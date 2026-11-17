Un integrante de la agrupación musical Banda HR grabó un testimonio desde el interior de un automóvil tras registrarse una balacera en una fiesta en la colonia Pueblo Nuevo, en Mazatlán, Sinaloa. En la grabación se observa al hombre vestido con camisa blanca, la cual presenta manchas de sangre en el brazo izquierdo. El hecho violento dejó un saldo de dos personas fallecidas y tres músicos lesionados.

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Tres músicos de Banda HR resultaron heridos en un ataque armado ocurrido la madrugada del 15 de noviembre de 2026 durante una fiesta en la colonia Pueblo Nuevo, en Mazatlán, Sinaloa. La agresión también dejó dos asistentes muertos, uno en el lugar y otro horas después en un hospital.

Los integrantes de la agrupación amenizaban el convivio cuando hombres armados irrumpieron y dispararon contra las personas reunidas. Los tres músicos recibieron atención médica y solicitaron apoyo económico para pagar sus gastos de hospitalización, ya que no cuentan con seguro ni prestaciones.

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De acuerdo con medios locales el ataque ocurrió durante la madrugada del domingo en Pueblo Nuevo. El saldo fue de dos personas fallecidas y tres integrantes de la Banda HR lesionados por impactos de bala.

José Abel Burgueño pidió apoyo para los músicos heridos

Tres integrantes de banda HR fueron baleados y heridos mientras amenizaban una fiesta en Mazatlánm Sinaloa Foto: Facebook Banda HR

José Abel Burgueño Valdez, músico de la Banda HR, difundió un video en redes sociales para informar que él y otros dos compañeros habían sido baleados durante la fiesta. En la grabación se observa una herida en su antebrazo.

Burgueño explicó que salía de la clínica San Martín para trasladarse al Hospital General de Mazatlán, donde se encontraban sus compañeros. También agradeció que todos permanecieran con vida tras la agresión.

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“Ahorita nos pasó algo malo a nosotros, a Banda HR, a los músicos. Cuando toca la mala suerte de que hubo una balacera ahí en la fiesta y a tres músicos de nosotros, a tres compañeros, los hirieron; bendito Dios que están bien”, relató.

El integrante de la agrupación expuso que la atención médica representa una carga económica para los lesionados. “Se va a ocupar ahora sí que la ayuda de los que puedan, económicamente, pues ya ven que nosotros no tenemos seguro, no tenemos nada. A como están las cosas, la chamba está bien tranquila”, expresó.

Los elementos federales partieron la tarde de este 3 de junio desde el AIFA. Crédito: Defensa

Amigos, conocidos y compañeros de la banda comenzaron a compartir en redes sociales una petición de ayuda económica para cubrir los gastos médicos de los músicos heridos.

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Despliegan a 22,667 efectivos de seguridad en Sinaloa, 1 de cada 4 soldados del país

Casi uno de cada cuatro soldados en activo del Ejército mexicano permanece desplegado en Sinaloa, el estado donde desde hace más de dos años se libra una guerra interna entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

El General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, presidió este 9 de noviembre la firma de convenios para reforzar la estructura de seguridad pública de la entidad, en un evento realizado en las instalaciones del 8/o. Batallón de Infantería, en Mazatlán.

El despliegue militar en Sinaloa asciende actualmente a 22,667 efectivos, lo que representa el 23% de todo el despliegue institucional del Ejército en el país, según detalló Trevilla Trejo durante el evento. Esa cifra equivale a que casi uno de cada cuatro soldados mexicanos en activo esté hoy concentrado en un solo estado, resultado directo de la guerra interna del Cártel de Sinaloa que desde septiembre de 2024 ha dejado más de 4 mil homicidios y miles de personas desaparecidas, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado.

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El contingente incluye, además de personal terrestre, aviones, helicópteros, aeronaves no tripuladas, drones, equipos antidrones y más de mil 700 vehículos, según precisó el secretario de la Defensa Nacional.

El funcionario encabezó la firma de los acuerdos acompañado del secretario de Marina, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y el comandante de la Guardia Nacional, además de autoridades civiles y militares locales.

Los hechos que marcaron la guerra entre Chapitos y Mayos

El conflicto estalló el 9 de septiembre de 2024, tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, un episodio que enfrentó a las dos facciones que antes operaban como socias dentro del Cártel de Sinaloa.

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Uno de los episodios más violentos ocurrió el 21 de octubre de 2024, cuando fuerzas del Ejército reportaron la muerte de 19 civiles en una agresión registrada en el ejido Plan de Oriente, conocido como El Doce, a las afueras de Culiacán, de acuerdo con datos de la Sedena.