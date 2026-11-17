Una serie de videos virales encendieron las alarmas en torno al estado de salud de la actriz. (@sabineoficial, Instagram)

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Sabine Moussier revela que se enamoró de una persona falsa en internet, una relación que la actriz llegó a imaginar como un matrimonio y un cambio de vida. La intérprete cuenta que conoció al hombre a través de fotografías y conversaciones telefónicas, hasta que descubre que no era quien decía ser.

Durante un encuentro con medios, Moussier explica que la relación ocurrió hace tiempo, cuando todavía no conocía a fondo el funcionamiento de Instagram y las dinámicas de contacto en redes sociales. La actriz evita revelar la identidad de la persona que usaba fotografías ajenas.

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Sabine Moussier creyó que tendría una vida con el hombre que conoció en internet

La conversación surge tras la mención de un caso de una mujer que habría sostenido una relación digital con alguien que se hacía pasar por el cantante Pablo Alborán. Al escuchar la historia, Moussier reconoce que vivió una experiencia parecida.

“Claro que es” un peligro, responde la actriz ante la pregunta sobre los riesgos de la digitalización y las relaciones construidas en internet. Después recuerda que también llegó a pensar que mantenía un vínculo amoroso con un hombre que conocía a distancia.

Sabine Moussier no quiso revelar la identidad del actor que la agredió sexualmente. (YouTube)

“Yo pensé que tenía una relación con...”, dice entre risas antes de detenerse para tratar de recordar más detalles. La actriz aclara que no se trataba de un famoso ni de un actor, aunque eso era parte de la confusión que rodeaba la conversación.

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Para ella, se trataba de “un chavo muy guapo” ajeno al medio artístico. Las imágenes que recibía alimentaban esa idea, aunque después supo que la persona con la que hablaba no correspondía con las fotografías que le enviaba.

“No era actor. Para mí era un chavo muy guapo que no tenía nada que ver con el medio. Y no, era otra persona”, relata Sabine Moussier durante el encuentro con la prensa.

Las fotografías y las llamadas hicieron que la actriz confiara en la relación

Moussier sostiene que la persona no le compartía su cuenta de Instagram ni otras formas de confirmar su identidad. El contacto se basaba en imágenes y llamadas, elementos que para ella parecían suficientes en ese momento.

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Sabine Moussier ya no quiere ser villana de telenovelas (Foto: Televisa)

“No me mandaba Instagram, nada más me enseñaba fotos. Y yo: ‘Ay, qué guapo, qué guapo’”, cuenta. La actriz recuerda que algunas personas a su alrededor le hacían observaciones sobre las imágenes, pero ella defendía la relación.

La intérprete dice que no dudaba de que pudiera tener una pareja atractiva. “¿Por qué no? Si siempre he tenido novios muy guapos, güey, he tenido de todo en mi vida”, expresa al recordar las conversaciones que tuvo con quienes cuestionaban las fotos.

Al ser cuestionada sobre si el hombre le pidió dinero, Moussier responde que no. Tampoco entra en detalles sobre si compartió material personal, aunque reacciona con humor ante la pregunta de si le solicitó fotografías.

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“¿Fotos? Déjate las fotos, man. Déjese usted las fotos. Dinero no”, señala entre risas. La actriz no precisa cuánto duró la relación ni el momento en el que descubre que el hombre no era quien aparecía en las imágenes.

“Yo estaba enamorada”, admite Sabine Moussier sobre el vínculo digital

La actriz reconoce que la relación no se limitaba a una conversación casual. Moussier dice que se involucró emocionalmente y que planeaba un futuro con esa persona, pese a que nunca tuvo elementos para confirmar su identidad.

“Yo estaba enamorada, yo me iba a casar, yo me iba a ir a vivir con él”, afirma. La declaración muestra el nivel de expectativa que construye alrededor de un vínculo que, con el tiempo, identifica como una historia falsa.

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Moussier da por cerrado ese capítulo. “Ya era una cosa ya, ya. Pero pues bueno, ya esa es historia pasada, historia pisada”, comenta cuando los reporteros le preguntan más detalles sobre aquel romance.

La actriz atribuye este tipo de engaños a la esperanza con la que muchas personas entran a una relación. Para ella, las mujeres pueden caer en ese tipo de vínculos porque conservan la ilusión de conocer a alguien y construir una historia afectiva.

“Porque tenemos ilusión, porque tenemos esperanza, porque todavía creemos, porque hay todavía inocencia en nosotras”, expresa Moussier. Después añade que esa inocencia puede romperse tras una decepción, aunque las personas vuelven a intentarlo.

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Sabine Moussier celebra su trabajo en teatro tras el episodio amoroso

Durante el encuentro, la actriz también habla de su presente profesional. Dice que su participación en la obra le permite sentirse acompañada por el público y recuperar ánimo en una etapa que define como positiva.

“Esta obra ha sido revivirme, ha sido llenarme de vida, ha sido llenarme de esperanza, de fuerza”, dice Moussier al agradecer al productor y escritor del montaje. La actriz cuenta que las funciones fuera de Ciudad de México registran teatros llenos y aplausos de pie.

Moussier informa que el elenco tendrá funciones los viernes en el Teatro Renacimiento, además de presentaciones los sábados y domingos hasta mediados de diciembre. El productor señala que la puesta en escena prepara una gira por Estados Unidos durante el próximo año.

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