Hay dos periodos vacaionales en todo el ciclo: diciembre-enero y Semana Santa. Composición fotográfica. Foto: Cuartoscuro.

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Las vacaciones de diciembre arrancan el lunes 21 de ese mes para los estudiantes de educación básica en todo el país, según el Calendario Escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El regreso a clases será el jueves 7 de enero de 2027.

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El receso navideño abarca del domingo 21 de diciembre de 2026 al lunes 5 de enero de 2027.

Son 16 días sin clases para los niños y jóvenes de preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como en particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Las clases iniciaron el 31 de agosto de 2026 y terminan el 9 de julio de 2027. (Jorge Contreras/Infobae México)

El último día de clases antes del receso es el viernes 18 de diciembre

El calendario confirma que la última jornada escolar antes de las vacaciones de fin de año es el viernes 18 de diciembre de 2026.

El lunes 22, el martes 23, el miércoles 24 y el jueves 25 ya forman parte del periodo vacacional, igual que los días siguientes hasta el 5 de enero.

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El calendario es obligatorio para escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional. (Cuartoscuro)

El 25 de diciembre tiene además una marca especial en el calendario: está señalado como suspensión de labores docentes, lo que significa que esa fecha está marcada oficialmente como día no laborable para el personal educativo.

Los niños regresan a clases el 7 de enero de 2027

Tras el receso, las clases se reanudan el jueves 7 de enero de 2027.

Los días 1 y 6 de enero no son escolares: el primero está marcado como suspensión de labores docentes por ser Año Nuevo, y el 6 es también suspensión de labores por el Día de Reyes.

El receso navideño dura del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027. Crédito: Cuartoscuro

Esto significa que el 5 de enero es el último día del receso oficial, pero en la práctica los estudiantes regresan hasta el 7, porque el 6 cae en miércoles y está marcado como día sin clases.

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Qué dice la SEP sobre el ciclo completo

El ciclo escolar 2026-2027 contempla 185 días de clase para preescolar, primaria y secundaria. Inició el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio de 2027.

El calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública establece 185 días de clase para la educación básica en México. (SEP)

A lo largo del año hay dos periodos vacacionales. El primero es este de diciembre-enero. El segundo será del 22 de marzo al 3 de abril de 2027, que corresponde a las vacaciones de Semana Santa.

El calendario rige para escuelas públicas y privadas

El Calendario Escolar 2026-2027 es obligatorio para todas las escuelas públicas y para los planteles particulares que están incorporados al Sistema Educativo Nacional en los 32 estados del país.

Las escuelas privadas incorporadas al SEN no pueden modificar las fechas del calendario oficial. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsiváis

Las escuelas privadas sin incorporación al sistema público pueden tener calendarios distintos, por lo que la SEP recomienda a los padres de familia confirmar las fechas directamente con la institución donde estudian sus hijos.

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Antes de las vacaciones de diciembre hay Consejo Técnico Escolar en noviembre

El viernes 27 de noviembre está marcado en el calendario como Consejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria (CTE).

Es una jornada de trabajo para el personal docente y directivo, por lo que los alumnos no asisten a clases ese día, las sesiones ordinarias se programan el último viernes del mes.

En las sesiones de Consejo Técnico los alumnos no asisten a clases pero los docentes sí trabajan. Crédito: Cuartoscuro.

SEP fija entregas de calificaciones, suspensiones y vacaciones de Semana Santa para el resto del año

Después del regreso de vacaciones de enero, el calendario todavía tiene varios momentos que los padres deben tener en cuenta.

El 29 de enero de 2027 está marcado como registro y comunicación de resultados de evaluación, es decir, la entrega de calificaciones del primer periodo del año.

El 29 de enero de 2027 es fecha oficial de entrega de calificaciones del primer periodo del año. Crédito: Cuartoscuro.

El 1 de febrero es suspensión de labores docentes. El 5 de marzo hay Consejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria, con lo que los alumnos tampoco van a clases ese día. El 15 de marzo es otra suspensión de labores docentes.

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Fechas de las vacaciones de Semana Santa y el fin del ciclo

El segundo y último periodo vacacional del ciclo escolar 2026-2027 es del lunes 22 de marzo al viernes 3 de abril de 2027. Las clases se reanudan el 7 de abril.

Las clases reanudan tras Semana Santa el 7 de abril de 2027. Crédito: Cuartoscuro.

Ya en la recta final, el 5 de mayo es suspensión de labores docentes. El 28 de mayo hay Consejo Técnico Escolar.

El 2 de julio se registran y comunican los resultados de la evaluación final, y el 9 de julio de 2027 es el último día oficial del ciclo escolar para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Los padres pueden consultar el calendario completo en el sitio oficial de la SEP en el enlace oficial calendarioescolar.sep.gob.mx.