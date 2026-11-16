Lucía Méndez celebra el beso de Belinda y Danna, pero afirma: “Yo no me daría ningún beso con ninguna mujer”

Lucía Méndez asistiría al concierto de Madonna solo bajo esta condición - 1 Foto: Lucía Méndez

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Lucía Méndez fue cuestionada por los medios de comunicación sobre dos momentos que han dado de qué hablar en el espectáculo mexicano: la aparición de Thalía junto a Karol G durante uno de sus conciertos en Ciudad de México y el beso que protagonizaron Belinda y Danna durante una función del musical Mentiras en el Auditorio Nacional. Aunque la actriz tuvo comentarios positivos sobre el primer encuentro, sus declaraciones sobre el segundo terminaron robándose la atención.

Al hablar de la participación de Thalía con la intérprete colombiana, la protagonista de telenovelas no escatimó en elogios y aseguró que le había encantado verlas juntas. Sin embargo, cuando los reporteros cambiaron de tema y le preguntaron por el beso entre Belinda y Danna, Lucía dejó clara su postura con una respuesta que provocó risas entre los presentes.

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“A mí me encantó el beso, pero yo no me daría ningún beso con ninguna mujer, no”, expresó. Posteriormente, lanzó otra frase que llamó la atención de los periodistas: “Yo no como arroz con popote, mija”. Sus palabras dieron un giro inesperado a una entrevista que comenzó con comentarios sobre las recientes colaboraciones femeninas en el entretenimiento.

Lucía Méndez aplaude el encuentro de Thalía y Karol G

Thalía regresó a cantar en Ciudad de México invitada por Karol G (@SoyOscarGM_/ X)

Al recordar la aparición de Thalía como invitada especial de Karol G en Ciudad de México, Lucía Méndez manifestó su entusiasmo por ver nuevamente a la mexicana sobre un escenario de esa magnitud. La cantante compartió con la colombiana algunos de sus éxitos, entre ellos «Amor a la mexicana» y «Piel morena», provocando la emoción de los asistentes.

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“Me encantó. Me encantó, fue bella y Karol G divina y me encantó”, comentó la actriz ante las cámaras. También destacó la apariencia de ambas intérpretes y aseguró que Thalía estaba feliz durante su participación. “Thalía está preciosa, ¿eh? Y Karol G igual, igual, igual de bonita”, agregó.

Cuando le preguntaron sobre la cancelación de una presentación de Karol G por cuestiones de salud, Lucía especuló que el frío y la exposición a la lluvia durante el espectáculo pudieron influir. No obstante, no presentó esa explicación como una causa confirmada. Al preguntarle si le habría gustado compartir escenario con la colombiana, respondió con misterio: “Dejen que sea una sorpresa lo que voy a hacer”, aunque inmediatamente aclaró: “No estoy diciendo Karol G”.

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¿Qué dijo Lucía Méndez sobre el beso de Belinda y Danna?

Danna confiesa “a qué saben los besos de Belinda” y respuesta desata euforia entre los fans (RS)

Otro de los acontecimientos que llamó la atención recientemente fue el beso entre Belinda y Danna durante una función del musical Mentiras, presentada en el Auditorio Nacional. El momento sorprendió a los asistentes y generó comentarios en redes sociales por la cercanía que mostraron ambas cantantes sobre el escenario.

Al ser cuestionada sobre esta escena, Lucía Méndez reconoció que le había gustado el gesto y que consideraba positivo que las artistas compartieran ese momento. Los reporteros incluso le comentaron que el beso representaba una ruptura de posibles rivalidades entre las intérpretes, pero la actriz prefirió centrar su respuesta en su propia postura.

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“No, sí, a mí me encantó el beso, pero yo no me daría ningún beso con ninguna mujer, no”, insistió. Su respuesta provocó nuevas preguntas de los periodistas, quienes quisieron saber si alguna vez había recibido insinuaciones románticas por parte de otras mujeres.

Lucía Méndez responde sin filtros sobre las mujeres que la han cortejado

(YT: Hoy)

Ante la pregunta sobre si alguna mujer había intentado conquistarla, la actriz contestó afirmativamente: “Sí, muchas veces”. Sin embargo, enseguida recurrió al humor para expresar sus preferencias sentimentales y pronunció la frase que terminó convirtiéndose en el comentario más llamativo de la entrevista.

“Yo no como arroz con popote, mija. A mí me gusta el tribilín”, dijo entre risas, antes de rematar con un contundente «Hablo sinceramente». Sus declaraciones provocaron carcajadas entre los reporteros que la rodeaban.

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De esta manera, Lucía Méndez opinó sobre dos de los encuentros femeninos que han generado conversación en el mundo del espectáculo: la complicidad musical de Thalía y Karol G, y el beso de Belinda y Danna en Mentiras. Aunque reconoció que ambos momentos le parecieron atractivos, también aprovechó las preguntas para hablar de sus propias preferencias, con un estilo directo y sin dejar de lado su característico sentido del humor.