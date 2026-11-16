Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido el 8 de abril de 1989 en Guadalajara, Jalisco, cuando todavía era considerado uno de los principales jefes del narcotráfico mexicano. (Crédito: especial)

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Cuando Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido el 8 de abril de 1989, el Cártel de Guadalajara ya había recibido dos golpes importantes: Rafael Caro Quintero había sido arrestado en Costa Rica el 4 de abril de 1985 y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, fue capturado tres días después en Puerto Vallarta, Jalisco. Ambos fueron señalados y condenados por el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.

Camarena y Zavala fueron privados de la libertad el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara y asesinados al día siguiente. El caso provocó una investigación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) que involucró a integrantes del Cártel de Guadalajara y derivó en las detenciones de Caro Quintero y Fonseca Carrillo.

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La reconstrucción oficial de la investigación estadounidense contiene otro dato: durante los interrogatorios posteriores a sus detenciones, Caro Quintero y Don Neto hicieron señalamientos que involucraban a Félix Gallardo en el caso Camarena.

Pese a las detenciones de sus dos principales operadores, Félix Gallardo permaneció al frente de la organización hasta 1989. Su captura abrió una etapa de reorganización entre los narcotraficantes que habían trabajado bajo su estructura. En ese contexto se ubica la llamada narcocumbre de Acapulco, un encuentro al que distintas reconstrucciones atribuyen acuerdos para distribuir territorios y zonas de operación.

No existe una versión única sobre quién convocó la reunión, quiénes participaron directamente ni quién decidió el reparto. Mientras algunos relatos atribuyen la iniciativa a Félix Gallardo, el propio narcotraficante responsabilizó al comandante de la Policía Judicial Federal, Guillermo González Calderoni.

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Así habría quedado la distribución de las plazas

Una de las reconstrucciones más conocidas del encuentro fue documentada por el periodista Jesús Blancornelas y retomada por Diego Enrique Osorno en su libro El Cártel de Sinaloa: una historia del uso político del narco. En ella aparecen varios de los narcotraficantes que posteriormente encabezaron organizaciones con operaciones propias.

La distribución territorial atribuida a aquella reunión quedó descrita de la siguiente manera:

Tecate, Baja California: Joaquín Guzmán Loera , El Chapo.

Ciudad Juárez, Chihuahua, y Nuevo Laredo, Tamaulipas: Rafael Aguilar Guajardo .

San Luis Río Colorado, Sonora: Héctor Luis Palma Salazar, El Güero Palma .

Nogales y Hermosillo, Sonora: Emilio Quintero Payán.

Tijuana, Baja California: Jesús Labra Avilés, Don Chuy , y los hermanos Arellano Félix .

Sinaloa: Ismael Zambada García, El Mayo , y Baltazar Díaz Vera, El Balta .

Mexicali, Baja California: Rafael Chao López, exagente de la Dirección Federal de Seguridad.

La reconstrucción también menciona a Manuel Beltrán Félix, Rigoberto Campos y Javier Caro Payán como operadores que podían desplazarse entre las distintas plazas para mantener comunicación y servir como enlaces.

Antes de su captura, Félix Gallardo encabezó el Cártel de Guadalajara, organización que concentró buena parte de las operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos durante la década de 1980. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

El esquema descrito contemplaba que otros narcotraficantes pudieran ingresar a las zonas asignadas, siempre que respetaran las condiciones establecidas y pagaran una cuota al responsable de la plaza. Esto habría permitido mantener actividades criminales en distintas regiones sin que todos los operadores dependieran de una sola estructura de mando.

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Entre los nombres de esa distribución aparecen personajes que después desarrollaron organizaciones propias. Joaquín Guzmán, Héctor Palma e Ismael Zambada figuran entre los operadores relacionados con el antiguo círculo de Félix Gallardo que adquirieron mayor autonomía.

En Tijuana, Jesús Labra Avilés aparece vinculado con la plaza junto con los hermanos Arellano Félix. En Ciudad Juárez, Rafael Aguilar Guajardo quedó relacionado con una zona en la que posteriormente también tendría presencia Amado Carrillo Fuentes.

La lista corresponde a una reconstrucción periodística retomada por Osorno. No constituye un registro oficial de acuerdos ni demuestra que cada uno de los personajes mencionados recibiera formalmente un territorio durante una reunión documentada.

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El Azul habría participado en la convocatoria

El investigador Alan García Huitron abordó el episodio en su artículo El tráfico de drogas ilícitas en México: apuntes para una política criminológica internacional, publicado en 2018 en la Revista Mexicana de Ciencias Penales del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

En su reconstrucción, García Huitron atribuye a Félix Gallardo la iniciativa de reunir a los principales traficantes para distribuir las plazas y establecer acuerdos de no violencia. El investigador identifica a Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, como el encargado de convocar a los operadores en Acapulco.

El estudio retoma la distribución territorial atribuida a Blancornelas y describe el reacomodo de los grupos que operaban en distintas regiones del país.

Según el FBI, Juan José Esparragoza Moreno se habría practicado una cirugía estética con el fin de quedar irreconocible para las autoridades. (Crédito FBI / sitio web)

La participación de El Azul como intermediario aparece así en una de las versiones académicas sobre la narcocumbre. Sin embargo, el texto recupera reconstrucciones periodísticas anteriores y no aporta un acta o registro independiente que permita establecer con certeza cómo se organizó el encuentro.

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Félix Gallardo señaló a Guillermo González Calderoni

La versión del fundador del Cártel de Guadalajara fue distinta. En una carta manuscrita de 32 páginas que entregó al periódico La Jornada, publicada el 9 de febrero de 2009, Félix Gallardo aseguró que Guillermo González Calderoni y sus superiores fueron quienes distribuyeron las plazas entre los narcotraficantes mexicanos.

“Fue Guillermo González Calderoni (comandante de la extinta Policía Judicial Federal) y sus superiores inmediatos quienes repartieron plazas”, escribió.

Félix Gallardo también acusó al excomandante de traicionarlo y de participar en las circunstancias que condujeron a su detención el 8 de abril de 1989.

En declaraciones posteriores al periodista Diego Enrique Osorno, negó haber organizado la reunión de Acapulco y afirmó que ni siquiera conocía el puerto guerrerense.

“Fue González Calderoni quien en su tiempo repartió plazas; él se lució ante sus superiores, pero después de mi detención ya no volvió a detener a nadie de importancia. Todos eran sus amigos”, relató.

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Guillermo González Calderoni (izquierda), comandante de la Policía Judicial Federal, encabezó el operativo para capturar a Miguel Ángel Félix Gallardo el 8 de abril de 1989; años después, el capo lo señaló como responsable de organizar la narcocumbre de Acapulco y el reparto de plazas. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

González Calderoni fue uno de los mandos policiales relacionados con la captura de Félix Gallardo. En una entrevista con el programa Frontline, de PBS, el excomandante relató que recibió instrucciones para localizar y detener al narcotraficante a principios de 1989. Fue asesinado el 5 de febrero de 2003 en McAllen, Texas.

La reorganización de los grupos criminales

La reorganización que siguió a la pérdida de los principales dirigentes del Cártel de Guadalajara no significó la desaparición de sus antiguos integrantes. Algunos conservaron sus contactos y operaciones, mientras otros desarrollaron estructuras con mayor independencia.

Joaquín Guzmán e Ismael Zambada se convirtieron posteriormente en figuras centrales del narcotráfico en Sinaloa. Los hermanos Arellano Félix encabezaron una organización con presencia en Tijuana, mientras que el grupo de Ciudad Juárez desarrolló su propia estructura alrededor de Amado Carrillo Fuentes.

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Estos procesos no ocurrieron exclusivamente como resultado de una reunión ni permiten afirmar que todos los cárteles posteriores surgieron de un acuerdo único en Acapulco.

La secuencia documentada incluye las detenciones de Caro Quintero y Don Neto en 1985, la permanencia de Félix Gallardo al frente del Cártel de Guadalajara hasta 1989 y la posterior autonomía de varios de sus antiguos operadores.

La narcocumbre aparece en las reconstrucciones de Blancornelas, Osorno y García Huitron como un episodio de ese reacomodo.