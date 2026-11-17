Rosa Icela Rodríguez durante la conferencia de prensa de este 17 de noviembre de 2026

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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que a territorio mexicano han llegado 24 caravanas migrantes a través de la frontera sur, principalmente en el estado de Chiapas, sin embargo, al momento, no se ha registrado ninguna en la frontera norte con Estados Unidos.

Durante la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este martes 17 de noviembre, la secretaria de Gobernación —en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum— explicó que se han contabilizado 24 caravanas migrantes provenientes de América Central y que han ingresado a México, sin embargo, sostuvo que se desintegraron en el camino hacia Estados Unidos.

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La funcionaria respondió a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre aumentar los aranceles a México si no detiene la caravana migrante que se formó en Chiapas. “Ninguna ha llegado a la frontera con Estados Unidos”, subrayó Rosa Icela.

Gobierno de México niega riesgo de que caravana migrante llegue a EEUU

Ante los señalamientos que Donald Trump realizó ante la prensa, sobre que México debe frenar el avance de la caravana migrante que se dirige hacia territorio estadounidense o de lo contrario, aumentará los aranceles hacia el país, la secretaria de Gobernación descartó que exista posibilidad de que esto ocurra.

Explicó que la estrategia del gobierno es dialogar e informar a los migrantes que han arribado a Chiapas y algunas zonas del estado de Oaxaca que no existe ninguna posibilidad de que logren cruzar hacia Estados Unidos.

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Una de las medidas del Instituto Nacional de Migración (INM) consistía en dialogar con las personas migrantes para explicarles las condiciones que enfrentaban en su ruta hacia el norte. Rosa Icela detalló que algunos optaban por retornar a sus países y otros permanecían en territorio mexicano para trabajar en entidades donde se requería mano de obra.

“Se les da la información, unos para que retornen a sus países y los otros para que sean arropados por varias entidades en donde solicitan muchas manos para trabajar”, señaló.