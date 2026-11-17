Damián Alcázar aplaude que Carlos Loret de Mola reconoció a la 4T y lanza indirecta contra Ciro Gómez Leyva (RS)

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Damián Alcázar celebra que Carlos Loret de Mola difundiera cifras sobre la reducción de la pobreza durante los gobiernos de la 4T y publicó un segundo mensaje que sus seguidores interpretan como una indirecta contra Ciro Gómez Leyva, este martes 17 de noviembre de 2026, luego de las críticas a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a China.

El actor compartió dos publicaciones en Facebook. En la primera retoma el dato de que 17 millones de mexicanos habrían salido de la pobreza entre 2018 y 2026. En la segunda cuestiona a medios de comunicación que criticaron el viaje presidencial sin haber acudido a cubrirlo.

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Alcázar difundió su mensaje sobre Loret de Mola después de que el periodista abordara las cifras de pobreza atribuidas al Banco Mundial. La publicación se suma a la discusión generada por el discurso de Sheinbaum en Shenzhen, China, durante actividades relacionadas con la cumbre empresarial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC 2026.

Damián Alcázar retoma cifra de 17 millones de personas fuera de pobreza

En su primera publicación, Damián Alcázar sostuvo que incluso Carlos Loret de Mola había confirmado el dato sobre la disminución de la pobreza en México durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

“Hasta Loret confirmó que 17 millones de mexicanos salieron de la pobreza gracias a la 4T”, escribió el actor en su página de Facebook.

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La frase coloca a Loret de Mola en el centro de una discusión que ya se extendía en redes sociales. (RS)

El intérprete agregó una crítica dirigida a quienes cuestionan las cifras o descalifican a quienes las mencionan. “Los fanáticos van a decir que Loret es de morena o peor aún, el Banco Mundial”, publicó.

La frase coloca a Loret de Mola en el centro de una discusión que ya se extendía en redes sociales. El dato sobre las 17 millones de personas que habrían superado la pobreza fue uno de los puntos que Claudia Sheinbaum presentó ante empresarios y autoridades durante su visita a China.

De acuerdo con la información difundida sobre el discurso presidencial, la mandataria sostuvo que la cifra se basa en estimaciones del Banco Mundial y reportes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.

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Claudia Sheinbaum defiende la Prosperidad Compartida en Shenzhen

Durante su participación en Shenzhen, Claudia Sheinbaum defendió el modelo de “Prosperidad Compartida”. La presidenta afirmó que el crecimiento económico no debe concentrar primero la riqueza en un grupo reducido con la expectativa de distribuirla después.

Sheinbaum planteó que la mejora en los indicadores sociales está vinculada con el aumento del salario mínimo y los programas sociales. Según las cifras presentadas, el salario mínimo registra un incremento real de 154% en los últimos ocho años.

La presidenta también señaló que los Programas para el Bienestar llegan a 42 millones de personas. Su exposición buscó presentar la estabilidad social y el fortalecimiento del consumo interno como factores para captar inversiones.

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El Gobierno de México promueve el Plan México como una estrategia para atraer capital a proyectos de infraestructura, energía y trenes. En ese marco, la discusión sobre pobreza, salarios y distribución de la riqueza tomó fuerza tras la participación presidencial en China.

Las declaraciones provocaron reacciones entre usuarios de redes sociales, comentaristas y periodistas. Las posturas se dividieron entre quienes respaldaron los datos presentados por la presidenta y quienes cuestionaron la lectura oficial sobre el desarrollo económico del país.

Seguidores interpretan mensaje de Damián Alcázar contra Ciro Gómez Leyva

Seguidores interpretan mensaje de Damián Alcázar contra Ciro Gómez Leyva

Horas después, Alcázar publicó un segundo mensaje que fue compartido ampliamente este martes 17 de noviembre. El actor criticó a medios que cuestionaron el viaje de Claudia Sheinbaum a China.

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“Los medios Chayoteros ni fueron a cubrir la nota a China y ya están criticando a la presidenta”, escribió Alcázar en Facebook.

El actor añadió: “Cómo le hacen para saber que pasó, pues inventan como siempre”. La publicación fue difundida el lunes 16 de noviembre de 2026 y comenzó a circular con mayor fuerza al día siguiente.

En los comentarios de la publicación, varios seguidores del actor señalaron que el mensaje podría estar dirigido a Ciro Gómez Leyva. Alcázar no menciona al periodista por su nombre ni confirma que la publicación se refiera a él.

La interpretación surge luego de los cuestionamientos que Gómez Leyva expresó sobre la presencia de México en el encuentro de APEC. El periodista puso en duda el peso económico y tecnológico del país frente a potencias como Estados Unidos y China.

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También señaló rezagos de México en infraestructura e inteligencia artificial, de acuerdo con los comentarios difundidos sobre su artículo de opinión y su noticiero. Esas críticas coinciden con el tema al que Alcázar se refirió al cuestionar a medios que hablaron sobre la visita presidencial sin haber viajado a China.

El debate sobre pobreza y medios crece en redes sociales

Las dos publicaciones de Damián Alcázar juntan dos discusiones que crecieron tras el viaje de Claudia Sheinbaum: los datos sobre pobreza en México y las críticas a la cobertura periodística de la visita a China.

El actor ha utilizado sus redes sociales para respaldar posturas cercanas a la 4T. En esta ocasión, retomó el dato de los 17 millones de mexicanos que habrían dejado la pobreza y cuestionó a quienes desacreditan el discurso presidencial.

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La referencia a Carlos Loret de Mola busca subrayar que la cifra fue mencionada por una figura identificada con una línea crítica hacia los gobiernos de Morena. Su segunda publicación, sin nombres directos, abrió especulaciones sobre una posible alusión a Ciro Gómez Leyva.