restan tres Grandes Premios para concluir el campeonato de 2026, la categoría dio a conocer una actualización de las alineaciones de pilotos que competirán el próximo año, en la que destaca la continuidad del mexicano con Cadillac, donde compartirá nuevamente el proyecto con el finlandés Valtteri Bottas.

La publicación de las escuderías prácticamente despejó las dudas sobre el mercado de pilotos, pues de los 22 lugares disponibles solamente uno permanece sin un nombre confirmado. De esta manera, el tapatío ya conoce a buena parte de los competidores que tendrá enfrente durante su siguiente campaña en el máximo circuito del automovilismo.

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Formula One F1 - Spanish Grand Prix - Madring, Madrid, Spain - September 13, 2026 Cadillac's Sergio Perez and Cadillac's Valtteri Bottas ahead of the race REUTERS/Jakub Porzycki

Para Cadillac, mantener a Pérez y Bottas representa la continuidad de una dupla experimentada con la que buscará desarrollar su proyecto dentro de la categoría. Ambos pilotos cuentan con una amplia trayectoria en la Fórmula 1 y tendrán la responsabilidad de aportar resultados a la escudería estadounidense.

El mexicano, que regresó a la parrilla en 2026 después de su salida de Red Bull, tendrá así la oportunidad de continuar su camino en el campeonato mundial con el equipo norteamericano.

Así quedó la parrilla de pilotos para 2027

Cadillac mantendrá su dupla de pilotos con el mexicano y Bottas, mientras Haas todavía debe resolver quién ocupará su segundo monoplaza.

Entre las alineaciones que ya aparecen definidas destaca la permanencia de Max Verstappen en Red Bull, quien continuará acompañado por Isack Hadjar. Por su parte, Mercedes mantendrá a Kimi Antonelli y George Russell, mientras Ferrari seguirá apostando por Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

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McLaren también conservará a Lando Norris y Oscar Piastri, en tanto que Aston Martin tendrá nuevamente a Fernando Alonso y Lance Stroll.

Las demás escuderías quedaron distribuidas de la siguiente manera:

McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.

Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar.

Mercedes: Kimi Antonelli y George Russell.

Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.

Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Haas: Rafael Câmara y un piloto por confirmar.

Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Williams: Alexander Albon y Carlos Sainz.

Cadillac: Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas.

Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

De esta manera, Haas conserva la única vacante pendiente para completar los 22 asientos de la siguiente temporada. La escudería estadounidense también llamó la atención por darle una oportunidad al brasileño Rafael Câmara, mientras continúa la incertidumbre sobre quién ocupará el otro monoplaza.

Liam Lawson asegura su continuidad después de un año complicado

Otro de los nombres que llamó la atención en la actualización fue el de Liam Lawson, quien consiguió conservar su lugar en Racing Bulls para 2027.

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El neozelandés tuvo un recorrido complicado dentro de la estructura de Red Bull. En 2025 recibió la oportunidad de competir en el equipo principal después de la salida de Checo Pérez, pero solamente disputó tres carreras antes de regresar a la escudería filial.

Durante 2026, Lawson tuvo que responder a las dudas sobre su rendimiento y la posibilidad de perder su asiento. Sin embargo, sus resultados frente a Arvid Lindblad le permitieron mantenerse dentro de la alineación.

El piloto consiguió 89 puntos frente a los 38 de su compañero y también protagonizó una destacada actuación en el Gran Premio de Brasil, donde llegó a ocupar la segunda posición bajo condiciones de lluvia.

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Después de aquella competencia, el jefe de Racing Bulls, Alan Permane, había explicado que todavía analizaban las posibilidades para definir el futuro de sus pilotos.

“Estamos intentando aplicar un poco de ciencia al proceso y eso lleva tiempo”, comentó.

Finalmente, la continuidad de Lawson junto a Lindblad quedó contemplada en la parrilla de 2027.

Kimi Antonelli ya aseguró el campeonato de 2026

Formula One F1 - Sao Paulo Grand Prix - Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo, Brazil - November 8, 2026 Mercedes' Kimi Antonelli, George Russell and team principal Toto Wolff celebrate on the podium after winning the Constructors' World Championship REUTERS/Amanda Perobelli

Mientras Checo Pérez y las demás figuras preparan sus próximos desafíos, la actual temporada todavía tiene pendientes tres carreras. El campeonato mundial ya quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, quien alcanzó 390 unidades y aseguró el título con Mercedes.

La pelea que permanece abierta es la correspondiente al subcampeonato, donde Max Verstappen aparece con 279 puntos, seguido por George Russell con 262, Lewis Hamilton con 261 y Charles Leclerc con 249.

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Con este panorama, la atención comienza a dividirse entre el cierre de la campaña actual y los preparativos para 2027, año en el que Checo Pérez continuará representando a Cadillac y buscará consolidar su nueva etapa en la Fórmula 1.