Durante un encuentro con empresarios en Shenzhen, la mandataria expuso el Plan México y afirmó que la conexión ferroviaria une los litorales del Pacífico y el Golfo de México mediante la Línea Z de 308 kilómetros. REUTERS/Joyce Zhou

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este martes 17 de noviembre en Shenzhen, China, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ante empresarios de la APEC. Lo describió como el comienzo de una alternativa al Canal de Panamá para el transporte de mercancías.

Durante su intervención en el foro, la mandataria afirmó que el tren de carga entre el Pacífico y el Golfo de México “ya es el inicio de una alternativa al Canal de Panamá”. El discurso se enmarcó en la presentación del Plan México a inversionistas.

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¿Qué dijo Sheinbaum sobre el Corredor Interoceánico?

La ruta terrestre, supervisada por la Secretaría de Marina, tendría capacidad para mover 1.4 millones de contenedores anuales, aunque requiere atraer mercancías y contempla transbordos entre puertos y trenes en la región. EFE/Luis Villalobos

En su mensaje, Sheinbaum ubicó al corredor dentro de un paquete de obras que, según dijo, incluye cerca de 2.500 kilómetros de trenes de pasajeros y de carga, además de la modernización de carreteras y puertos con inversión pública, privada y mixta.

La presidenta también vinculó el proyecto con una propuesta de cooperación económica. Sostuvo que el desarrollo de una nación no debe significar la caída de otra y que México ofrece condiciones para invertir, certidumbre y una visión de desarrollo de largo plazo.

¿Cómo funciona la ruta entre Salina Cruz y Coatzacoalcos?

El corredor conecta los puertos de Salina Cruz, en el Pacífico, y Coatzacoalcos, en el Golfo de México, mediante la Línea Z, un tramo ferroviario de 308 kilómetros que inició operaciones de carga y pasajeros en diciembre de 2023, de acuerdo con datos publicados por Excélsior.

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De acuerdo con The Logistics World, el recorrido toma un máximo de siete horas. Excélsior reportó que en Salina Cruz se inauguró un rompeolas de 1.600 metros y que en marzo de 2025 se concretó el primer cruce interoceánico, con traslado de vehículos.

El proyecto, que según medios nacionales comprende más de 1.200 kilómetros de vías férreas y la modernización de los puertos de Coatzacoalcos, Salina Cruz, Dos Bocas y Puerto Chiapas, está supervisado por la Secretaría de Marina.

Hyundai y los primeros cruces de carga

La travesía ferroviaria de vehículos de la automotriz surcoreana entre Salina Cruz y Coatzacoalcos abre interrogantes sobre la viabilidad del proyecto como alternativa comercial permanente para el mercado estadounidense. REUTERS/Go Nakamura

A mediados de julio, la presidenta informó que vehículos de la automotriz Hyundai llegaron al puerto de Salina Cruz, cruzaron el Istmo por tren y salieron por Coatzacoalcos con destino al mercado estadounidense. Según la mandataria, el Gobierno federal revisaba entonces la firma de un contrato para que ese uso fuera permanente.

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Medios especializados atribuyeron la operación a Hyundai Glovis, la división logística de la empresa, aunque los reportes difieren en el volumen: citan desde 900 hasta 3.000 vehículos. En las fuentes consultadas no consta que el contrato permanente haya sido formalizado.

Cifras y capacidad: lo que reportan medios y autoridades

The Logistics World informó en agosto que la obra podrá transportar 1,4 millones de contenedores al año.

El Financiero, en una nota de Bloomberg Businessweek, señaló que México apuesta 4 mil millones de dólares al corredor para captar parte de la carga que hoy cruza el Canal de Panamá.

El Gobierno federal busca eliminar la garantía aduanera para mercancías extranjeras que se muevan entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz por esta vía, según informó Vanguardia.

La misma nota de El Financiero indica que el corredor necesita atraer carga para consolidarse.

Los puntos que aún generan interrogantes

El tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec experimentó recientemente un descarrilamiento en la Línea Z, cerca de Nizanda, Oaxaca.

Al exponer el proyecto, Sheinbaum no anunció compromisos de inversión china para el corredor y apuntó que el cruce requiere transbordar las mercancías al tren.

Por otra parte, el descarrilamiento de dos unidades de un tren de carga del corredor en Oaxaca, sin heridos. El Corredor Interoceánico aseguró que las operaciones de carga continuaban con normalidad mientras se realizaba una inspección técnica.

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Tras el accidente de un convoy de pasajeros ocurrido siete meses antes, el Gobierno federal suspendió temporalmente ese servicio para revisar protocolos de operación y seguridad, mientras los trenes de carga siguieron circulando, según la misma nota.

Contexto: México, la APEC y la agenda en Shenzhen

El discurso ocurrió en el marco de la 33.ª Reunión de Líderes Económicos de la APEC, que se celebra los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen con las 21 economías del foro. Sheinbaum tiene previsto participar en la sesión plenaria, de acuerdo con Infobae.

México recibirá en esta cumbre la estafeta para organizar la APEC en 2028, tras el respaldo de las 21 economías a su candidatura, según Publimetro. La presidenta ha manifestado interés en reunirse con el mandatario chino, Xi Jinping, de acuerdo con diversos medios.

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El Gobierno mexicano ha comparado el corredor con el Canal de Panamá por su objetivo de unir el Pacífico y el Atlántico. Sin embargo, los reportes consultados describen una ruta terrestre y ferroviaria con transbordo, no un canal marítimo.