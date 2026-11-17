Terry Cole, administrador de la Administración de Control de Drogas (DEA). REUTERS/Annabelle Gordon

Guardar

Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), aseguró que la agencia continuará exponiendo los nexos entre el crimen organizado y políticos mexicanos.

A través de su cuenta de X, el funcionario estadounidense acusó que la corrupción en México alimenta las redes de los cárteles, por lo que dijo que la agencia se encuentra comprometida con exponer esos nexos criminales para proteger a sus ciudadanos.

PUBLICIDAD

“(La) DEA sigue comprometida con exponer el nexo entre organizaciones terroristas extranjeras mortales y actores políticos corruptos para proteger vidas estadounidenses. No nos estamos echando para atrás”, escribió este martes.

Tres días antes, Cole advirtió que su agencia y la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF) perseguirán a funcionarios corruptos y actores políticos que protegen al narcotráfico, esto luego de emitirse en Estados Unidos la sentencia de Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Foto: X/@DEATerryCole

*Información en desarrollo...