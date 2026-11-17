La presidenta de México, Claudia Sheinbaum se conectó vía videollamada durante la mañanera del pueblo de este 17 de noviembre desde China, en el marco del APEC.

Guardar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer sus actividades programadas para el miércoles 18 de noviembre en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) celebrado en Shenzhen, China del 17 al 19 de este mes.

A través de una videollamada durante la conferencia matutina, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la mandataria informó que dentro de su agenda diplomática destaca el encuentro con el mandatario de Vietnam, Tô Lâm, así como su visita a un hospital inteligente con el objetivo de alcanzar una colaboración en temas de salud con el país asiático.

PUBLICIDAD

Sheinbaum confirma reunión con Donald Trump

Entre los anuncios, la jefa de Estado confirmó que mantendrá un encuentro muy breve con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y posteriormente actividades relacionadas con la reunión de líderes de Estado de la APEC.

“Ha sido muy productiva y les agradecemos a todos que han estado pendientes de la visita y al mismo tiempo, gracias a Rosa Icela y a todos los compañeros que están en nuestro país dando atención a todos los temas de la agenda”, expresó en el enlace en vivo de la mañanera del pueblo de este 17 de noviembre en Palacio Nacional.

Desde julio pasado, Sheinbaum y Trump no han vuelto a reunirse cara a cara, aunque sus gobiernos sostienen una constante comunicación vía telefónica. De acuerdo a información brindada por el gabinete presidencial, los dos presidentes han tenido 21 llamadas por teléfono desde la llegada del mandatario de Estados Unidos por segunda vez a la Casa Blanca, en las que el comercio y la seguridad en la frontera han sido los temas primordiales.

PUBLICIDAD

Claudia Sheinbaum en videollamada durante la conferencia matutina de este 17 de noviembre en Palacio Nacional. (Presidencia)

El encuentro tendrá lugar en el Qilin Shangaoshang Ecology Guochang, sede de la cena de líderes de la APEC. A diferencia de las citas que la líder mexicana mantuvo con el presidente chino Xi Jinping y el primer ministro canadiense Mark Carney, no se trata de una reunión bilateral independiente, sino de una coincidencia protocolaria dentro de las actividades del foro.

Washington fue el escenario del encuentro presencial más relevante entre ambos mandatarios, el 5 de diciembre de 2025. La reunión se llevó a cabo en el Centro Kennedy, en el marco del sorteo del Mundial de 2026, y duró cerca de 50 minutos. Carney también participó en la conversación, durante la cual se revisaron asuntos comerciales y migratorios, como la continuidad del T-MEC y los aranceles impuestos al acero, aluminio y sector automotriz.

PUBLICIDAD

México y Canadá mantienen encuentro durante APEC

Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reunieron en el marco del APEC, donde destacaron los avances del plan de acción bilateral y el fortalecimiento de sus vínculos. A través de X, la presidenta mexicana aseguró que ambos gobiernos van “muy avanzados” en los compromisos y calificó de “extraordinaria” la relación entre las dos naciones.

Durante el encuentro, la jefa de Estado señaló que desde la elaboración del plan, hace casi un año en México, aumentaron el comercio y las inversiones bilaterales. Por su parte, el funcionario canadiense informó que cumplieron 120 iniciativas y que el intercambio comercial creció 18% en lo que va del año y 60% en cinco años, también destacó nuevas oportunidades de cooperación, incluso con EEUU.

PUBLICIDAD