La organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propuso un salario mínimo de 350 pesos diarios. Crédito: Cuartoscuro

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La discusión sobre el aumento al salario mínimo para 2027 entra en su etapa definitoria y aunque se mantiene la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum, de que será por arriba de la inflación, aún no está claro a cuánto ascenderá.

Este miércoles, la organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) propuso a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) que el salario mínimo para 2027 pase de 315 a 345 pesos diarios, ya que aún hay margen para incrementarlo.

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Con la propuesta de la ACFP, el salario mínimo alcanzaría los 10 mil 350 pesos mensuales.

Organización civil sugiere un salario mínimo de 10 mil 350 pesos mensuales para 2027

En la conferencia de prensa “Un paso más hacia la meta 2030, propuesta de Salario Mínimo para 2027”, organizada por la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de la organización, anunció que, al considerar un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 17.65 pesos y una inflación de 3.7 por ciento, el salario diario para 2027 debería ser de 345 pesos, con el objetivo de alcanzar el equivalente a 2.09 canastas básicas.

Gómez Hermosillo recordó que, en paralelo con el Plan Nacional de Desarrollo, el salario mínimo para el último año del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, 2030, debe ser suficiente para adquirir 2.5 canastas básicas. Ante esa meta, el aumento en los siguientes años deberá ser gradual.

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Tomando en cuenta una fórmula matemática, el incremento debería ser de 0.1375 puntos, en teoría, ya que el salario de 2026 alcanza para 1.95 canastas básicas, por lo que aún faltan 0.55 para llegar a la meta.

Sector patronal advierte sobre el aumento al salario mínimo 2027. Crédito: X/ @LVN_Noticias

Reparación del salario mínimo general debe ser temporal

Además, el presidente de la ACFP explicó que la recuperación del salario mínimo general (SMG) debe ser temporal. Es decir, no debe ser una política permanente, ya que su propósito es “recuperar el valor perdido por décadas”. En consecuencia, al llegar a la meta de 2.5 canastas básicas en 2030, los aumentos deberán cuidar el valor ganado.

“Sí hay que seguir mejorando los salarios, pero el mínimo ya nada más es que no pierda valor, que no nos vuelva a pasar que vuelva a empezar a perder el valor”, dijo Rogelio Gómez.

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Recomiendan que los aumentos sean graduales

También consideró que los aumentos deben ser graduales y cuidando que se mantenga y use el Monto Independiente de Recuperación “para avanzar hacia la meta”.

Asimismo, afirmó que el salario mínimo en la frontera no requiere incrementos, porque los que ha tenido hasta ahora ya superan las 2.5 canastas básicas.

“El salario mínimo en la zona fronteriza ya superó la meta de las 2.5 canastas básicas desde 2024. Por lo tanto, se propone que en la frontera el salario mínimo no aumente más allá del porcentaje de la inflación, es decir, sin aplicar el MIR, para evitar generar riesgos laborales en la región”, agregó.

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La Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordo un aumento de 7 pesos al salario mínimo para el 1 de enero del 2017, por lo qu este será de 80.04 peso diarios. La imagen en un mercado en donde tan solo un kilo de jitomate cuesta $18 pesos, mientras que el limón esta en $14 y la cebolla $10 pesos. FOTO: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM

Gobierno debe tener mayor responsabilidad ante los ajustes al salario mínimo

Cabe señalar que la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza también sugirió que el gobierno tenga mayor responsabilidad en cuanto a los ajustes al salario mínimo, ya que, hasta ahora, la mayor carga ha recaído en las empresas.

Frente a este escenario, la ACFP propuso que las autoridades dejen de retener el Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a los trabajadores con ingresos más bajos.

Ley solo exime de impuestos a quienes ganan el salario mínimo exacto

La organización civil también recordó que actualmente la ley contempla que se exime de impuestos únicamente a quien gana el salario mínimo exacto, por lo que, si un trabajador remunera un solo peso más, se le aplican retenciones que reducen significativamente su ingreso neto.

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El emblema de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos presenta figuras geométricas y el nombre del organismo sobre un fondo blanco con ornamentos. (Conasami)

“La propuesta exige reformar la norma para que la exención aplique hasta ciertos rangos de ingresos (como 2.5 canastas básicas o salarios de hasta 14 mil pesos”, comentó Rogelio Gómez.

Lo anterior, según el presidente de la ACFP, con la finalidad de que cada peso extra que paguen las empresas llegue íntegro al bolsillo de los trabajadores.

“No le pueden seguir quitando deducciones de impuestos y de contribuciones a los salarios más bajos, cada peso extra que aporten las empresas, que paguen las empresas debe llegar íntegro al bolsillo de las y los trabajadores”, enfatizó.

Por último, la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza destacó que la recuperación de los salarios mínimos inició a fines de 2016 y puede concluir en 2030.

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Mientras que a partir de 2031, el Monto Independiente de Recuperación habrá cumplido su función y resultará innecesario, subrayó.

Dado que solo quedan días para que se defina el aumento al salario mínimo para 2027, la organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza sugirió que el salario mínimo sea 345 pesos diarios y alcance los 10 mil 350 pesos mensuales.