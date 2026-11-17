Pese al resultado adverso el pasado sábado, Campillo considera que el equipo tiene los elementos para revertir el arcador global. (REUTERS/Daniel Becerril)

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Luego del duro revés sufrido el pasado sábado en Kingston, el combinado nacional no tiene margen de error y está obligado a firmar una remontada ante su afición para asegurar su boleto a la siguiente ronda del certamen regional. En la antesala de este compromiso decisivo, el defensa Diego Campillo levantó la voz para trazar la ruta anímica y futbolística que deberá seguir el Tricolor, dejando en claro que la clave para darle la vuelta a la eliminatoria pasa por transformar radicalmente la actitud mostrada en el primer episodio.

La Selección Mexicana se encuentra ante una prueba de fuego de máxima exigencia este martes en la cancha del Estadio BBVA, donde recibirá a su similar de Jamaica en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

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El conjunto dirigido por Rafa Márquez fue superado en diversos momentos por el equipo caribeño. (REUTERS/Gilbert Bellamy)

Autocrítica luego de la derrota

El futbolista de las Chivas, quien permaneció en el banquillo de suplentes durante los noventa minutos del duelo disputado en territorio caribeño, analizó con frialdad el escenario que enfrenta el equipo nacional.

Para Campillo, el golpe recibido en la ida debe servir como una lección inmediata que evite repetir desatenciones tácticas y falta de intensidad en el denominado “Gigante de Acero”, un inmueble que exigirá desde el silbatazo inicial una versión mucho más agresiva y comprometida del representativo azteca.

“Partido difícil, pero hay que sacar lo positivo, mejorar, lo plantearon, pero no salió, todo cuenta y aprender de ello”, expresó el defensor en declaraciones recogidas por TUDN, reconociendo que la propuesta trabajada por el cuerpo técnico no logró plasmarse con eficacia sobre el césped jamaicano, pero insistiendo en que la serie aún ofrece noventa minutos para corregir el rumbo.

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Campillo no tuvo oportunidad de ingresar al terreno de juego en el partido de ida. (REUTERS/Gilbert Bellamy)

¿Qué debe hacer el Tri para sacar el resultado?

Más allá de los ajustes estratégicos que puedan realizarse en la pizarra, Diego Campillo puso el acento en la mentalidad colectiva y en la necesidad de elevar el nivel de autoexigencia dentro del grupo. El zaguero consideró indispensable que los propios jugadores asuman un rol de liderazgo y frontalidad para sacudir cualquier rastro de complacencia o desconexión que haya afectado el rendimiento del equipo en el arranque de la serie.

“Debe haber exigencia interna, reaccionar y despertar al que está dormido, hacerle ver lo que está mal, corregirlo y no es nada personal”, sentenció el defensor, subrayando que la franqueza dentro del vestidor es una herramienta necesaria cuando está en juego el prestigio deportivo de la Selección Mexicana en una instancia eliminatoria a vida o muerte.

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Uno de los mensajes más contundentes emitidos por el jugador del Guadalajara apuntó directamente a la identidad competitiva con la que México debe saltar al terreno de juego en Guadalupe, Nuevo León. Campillo advirtió que la jerarquía histórica del Tricolor en la zona no garantiza resultados por sí sola frente a un rival atlético y ordenado como los “Reggae Boyz”, por lo que llamó a igualar y superar la intensidad física del conjunto caribeño desde el primer minuto.

“Esperen lucha, ambición, carácter y buen futbol, vamos a darle la vuelta. No por tener la playera de México vamos a ganar, hay que luchar, actitud y carácter”, afirmó con convicción el zaguero, dejando ver la determinación del plantel por revertir el marcador adverso y evitar un fracaso tempranero en la competencia.

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Los goles de Mora y Quiñones ayudaron a que el Tri tuviera que pensar en menos goles para una posible remontada. (@miseleccionmx/X)

El recorrido de Diego Campillo con el Tricolor

La postura frontal de Diego Campillo cobra especial relevancia considerando que vive sus primeras experiencias consolidándose dentro de las convocatorias de la Selección Mayor.

A sus 25 años de edad, el defensor recibió su primera oportunidad con el representativo nacional apenas en febrero del presente año, durante el encuentro de carácter amistoso frente a Islandia celebrado en el Estadio Corregidora, llamado que se ganó a pulso gracias a la regularidad y solidez exhibidas con la camiseta de Chivas. En aquella noche de debut en Querétaro, el zaguero tuvo la oportunidad de sumar sus primeros 24 minutos internacionales.

Tras aquella aparición inicial, Campillo aguardó por una nueva oportunidad hasta las Fechas FIFA correspondientes a los meses de septiembre y octubre, periodo en el que volvió a entrar en la consideración del cuerpo técnico para afrontar duelos de alta exigencia. Durante esa ventana, participó durante 29 minutos en el compromiso frente a Perú y posteriormente recibió la confianza para disputar los noventa minutos completos en el clásico de la zona ante Estados Unidos, acumulando un rodaje valioso que hoy le permite alzar la mano como una opción fiable en la zaga tricolor.

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Hasta el momento, el jugador rojiblanco no ha logrado asentarse en la selección mexicana. (IG Diego Campillo)

Cuándo y a qué hora será el partido de vuelta

El choque definitivo entre México y Jamaica por el pase a las Semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf está programado para disputarse este martes 17 de noviembre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio BBVA.

La afición podrá seguir todas las acciones del encuentro a través de la televisión abierta mediante las señales de Azteca Deportes y Canal 5, mientras que en plataformas digitales y servicios de streaming estará disponible a través de ViX Premium, Amazon Prime Video y Claro Sports, este último habilitado exclusivamente para suscriptores.