La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y el Gabinete de Seguridad Estatal presentan avances sobre una investigación criminal. El material documenta reuniones de autoridades, análisis periciales de balística en laboratorio y operativos de cateo en distintos inmuebles. En las diligencias participaron elementos policiales, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y la Marina.

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Cinco hombres detenidos, 14 órdenes de aprehensión por homicidio y tres mujeres vinculadas a proceso por narcomenudeo son parte de los resultados que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reportó tras una serie de operativos en Cajeme, donde las autoridades desarticularon una célula criminal señalada como responsable de diversos hechos violentos.

En un comunicado publicado este lunes 16 de noviembre, la dependencia explicó que el repunte de violencia registrado entre septiembre y octubre de 2026 estuvo relacionado con la fractura de un grupo delictivo y el cambio de bando de uno de sus objetivos criminales, quien se incorporó a la organización contraria.

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La Fiscalía señaló que este movimiento generó un pico de violencia en el municipio, por lo que el Gabinete de Seguridad estatal conformó un grupo interinstitucional que se trasladó a Cajeme para identificar a los generadores de violencia.

Como resultado de esas investigaciones, las autoridades obtuvieron 59 órdenes de aprehensión por homicidio entre el 13 de octubre y el 9 de noviembre.

La dependencia no identificó a las organizaciones criminales involucradas en la ruptura ni reveló el nombre del objetivo que cambió de bando. Tampoco precisó si esa persona es el hombre detenido y señalado como líder de la célula criminal desarticulada.

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Los operativos por el asesinato de una niña de seis años

Uno de los hechos que llevó al reforzamiento de las investigaciones ocurrió el 10 de noviembre en Ciudad Obregón, cuando una agresión armada contra una familia dejó sin vida a una niña de seis años y provocó lesiones a sus padres.

Después del ataque, los trabajos de la fuerza de tarea interinstitucional fueron reforzados con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina, la Policía Estatal y la Guardia Nacional.

Los actos de investigación y las pruebas de balística permitieron establecer que el arma utilizada en el homicidio de la menor estaba relacionada con otros asesinatos registrados en la región. Además, los investigadores identificaron a uno de los posibles participantes, quien ya contaba con una orden de aprehensión por un homicidio reciente.

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Con esa información, las autoridades ubicaron dos domicilios relacionados con la persona de interés y realizaron cateos en los que detuvieron a dos hombres y una mujer. Durante las diligencias aseguraron droga, teléfonos celulares, cartuchos calibre 9 milímetros de la misma marca y con características coincidentes con las del arma utilizada en el asesinato de la niña, así como información diversa.

En una acción paralela, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública detuvieron a otros dos hombres después de una persecución. Según la Fiscalía, los ocupantes de una camioneta Mercury Mariner dispararon contra los agentes y terminaron volcándose mientras viajaban en la unidad.

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El 8 de septiembre de 2026, la FGJES recibió 17 camionetas para la AMIC y una unidad especial para el SEMEFO, como parte de una inversión estatal en seguridad y procuración de justicia. (Crédito: FGJE Sonora)

La camioneta ya era buscada por su probable relación con hechos vinculados a tres homicidios. La dependencia no detalló en el comunicado las identidades de los dos detenidos ni los expedientes específicos con los que relaciona el vehículo.

Detienen al presunto líder de la célula criminal

Las investigaciones continuaron con trabajos de inteligencia, declaraciones e identificación de testigos, análisis balísticos y revisión de materiales audiovisuales. La Fiscalía también señaló que estudió el patrón de conducta de la célula criminal para ubicar otro inmueble relacionado con el grupo.

Durante un tercer cateo fueron detenidas dos mujeres y un hombre identificado por las autoridades como el líder de la célula responsable de la ola de violencia reciente en Cajeme.

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Con el balance de las intervenciones, la FGJES informó que sumaban cinco hombres detenidos, contra quienes se habían obtenido 14 órdenes de aprehensión por diversos homicidios. Entre esos mandamientos judiciales se encuentran dos relacionados con el asesinato de la niña de seis años y las lesiones provocadas a sus padres.

La dependencia también reportó que tres mujeres fueron vinculadas a proceso por narcomenudeo. El comunicado no detalló sus identidades ni especificó la participación que habrían tenido en los homicidios investigados.

La Fiscalía indicó que dará a conocer las identidades de los responsables conforme avancen las investigaciones de campo y los tiempos procesales lo permitan.

El video de la fiscalía estatal sugiere que el líder criminal que cambió de bando sería Rioma Manuel Onichi, conocido como "El Güero Colorado". (Crédito: FGES)

Los grupos criminales con presencia en Cajeme

La disputa que la Fiscalía relacionó con el repunte de homicidios ocurre en una región donde distintas organizaciones criminales y células locales han buscado mantener o ampliar su presencia.

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Un análisis del especialista en seguridad pública Víctor Manuel Sánchez Valdés, publicado en febrero de 2026, describió la presencia de dos grandes bloques criminales en Sonora, además de organizaciones que operan por cuenta propia y estructuras regionales.

Uno de esos bloques está integrado por La Mayiza, el Cártel Independiente de Sonora y remanentes de la organización de los Beltrán Leyva. El segundo reúne a Los Chapitos y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dentro del Cártel Independiente de Sonora se encuentran las estructuras de Los Salazar, Los Paredes y Los Cazadores. De acuerdo con el análisis, Los Salazar mantienen presencia en municipios del sur de la entidad, entre ellos Cajeme, además de Hermosillo, Guaymas y Navojoa.

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La organización de los Beltrán Leyva también conserva influencia en el sur de Sonora, particularmente en Ciudad Obregón, Guaymas, Empalme y San Ignacio del Muerto, según el mismo especialista.

En el otro bloque, Los Chapitos mantienen presencia mediante distintas células regionales. En Ciudad Obregón, el análisis identifica a La Plaza como uno de sus brazos armados; mientras que en Hermosillo ubica a Los Mata Salas y en otras localidades a estructuras como Los Deltas y Los Memos.

El CJNG, por su parte, tiene una presencia más limitada en la entidad y, según el análisis, ha enviado integrantes para reforzar a Los Chapitos en distintos municipios.

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Fuera de esas alianzas también operan el Cártel de Caborca y La Línea del Cártel de Juárez, organizaciones que mantienen intereses propios en distintas zonas de Sonora.

La identificación de estas estructuras permite dimensionar la competencia criminal en la entidad, pero no establece cuáles participaron en la fractura que la Fiscalía relacionó con la violencia reciente en Cajeme. La autoridad estatal no informó si el conflicto involucró a Los Salazar, Los Chapitos, La Plaza, el CJNG o alguna otra organización.

Los Salazar y La Plaza, antecedentes de la disputa en Ciudad Obregón

La presencia de células vinculadas con Los Salazar y La Plaza en Cajeme ha sido documentada en investigaciones y operativos anteriores.

En junio de 2026, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron en Ciudad Obregón a Jesús Tadeo Hernández Escareño, alias “El Monstruo”, señalado como presunto integrante de segundo nivel de Los Salazar. En el mismo operativo fueron detenidos otros tres hombres, entre ellos uno identificado como jefe de sicarios.

La Marina informó que la célula operaba principalmente en la zona de Cajeme y contribuía a la generación de violencia regional. Durante la intervención también fueron asegurados un inmueble, un vehículo, dosis de metanfetamina, un cargador y cartuchos útiles.

Otro antecedente se remonta a noviembre de 2024, cuando autoridades federales y estatales retiraron once cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente en distintos puntos de Ciudad Obregón. En aquella investigación, medios locales reportaron que los dispositivos eran utilizados por Los Salazar y La Plaza para vigilar movimientos de las autoridades y de grupos rivales.

La relación entre ambas estructuras y sus intereses en el municipio ya había sido identificada en investigaciones periodísticas anteriores. Sin embargo, esos antecedentes no permiten atribuirles automáticamente la ruptura criminal que provocó el repunte de homicidios de septiembre y octubre de 2026.

Cuatro ataques armados en un día encendieron las alertas en Cajeme

La violencia en Ciudad Obregón también quedó reflejada en una serie de agresiones ocurridas el 20 de octubre, cuando se registraron cuatro ataques armados que dejaron tres personas muertas y dos lesionadas.

La Fiscalía investigó entonces posibles disputas entre grupos delictivos por el control del narcomenudeo. Los análisis de Balística Forense encontraron coincidencias entre casquillos recuperados en dos agresiones ocurridas en fechas distintas, mientras que las autoridades buscaban establecer si los hechos estaban relacionados.

En uno de esos casos, un hombre identificado como Ángel “N”, de 27 años, murió durante una agresión en la colonia Las Areneras. En el mismo ataque resultó herido Jesús Fernando “N”, de 23 años, quien fue señalado por su presunta participación.

En otro punto de la comisaría de Esperanza, las autoridades localizaron sin vida a un hombre identificado como Orlando Heriberto “N”, alias “El Guaymas”. En el inmueble también encontraron envoltorios con una sustancia con características similares a la metanfetamina.

La FGJES mantuvo abiertas las investigaciones para determinar si las agresiones estaban relacionadas con disputas por la venta de drogas y con la actividad de grupos criminales en el municipio.

Estos episodios antecedieron al balance presentado el 16 de noviembre, cuando la Fiscalía reconoció que una fractura delictiva y el cambio de bando de uno de sus objetivos habían provocado un repunte de homicidios en Cajeme.

Aunque las detenciones y las órdenes de aprehensión representan avances en las investigaciones, todavía falta conocer qué organizaciones participaron en la ruptura, quién fue el objetivo criminal que cambió de bando y cuál fue el alcance de la disputa que elevó la violencia en el municipio.