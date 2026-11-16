Gobierno inhabilita por un año a Martín Borrego por utilizar el MUNAL para celebrar su boda.

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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a Martín Borrego Llorente, exjefe de Oficina de Alicia Bárcena en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con un año de inhabilitación para ocupar cargos públicos, luego de determinar que aprovechó su posición para solicitar el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (MUNAL) bajo el argumento de realizar un evento oficial, cuando en realidad se trataba de una celebración personal.

La dependencia, encabezada por Raquel Buenrostro, dio a conocer la resolución este lunes 16 de noviembre de 2026, como parte de un informe sobre sanciones impuestas a personas servidoras públicas, particulares y empresas por distintas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

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De acuerdo con el comunicado oficial, Borrego solicitó en 2024 autorización para organizar un acto de carácter diplomático en las instalaciones del museo, pero utilizó el espacio para celebrar su boda con Ionut Marian Vâlcu, diplomático y jefe de misión adjunto de la Embajada de Rumania en México.

¿Por qué inhabilitaron a Martín Borrego por la boda en el MUNAL?

La Secretaría Anticorrupción señaló que el exfuncionario incurrió en una irregularidad al utilizar su cargo en la Cancillería para gestionar el permiso de un evento que no correspondía a las actividades oficiales para las que había solicitado el recinto.

El caso salió a la luz el 8 de diciembre de 2024, cuando el periodista Claudio Ochoa Huerta publicó información sobre una recepción realizada en el Salón de Recepciones del MUNAL, presentada inicialmente como una celebración por el 89 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Rumania.

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Sin embargo, el encuentro, realizado el 4 de octubre de ese año, correspondió a la celebración matrimonial de Borrego y Vâlcu. A la recepción asistieron alrededor de 70 personas, entre ellas la entonces canciller Alicia Bárcena.

Tras conocerse los hechos, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que su Órgano Interno de Control iniciaría una investigación para revisar el uso de las instalaciones del recinto cultural.

Sheinbaum pidió aclarar el uso de espacios públicos

La polémica también llegó a la conferencia presidencial. Después de que se difundiera el caso, Claudia Sheinbaum pidió esclarecer lo ocurrido y sostuvo que los espacios públicos no debían utilizarse para fiestas o celebraciones particulares.

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La mandataria distinguió entre las reuniones protocolarias que realizan las dependencias federales y los eventos de carácter personal.

Por su parte, Alicia Bárcena, quien posteriormente asumió la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se deslindó de la organización del festejo. Aseguró que no autorizó ni tuvo conocimiento de la solicitud que Borrego envió a la dirección del museo mediante una carta y un correo electrónico institucional.

Martín Borrego renunció a la Semarnat tras la polémica

Cuando se conocieron los detalles del evento, Borrego se desempeñaba como coordinador de Contacto con la Ciudadanía en la Semarnat, cargo al que llegó después de acompañar a Bárcena en el cambio de administración.

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Tras la controversia, presentó su renuncia con carácter irrevocable y efectos inmediatos.

En una carta, el exfuncionario sostuvo que la celebración había sido privada, que se realizó conforme al protocolo del museo y que los gastos fueron cubiertos con recursos personales, sin ocasionar daños al erario.

No obstante, reconoció que fue incorrecto gestionar el espacio mediante un correo institucional cuando se desempeñaba como jefe de Oficina de la Cancillería y hacerlo sin conocimiento de Bárcena.

Entre los principales antecedentes del caso destacan:

Octubre de 2024: se realizó la recepción matrimonial en el MUNAL .

Diciembre de 2024: se difundió que el recinto había sido utilizado para celebrar la boda.

Diciembre de 2024: la SRE anunció una investigación a través de su Órgano Interno de Control .

Diciembre de 2024: Borrego presentó su renuncia a la Semarnat .

Noviembre de 2026: la Secretaría Anticorrupción informó su inhabilitación por un año.

Buen Gobierno reporta sanciones contra 82 servidores públicos

La inhabilitación de Borrego forma parte de un conjunto de resoluciones que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer este lunes.

En total, el informe contempla sanciones contra 82 personas servidoras públicas, un particular y una empresa, con medidas que incluyen destituciones, suspensiones, inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas.

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La dependencia informó que las sanciones económicas ascienden a 175 millones de pesos y derivan de investigaciones realizadas en distintas instituciones federales, entre ellas Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Banco del Bienestar y la Guardia Nacional.

Entre los casos reportados se encuentran un exfuncionario de la CFE inhabilitado por 10 años y sancionado con 119 millones de pesos por omitir la defensa legal de la institución en cuatro demandas laborales, así como una extrabajadora de Pemex que recibió una sanción de 854 mil pesos por continuar cobrando apoyo de gasolina de un vehículo que había vendido.

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La Secretaría indicó que las medidas se determinaron conforme a la legislación vigente y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de las faltas. También señaló que las personas sancionadas conservan el derecho de impugnar las resoluciones.