El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, habla desde el atril oficial en la Conferencia del Pueblo en Ciudad de México.

Guardar

A 21 días de iniciar su plan integral de 12 acciones, el IMSS registró 4,119 basificaciones, alcanzó 94% de surtimiento de recetas completas y puso en operación 64 equipos médicos de alta tecnología para atender a derechohabientes.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, presentó los avances durante la conferencia matutina encabezada este martes por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum quien atiende su participación en Shenzhen, China, para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC.

PUBLICIDAD

El funcionario dijo que el plan concluye el 24 de febrero de 2027, Día de la Bandera. También adelantó que el IMSS presentará reportes semanales y resultados por hospital para dar seguimiento a las acciones acordadas con trabajadores y derechohabientes.

IMSS reportó 4,119 basificaciones y avanzó hacia la meta de enero de 2027

La basificación acumuló 4,119 trabajadoras y trabajadores, equivalente a 38% de la meta de 10,939 plazas definitivas que el Instituto prevé otorgar antes del 1 de enero de 2027.

Robledo explicó que las personas beneficiadas cubrían puestos temporales conocidos dentro del Instituto como “cero ocho”. En ese esquema, el personal sustituye a quienes salen de vacaciones, toman incapacidades, descansos o cubren guardias.

PUBLICIDAD

Entre las categorías incluidas se encuentran enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, camilleros, laboratoristas, personal de higiene, limpieza, almacén y farmacias. Parte de estos trabajadores ingresó al IMSS durante la pandemia de COVID-19.

Las basificaciones se distribuyeron en tres bloques:

2,239 plazas entraron en vigor el 16 de octubre.1,361 plazas se sumaron el 1 de noviembre.519 plazas se aplicaron el 16 de noviembre.El total llegó a 4,119 basificaciones.La meta contempla 10,939 plazas para el 1 de enero de 2027.

El director general también informó que el incremento salarial para trabajadores del Instituto quedó concluido al 100%. El ajuste comenzó a reflejarse desde la quincena anterior, de acuerdo con la exposición presentada en Palacio Nacional.

PUBLICIDAD

Surtimiento de recetas completas alcanzó 94%

El IMSS alcanzó 94% de surtimiento de recetas completas, según el informe de Robledo. El funcionario señaló que el indicador muestra una recuperación en la entrega de medicamentos a derechohabientes.

Las personas que no recibieron todos los productos indicados en su receta pueden reportar el faltante a través de recetacompleta.gob.mx. El Instituto busca el medicamento y contacta al paciente cuando queda disponible en la farmacia correspondiente.

El reporte no incluyó el número de recetas atendidas durante el periodo ni el total de piezas entregadas. Robledo sostuvo que el mecanismo busca reducir los casos en que los derechohabientes deban regresar a las unidades médicas por medicamentos pendientes.

PUBLICIDAD

Las instrucciones dadas por el Instituto fueron las siguientes:

Revisar que la receta se entregue completa al salir de la farmacia.Reportar los medicamentos faltantes en recetacompleta.gob.mx.Esperar la llamada del IMSS cuando el producto esté disponible.Acudir a la farmacia asignada para recoger el medicamento.

Equipos de alta tecnología ya atendieron a 64 pacientes

Robledo reportó que 64 equipos médicos de alta tecnología ya atendían pacientes en unidades del IMSS. Otros 17 se encontraban en pruebas de funcionamiento y capacitación de personal, mientras 81 aparatos ya estaban instalados.

El funcionario explicó que la incorporación de tecnología requiere varias etapas. Primero, los hospitales deben adaptar espacios, retirar equipos anteriores e instalar los nuevos aparatos. Después se realizan pruebas de energía y funcionamiento, además de capacitar al personal médico y técnico.

PUBLICIDAD

El último paso consiste en recibir al primer paciente. Bajo este criterio, el Instituto contabilizó 64 equipos en operación durante la conferencia.

Entre los equipos se encuentran tomógrafos de 256 cortes. Dos de ellos recibirían a sus primeros pacientes este martes:

Uno en el Hospital General Regional No. 1, en Charo, Michoacán.Otro en el Hospital General de Zona No. 42, en Puerto Vallarta, Jalisco.

Robledo señaló que el plan contempla 26 tomógrafos de 256 cortes en el país. Indicó que estos aparatos permiten estudios más rápidos y precisos en diagnósticos relacionados con corazón, traumatología y ortopedia.

Capacitación en urgencias llegó a 5,854 elementos de seguridad

El IMSS también reportó avances en la atención a familiares y acompañantes de pacientes que ingresan por urgencias. Robledo informó que 5,854 de los 6,656 integrantes del personal de seguridad recibieron capacitación en trato digno.

PUBLICIDAD

La cifra representó un avance de 88%. El director general señaló que gran parte de este personal pertenece a empresas privadas y suele ser el primer contacto de las familias al llegar a un hospital.

El Instituto instaló además 489 cámaras de 360 grados en áreas de urgencias. El avance en este rubro alcanzó 81%, de acuerdo con las cifras presentadas por Robledo.

La numeralia informada sobre urgencias fue la siguiente:

6,656 integrantes del personal de seguridad contemplados.5,854 personas capacitadas en trato digno.88% de avance en capacitación.489 cámaras de 360 grados instaladas.81% de avance en videovigilancia para urgencias.

PUBLICIDAD

Convocatoria para especialistas acumuló 1,688 aspirantes

Robledo informó que el segundo proceso de reclutamiento de médicas y médicos especialistas seguía abierto y acumulaba 1,688 aspirantes registrados. La meta del IMSS es contratar a 2,500 profesionales para cubrir vacantes en unidades donde hacen falta especialistas.

El 18 y 19 de noviembre se realizarían actividades para trabajadores sustitutos que ya laboran en el Instituto. El 20 y 21 de noviembre se contemplaría la participación de especialistas provenientes de otras instituciones.

Las personas interesadas pueden registrarse en medicos-especialistas.imss.gob.mx. El funcionario señaló que el Instituto busca incorporar personal a hospitales que requieren cobertura permanente.

Robledo también reportó que, desde el 12 de octubre, el IMSS realizó 6,294 cirugías adicionales durante noches y fines de semana para reducir listas de espera. De ese total, 3,072 procedimientos correspondieron a operaciones de cataratas, seguidas de intervenciones de vesícula, hernias, rodilla y cadera.

PUBLICIDAD