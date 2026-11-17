La regularización alcanza a las unidades clasificadas como Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Inicia el 20 de noviembre el plazo para que los propietarios de scooters, bicicletas y motonetas eléctricas completen su registro ante la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México. A partir del día siguiente, los vehículos sin documentación podrán recibir multas de hasta 2 mil 346 pesos.

La regularización alcanza a las unidades clasificadas como Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), que deben contar con placas, tarjeta de circulación, licencia de conducir y un Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME) para circular de forma legal en la capital.

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Semovi (Redes sociales)

El calendario de implementación de la norma

Las autoridades capitalinas organizaron la entrada en vigor de las nuevas disposiciones en tres etapas sucesivas, repartidas a lo largo de 2026.

1 de julio: los establecimientos comerciales quedaron obligados a vender emplacadas las unidades nuevas de la categoría VEMEPE.1 de septiembre: inició un período de orientación, en el que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aplicó amonestaciones verbales sin sancionar económicamente a los conductores.20 de noviembre: vence el plazo para que quienes adquirieron su vehículo antes del 1 de julio completen el registro, el emplacamiento y los trámites de licencia correspondientes.

Beatriz Valdés Vázquez, directora general de Aplicación de Normatividad de Tránsito, detalló que desde septiembre los agentes realizan amonestaciones verbales a los infractores, antes de que entren en vigor las sanciones económicas.

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Un cartel de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informa que los vehículos eléctricos no registrados tendrán multas de hasta 2.350 pesos a partir del 21 de noviembre. (Gobierno CDMX)

Qué vehículos deben registrarse: VEMEPE y VEP

La normativa distingue dos categorías de vehículos eléctricos personales, según la potencia del motor, la velocidad máxima y la existencia de un acelerador independiente.

Un VEMEPE es una unidad con dos o más ruedas, acelerador independiente, motor de entre 250 watts y un kilowatt, y capacidad para superar los 25 kilómetros por hora. Dentro de esta categoría existen dos modalidades según el peso del vehículo.

Tipo A: unidades con peso menor a 35 kilogramos.Tipo B: unidades de entre 35 y 350 kilogramos.

Ambas modalidades deben contar con placas de circulación, tarjeta de verificación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica. Sus conductores también deben tramitar una licencia tipo A1 o A2, según las características del vehículo.

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Un Vehículo Eléctrico Personal (VEP), en cambio, tiene motor menor a 250 watts, velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y no requiere acelerador independiente para avanzar. Estas unidades están exentas del registro completo y de las placas, aunque deben portar el holograma correspondiente.

¿Qué pasa si no se registra un scooter o una bicicleta eléctrica en la Ciudad de México? Desde el 21 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana podrá aplicar sanciones de entre 10 y 20 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes aproximadamente a mil 173 y 2 mil 346 pesos, además de la posible remisión del vehículo al depósito vehicular.

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El Gobierno de la Ciudad de México presenta las placas de circulación para los vehículos motorizados eléctricos personales de tipo A y tipo B según su peso y velocidad. (Gobierno CDMX)

Documentación necesaria para iniciar el trámite

Antes de ingresar al portal digital, la Semovi recomienda tener a la mano toda la documentación requerida, que varía según se trate de una persona física o una persona moral.

Para personas físicas, los documentos solicitados son:

Identificación oficial vigente con fotografía: INE, pasaporte o cartilla del Servicio Militar Nacional para personas mexicanas; pasaporte o tarjeta de residencia temporal o permanente para personas extranjeras.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México, con una antigüedad no mayor a 90 días.Factura de primera venta o carta factura vigente, junto con el archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad sobre la propiedad del vehículo, para quienes no cuenten con factura.

La Semovi proporciona el formato correspondiente.

Para personas morales que busquen registrar vehículos eléctricos personales, la dependencia solicita:

Acta constitutiva en formato PDF, que acredite la personalidad jurídica.

Constancia de Situación Fiscal vigente, con una antigüedad máxima de 90 días.

Documento que acredite la representación legal del promovente, como un poder notarial u otro instrumento jurídico equivalente.

Identificación oficial vigente de la persona representante legal.

Correo electrónico y número telefónico para recibir notificaciones.

Quienes necesiten tramitar además la licencia tipo A1 o A2 deben presentar identificación oficial, comprobante de domicilio de la Ciudad de México o el Estado de México con antigüedad no mayor a tres meses, comprobante de pago de derechos y la constancia de evaluación acreditada del examen CONOCER.

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Quienes necesiten tramitar además la licencia tipo A1 o A2 deben presentar identificación oficial, comprobante de domicilio de la Ciudad de México o el Estado de México con antigüedad no mayor a tres meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para registrar un VEMEPE o un VEP

El procedimiento completo combina una etapa digital y una etapa presencial, y debe realizarse a través del Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México.

1. Ingresar al portal oficial: la persona propietaria debe acceder a app.semovi.cdmx.gob.mx/ventanilla-semovi/.

2. Iniciar sesión con Llave CDMX: quienes no cuenten con esta cuenta deben crearla antes de iniciar la solicitud.

3. Seleccionar el trámite correspondiente: dentro de la plataforma se elige la opción de registro para vehículos de movilidad eléctrica personal, especificando si la unidad corresponde a VEP o VEMEPE.

4. Cargar la identificación oficial: se adjunta una identificación vigente con fotografía, según la nacionalidad del solicitante.

5. Adjuntar el comprobante de domicilio: debe corresponder a la Ciudad de México y no superar los 90 días de antigüedad.

6. Incorporar el comprobante de propiedad: se carga la factura de primera venta o carta factura vigente, junto con el archivo XML del CFDI. Quienes no cuenten con factura pueden presentar el Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad.

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7. Enviar el expediente para validación: una vez cargados los documentos, se envía la solicitud para que la Semovi revise la información.

8. Esperar la respuesta por correo electrónico: si la documentación es aprobada, la dependencia envía las instrucciones para generar la línea de captura y efectuar el pago, en los casos donde el trámite tenga costo.

9. Realizar el pago correspondiente: el registro de VEMEPE tiene un costo de 355 pesos por concepto de placa, tarjeta de circulación y distintivo. El registro de VEP no tiene costo.

10. Agendar la cita en un Módulo de Control Vehicular: la misma plataforma permite programar la fecha para acudir, por única ocasión, al módulo correspondiente.

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11. Acudir con los documentos originales: en la cita, el personal de la Semovi coteja los documentos originales con el expediente digital enviado previamente.

12. Recibir el paquete según la categoría del vehículo: los VEMEPE reciben placa metálica, tarjeta de circulación digital y Distintivo de Movilidad Eléctrica. Los VEP reciben únicamente el distintivo, compuesto por dos calcomanías, y la constancia de inscripción al padrón de la Semovi.

En el caso de las personas morales, la gestión se realiza por correo electrónico, con la denominación o razón social indicada en el asunto del mensaje.

Costos del registro y de las licencias

El emplacamiento completo de un VEMEPE cuesta 709 pesos, el mismo monto para las dos categorías existentes según el peso de la unidad.

Matrícula Tipo A (unidades de menos de 35 kilogramos): 709 pesos.

Matrícula Tipo B (unidades de entre 35 y 350 kilogramos): 709 pesos.

Emplacamiento con subsidio: 355 pesos, por concepto de placas, tarjeta de circulación y Distintivo de Movilidad Eléctrica.

Otras fuentes consultadas ubicaron ese mismo trámite con descuento en 305 pesos.

Registro de VEP: sin costo.

Licencia tipo A1: 572 pesos.

Licencia tipo A2: mil 142 pesos.

Para tramitar cualquiera de las dos matrículas es necesario contar con una licencia tipo A, A1 o A2, además de un seguro de responsabilidad civil con cobertura por daños a terceros.

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Una infografía detalla las nuevas regulaciones de la Secretaría de Movilidad para scooters y bicicletas eléctricas en Ciudad de México, que incluyen requisitos de placas, licencias y sanciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se calculan las multas por UMA

Las sanciones por incumplir las disposiciones se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con un valor diario de 117.31 pesos para 2026, los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Cinco UMA: 586.55 pesos.

Siete UMA: 821.17 pesos.

Diez UMA: mil 173.10 pesos.

15 UMA: mil 759.65 pesos.

20 UMA: 2 mil 346.20 pesos.

La cuantía de cada sanción depende de la infracción cometida y de la reincidencia del conductor. Acumular entre tres y cinco infracciones puede derivar en una multa de 15 UMA. Si el número de reincidencias supera las cinco, la sanción puede elevarse hasta 20 UMA, el monto máximo contemplado por la norma.

Además del pago económico, el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México prevé la posibilidad de que la unidad sea remitida al depósito vehicular cuando el propietario no cuente con la documentación obligatoria. La normativa también contempla la asignación de puntos de penalización sobre la licencia de conducir en determinados supuestos.

Antes de iniciar cualquier trámite, las autoridades capitalinas recomendaron a los propietarios verificar el peso y la velocidad máxima de su unidad, ya que esos datos determinan si corresponde el registro completo como VEMEPE, con placas y licencia, o únicamente la obtención del holograma correspondiente a los VEP.

Zonas donde no pueden circular los VEMEPE

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México no solo exige documentación para los VEMEPE, sino que también define por dónde pueden desplazarse estas unidades. Tienen prohibida la circulación por:

Banquetas.Ciclovías.Carriles exclusivos para el transporte público.Carriles centrales de vías de acceso controlado.

En el caso de los VEP, es decir, las unidades con velocidad menor a 25 kilómetros por hora, sí está permitida la circulación por ciclovías, siempre con el uso obligatorio de casco. Un funcionario de la Semovi explicó que esa distinción responde a que estos conductores “pueden tener alguna lesión” en caso de un incidente.

Más allá de la circulación por espacios restringidos, la normativa exige a los propietarios de VEMEPE portar casco de protección, mantener las luces encendidas y contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra daños a terceros.

Suspensión de trámites a días del vencimiento

A pocos días del vencimiento del plazo de regularización, la Semovi suspendió la atención presencial en sus módulos de licencias y control vehicular. La interrupción abarcó cuatro días consecutivos, entre el sábado 14 y el martes 17 de noviembre.

Según informó la dependencia, la medida respondió a trabajos de reparación en el sistema de energía eléctrica del edificio sede de la Semovi, ubicado en avenida Álvaro Obregón 269, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.

Un comunicado de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México anuncia la suspensión de trámites de licencias y control vehicular del 14 al 17 de noviembre por reparaciones eléctricas. (Semovi/X)

Calendario de la suspensión de trámites

Sábado 14 de noviembre: servicio suspendido.

Domingo 15 de noviembre: servicio suspendido.

Lunes 16 de noviembre: servicio suspendido.

Martes 17 de noviembre: servicio suspendido.

Miércoles 18 de noviembre: reanudación prevista.

Trámites afectados por la interrupción

Expedición de licencias de conducir.Renovaciones y reposiciones de licencias.Atención presencial para la licencia permanente tipo A.Altas y bajas de vehículos.Cambios de propietario y de domicilio.Renovaciones de tarjetas de circulación.

La dependencia recomendó a los usuarios adelantar sus gestiones pendientes o reprogramarlas hasta el restablecimiento formal del servicio, previsto para el miércoles 18 de noviembre, dos días antes de la fecha límite establecida para la regularización de los vehículos eléctricos personales.

La Semovi aclaró que la interrupción de noviembre no implicó la cancelación de licencias vigentes ni la eliminación de los trámites vehiculares. El programa de expedición de la licencia permanente tipo A continúa vigente, con fecha límite al 31 de diciembre de 2026.

Las personas que tenían una cita asignada durante esos días debieron revisar las indicaciones de la autoridad para reprogramarla o conocer el mecanismo de atención posterior. La reanudación del servicio dejó un margen de apenas dos días hábiles antes del vencimiento del plazo del 20 de noviembre para quienes aún necesitaban iniciar el registro, concluir la etapa presencial o resolver una incidencia en su expediente digital.