(IG: @maiteperroni)

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Maite Perroni retoma proyectos artísticos en 2026 mientras atraviesa una etapa de ajustes familiares por el crecimiento de su hija y las grabaciones de un trabajo que todavía mantiene bajo reserva. La actriz anticipa su regreso a los foros, pero evita revelar detalles sobre la producción que prepara.

Durante un encuentro con la prensa, la exintegrante de RBD cuenta que este año abre una nueva etapa profesional. Perroni explica que el proceso ocurre después de concentrarse en su maternidad y en asuntos personales que marcaron los últimos meses.

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“Este año 2026 he tenido la oportunidad de retomar proyectos que me tienen súper ilusionada y ahorita estoy haciendo un proyecto que todavía no les puedo contar y estoy ahorita justo en grabaciones”, dice Maite Perroni ante los reporteros.

La actriz no precisa si el trabajo corresponde a una serie, película, programa o proyecto musical. Sus palabras confirman que ya se encuentra en actividades de grabación y que prepara un anuncio para los próximos meses.

(TikTok)

Maite Perroni confirma que ya está en grabaciones de un proyecto

El retorno de Perroni ocurre mientras su hija Lía entra a la escuela. La artista explica que esa transición modifica la dinámica cotidiana de su familia y le permite reorganizar sus tiempos para volver a asumir compromisos profesionales.

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Retomar su carrera implica separarse por lapsos de su hija. La actriz reconoce que el cambio tiene una carga emocional, aunque asegura que busca adaptarse a las nuevas necesidades de ambas.

“Es una nueva etapa que sí, la verdad implica todo un proceso emocional de ir modificando la estructura, pero ahí estoy al cien por ciento y en eso estamos”, sostiene Perroni.

La cantante agrega que el inicio de clases de su hija representa una oportunidad para construir una nueva rutina. Perroni plantea que la maternidad y el trabajo pueden convivir, aunque requieren ajustes en la organización familiar.

Maite Perroni anuncia su retiro de la música: “Es un capítulo cerrado en mi vida” Foto: Cuartoscuro

“Pero la verdad es lindo también, ella ya entra a la escuela. Eso está muy bien. Yo creo que tenemos que siempre encontrar...”, comenta entre risas.

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La artista hace una pausa antes de ampliar su idea sobre las decisiones que toma en esta etapa. Perroni señala que busca abrir espacios para sus proyectos sin dejar de acompañar el desarrollo de su hija.

“Tenemos que encontrar otras oportunidades, proyectos y proponer”, expresa la también actriz de Rebelde.

La noticia marca una nueva señal sobre la actividad pública de Perroni. En meses recientes, la intérprete compartió reflexiones sobre la maternidad, su salud y las críticas que recibió por los cambios físicos posteriores al nacimiento de Lía.

Maite Perroni habla de su recuperación después de convertirse en mamá

En abril de 2026, Perroni reveló que enfrenta cambios hormonales y físicos tras convertirse en madre a los 40 años. La actriz habló del tema en el podcast de Christian Chávez.

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Perroni dijo que el proceso de recuperación no responde a las expectativas que suelen imponerse a las mujeres después de tener un hijo. También expuso que recibió comentarios sobre su peso y apariencia en redes sociales.

“El proceso está muy de la mano de temas de salud y situaciones hormonales y otras cosas que se han dado”, dijo la actriz.

Maite se encuentra en medio de la exitosa gira 'Soy Rebelde Tour' (Foto: Instagram)

La intérprete señaló entonces que la maternidad implica una transformación personal y física. Perroni pidió respeto ante los ritmos de recuperación de cada mujer, en especial frente a las exigencias que se generan alrededor de figuras públicas.

“Maite es una mujer de 43 años que fue mamá a los 40”, expresó durante la conversación retomada por Infobae México.

Sus declaraciones ocurren luego de que compartiera que las opiniones sobre su cuerpo le provocaron incomodidad. La actriz sostiene que decidió establecer límites frente a la violencia digital y priorizar su bienestar.

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La actriz respalda a Andrés Tovar ante proceso por presunto fraude

El regreso de Perroni a las grabaciones también llega en medio del proceso legal que enfrenta su esposo, el productor Andrés Tovar, vinculado a proceso por presunto fraude procesal y falsedad de declaraciones tras una denuncia presentada por una televisora.

Tovar sostiene que la disputa surgió por pagos y derechos que considera pendientes por más de 6,000 horas de programación realizadas para Imagen Televisión.

Perroni defiende a su esposo y afirma que el conflicto no ha modificado la unión que mantienen como pareja. La cantante también cuestiona que la reclamación de derechos laborales y creativos derive en un procedimiento penal.

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“Es una pena lo que está pasando con Imagen Televisión. En qué momento defender tu trabajo y tus derechos se convierte en un delito”, dijo Perroni a Quién.

La actriz sostiene que ambos enfrentan el proceso como familia. Tovar ha señalado que la vinculación a proceso no representa una sentencia ni determina su culpabilidad, pues la investigación continúa y las partes pueden presentar pruebas.

“Esta experiencia nos reafirma, una vez más, como familia y como pareja, que la decisión que hemos tomado de ser ese equipo inquebrantable ha rendido frutos”, expresó Perroni a Quién.

Con sus nuevas grabaciones, Maite Perroni abre un capítulo profesional mientras mantiene reserva sobre el proyecto que prepara.