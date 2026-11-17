Fuerzas de seguridad custodian a Heriberto Bazán frente a un hospital dañado por disparos durante un operativo en Ciudad Victoria, Tamaulipas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional detuvieron a Heriberto “N”, alias “El Bazán”, identificado por fuentes cercanas al caso como presunto líder del Cártel del Golfo con operaciones en Ciudad Victoria, Tamaulipas, luego de una persecución y un enfrentamiento armado que terminaron frente a un hospital privado.

La captura ocurrió durante la mañana del lunes 16 de noviembre, después de que personal militar detectó una camioneta Honda CR-V con placas de circulación de Tamaulipas y comenzó a seguir a sus ocupantes. El operativo derivó en un intercambio de disparos sobre la carretera Ciudad Victoria-Monterrey.

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De acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios locales, los hechos comenzaron alrededor de las 11:40 horas, cuando los elementos federales identificaron el vehículo y trataron de interceptarlo. Sin embargo, sus tripulantes emprendieron la huida, lo que desencadenó una persecución en la que también se registraron detonaciones de arma de fuego.

Durante el recorrido, los ocupantes de la camioneta se dirigieron hacia las instalaciones del hospital La Salle, donde finalmente perdieron el control del vehículo y se impactaron contra una jardinera ubicada en el acceso del inmueble.

El enfrentamiento dejó daños visibles en la entrada y la fachada del hospital, debido a los impactos de bala. La situación provocó la movilización de distintas corporaciones de seguridad en las inmediaciones del centro médico.

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Elementos de las Fuerzas Armadas participaron en el operativo que terminó con la detención de Heriberto “N”, alias “El Bazán”, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. (Redes sociales)

Algunos de los sospechosos resultaron heridos durante el intercambio de disparos, por lo que recibieron atención médica para ser estabilizados. Posteriormente fueron trasladados a un hospital, donde quedaron bajo custodia de elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

¿Quién es “El Bazán”, presunto líder del Cártel del Golfo?

De acuerdo con el medio Excelsior, fuentes cercanas al caso, que solicitaron mantener su identidad en reserva, identificaron a uno de los detenidos como Heriberto “B”, conocido con el sobrenombre de “El Bazán”.

Las mismas fuentes lo señalaron como presunto líder del Cártel del Golfo en Ciudad Victoria, donde tendría operaciones relacionadas con la estructura criminal que mantiene presencia en distintas regiones de Tamaulipas.

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Sin embargo, hasta el momento de la publicación de los primeros reportes, las autoridades federales no habían confirmado oficialmente la identidad del detenido ni su presunta posición dentro de la organización delictiva.

Tampoco se había precisado el número total de personas aseguradas durante el operativo, las armas que pudieron haber sido decomisadas o los delitos que se le imputarían a Heriberto “N”.

La persecución de los presuntos integrantes del Cártel del Golfo terminó frente al hospital La Salle, donde la camioneta en la que viajaban chocó contra una jardinera. (Redes sociales)

La información sobre su captura fue difundida inicialmente por el periódico citado, que reportó que el enfrentamiento concluyó frente al hospital La Salle y que los sospechosos lesionados quedaron bajo vigilancia de personal naval.

Se espera que las instituciones federales de seguridad proporcionen información adicional sobre el procedimiento, las personas detenidas y su situación jurídica.

La detención de “El Bazán” ocurre en medio de golpes al Cártel del Golfo

La presunta captura de “El Bazán” ocurre en un periodo de operaciones federales contra integrantes de distintas facciones del Cártel del Golfo en Tamaulipas, donde las autoridades han reportado detenciones de mandos y colaboradores de la organización.

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Uno de los antecedentes más recientes ocurrió el 29 de octubre de 2026, cuando fue detenido Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán”, identificado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como segundo al mando de Los Ciclones, una de las facciones del Cártel del Golfo.

El detenido es hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, “El Contador”, señalado como uno de los principales dirigentes de esa estructura criminal. Su captura en Matamoros provocó una reacción violenta de grupos delictivos, con bloqueos carreteros, vehículos incendiados y afectaciones a las actividades en Matamoros y Río Bravo.

El detenido localizado a la derecha es "El Titán", segundo al mando de Los Ciclones del Cártel del Golfo. Crédito: Vocería de Seguridad de Tamaulipas

De acuerdo con las autoridades, “El Titán” presuntamente estaba relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos. También fue señalado por su probable responsabilidad en una agresión contra integrantes del Servicio de Protección Federal ocurrida el 17 de mayo, en la que murió un elemento.

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Otro operativo ocurrió el 13 de noviembre, cuando efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército detuvieron a cuatro presuntos integrantes de la facción Ciclones en la colonia Eva Sámano, en Matamoros.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que los detenidos formaban parte del círculo de seguridad de Fausto “N”, alias “Choco”, señalado como jefe de seguridad de Alan Alexis “N”, hijo de “El Contador”.

Durante esa intervención fueron asegurados un fusil Barret calibre .50, tres armas largas, una granada de fragmentación, cargadores, mil 200 cartuchos, droga, equipo táctico, dos vehículos y 50 artefactos ponchallantas.

Los cuatro detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Reynosa.

Estos antecedentes muestran la continuidad de los operativos federales contra diferentes integrantes del Cártel del Golfo en Tamaulipas. No obstante, hasta que las autoridades confirmen la identidad y los presuntos vínculos criminales de Heriberto “N”, su posición dentro de la organización deberá mantenerse como un señalamiento de fuentes cercanas al caso.

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