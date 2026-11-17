Aunque Cruz Azul es el líder del Torneo Apertura 2026 y el último campeón del futbol mexicano, ya piensa en reforzarse para el siguiente campeonato (X@CruzAzul)

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Aunque Cruz Azul es el líder del Torneo Apertura 2026 y el último campeón del futbol mexicano, ya piensa en reforzarse para el siguiente campeonato y apunta a ir por una figura de Monterrey.

Según reportó César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, el conjunto cementero tiene en su radar a Iker Fimbres, mediocampista y promesa de Rayados de Monterrey.

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La misma fuente señaló que aunque no hay una oferta formal por el futbolista, la negociaciones se encuentran en una etapa inicial. La intención de La Máquina es seguir reforzando su mediocampo de cara al Torneo Clausura 2027.

Aug 5, 2026; Orlando, FL, USA; Orlando City SC defender Robin Jansson (6) slide tackles Monterrey midfielder Iker Fimbres (11) in the first half during the Leagues Cup Phase One match at Inter&Co Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Iker Fimbres y su dura competencia en Monterrey

Fimbres ha ido perdiendo protagonismo como titular en el esquema de Matías Almeyda durante el Apertura 2026, en un plantel regiomontano con varias alternativas para el mediocampo.

La competencia interna incluye a Orbelín Pineda, Fidel Ambríz, Óliver Torres y Jorge Rodríguez, nombres que han reducido el espacio del futbolista sonorense en la alineación inicial.

Sin embargo, una posible llegada a La Noria le traería un panorama similar al mediocampista, ya que Cruz Azul cuenta con grandes futbolistas en esa posición como Erik Lira, Andrés Montaño, Jeremy Márquez, Charly Rodríguez, entre otros.

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Argentina's midfielder #18 Tobias Andrada and Mexico's midfielder #05 Iker Fimbres fight for the ball during the 2025 FIFA U-20 World Cup quarter-final football match between Mexico and Argentina at the National Stadium in Santiago on October 11, 2025. (Photo by Raul BRAVO / AFP)

Perfil del jugador

Iker Jareth Fimbres Ochoa, nacido el 2 de junio de 2005 en Hermosillo, Sonora, es un mediocentro de perfil derecho que también puede desempeñarse como pivote. Con 21 años y una estatura de 1,72 metros, el mexicano atraviesa un torneo en el que su presencia ha sido más limitada que en etapas anteriores.

En el Apertura 2026, Fimbres ha disputado nueve partidos de fase regular y acumula 170 minutos. A esa actividad se añaden tres compromisos en la Leagues Cup 2026, certamen en el que registró 113 minutos.

Soccer Football - FIFA Under 20 World Cup - Round of 16 - Chile v Mexico - Estadio Elias Figueroa Brander, Valparaiso, Chile - October 7, 2025 Mexico's Hugo Camberos celebrates scoring their third goal with Elias Montiel and Iker Fimbres REUTERS/Rodrigo Garrido

Valor y recorrido

El mediocampista tiene un valor de mercado de 4,50 millones de euros, de acuerdo con la última actualización de Transfermarkt, realizada en mayo de 2026.

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Su recorrido dentro de la institución regiomontana abarca 117 partidos, 10 goles, una asistencia y siete tarjetas amarillas. El registro reúne 6.221 minutos de actividad en las distintas competencias que disputó con el club.

Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Tigres UANL - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - October 19, 2024 Monterrey's Iker Fimbres celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Daniel Becerril

En la fase regular de la Liga MX, el jugador anotó dos goles durante el Apertura 2024. Más tarde, firmó dos tantos y dio una asistencia en el Clausura 2025.

El volante volvió a marcar dos veces en el Clausura 2026. Esos aportes ofensivos reflejan una faceta que le permitió ganar presencia en anteriores ciclos del primer equipo.

Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Tigres UANL - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - October 19, 2024 Monterrey's Iker Fimbres celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Daniel Becerril

La experiencia de Fimbres también incluye competencias internacionales. En el Mundial de Clubes 2025 participó en un encuentro y sumó 25 minutos.

Entre las ediciones 2024/25 y 2025/26 de la Copa de Campeones de la Concacaf, el mediocampista jugó siete partidos y convirtió un gol. El futbolista mexicano también intervino en ocho duelos de la Leagues Cup. Ahora, su reto pasa por recuperar continuidad en una zona del campo con opciones consolidadas dentro del plantel de Matías Almeyda.

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