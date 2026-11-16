El reality celebró su primera gala de eliminación en una transmisión que definió el destino de los cuatro nominados de la semana (YT: hotspanishvlogs)

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El creador digital Abel Robles abandonó La Mansión VIP 2 al recibir la menor cantidad de votos del público durante la primera gala de eliminación el domingo 15 de noviembre.

El participante fitness cerró su participación tras acumular 8,742.84 puntos en la tabla de rendimiento semanal, la cifra más baja registrada entre los habitantes antes de someterse a la votación abierta.

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La salida dejó a Robles fuera de la contienda por el premio de 2 millones de pesos que el reality show conducido por HotSpanish entrega al ganador de esta segunda temporada.

Cuatro participantes llegaron a la primera placa de nominación

La lista de nominados quedó conformada el sábado 14 de noviembre. La placa reunió a Bellakath, Doña Alegría, La Cukis y Robles en zona de riesgo dentro de La Mansión VIP.

Las votaciones oficiales en la plataforma cerraron el sábado a las 20:00 horas del centro de México. Durante las transmisiones en vivo, los seguidores impulsaron a sus favoritos mediante comentarios, apoyo en redes y envíos de super chat.

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Antes de dar los resultados, HotSpanish explicó a los concursantes que las cifras de las votaciones estaban abiertas a revisión y auditoría si alguno de ellos presentaba dudas sobre el veredicto de la audiencia.

Doña Alegría, La Cukis, Bellakath y Abel Robles escuchan los resultados de las votaciones en el patio de la residencia durante la primera gala de eliminación del reality show. (Captura de pantalla )

La Cukis y Bellakath consiguieron la salvación en la gala

Al inicio de la gala dominical transmitida en YouTube, los cuatro sentenciados salieron al patio de la casa para escuchar el destino de la placa. La primera participante salvada por los votos fue La Cukis.

Posteriormente, Bellakath recibió la confirmación de su permanencia en el reality show. La cantante agradeció el apoyo de sus seguidores y regresó a la casa junto al resto de sus compañeros.

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La decisión final quedó entre Leticia Guajardo, conocida como Doña Alegría, y Robles. El conteo favoreció a Doña Alegría y sentenció la eliminación del influencer originario de Sonora.

Guajardo acumuló el mayor porcentaje de votos favorables en la jornada, lo que aseguró su continuidad en La Mansión VIP tras una semana marcada por tensiones con otros habitantes.

Leticia Guajardo y Abel Robles aguardan el último cómputo de la gala de eliminación, en donde el apoyo del público favoreció a Doña Alegría para asegurar su permanencia en la casa. (Captura de pantalla )

Abel Robles forjó su carrera en la televisión antes de entrar a La Mansión VIP 2

Abel Robles Cortés tiene 31 años y es originario de Hermosillo, Sonora, cuenta con formación profesional en Administración de Empresas, disciplina que combinó con su faceta como modelo, atleta de alto rendimiento y preparador físico en plataformas digitales, donde acumula más de 1,300,000 seguidores con asesorías y contenidos de entrenamiento muscular.

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Su trayectoria en los programas de competencia y realities comenzó en 2022 al sumarse a la décima temporada de Acapulco Shore en MTV, donde compartió emisión con figuras como Karime Pindter y Jawy Méndez.

Posteriormente, en 2024, participó en Tentados por la fortuna de TV Azteca, y durante 2026 puso a prueba su resistencia física en Survivor México.

Pese a ese recorrido en la pantalla chica y en redes sociales, sus siete días de convivencia en La Mansión VIP 2 no le alcanzaron para movilizar el respaldo digital suficiente frente a sus compañeras de placa.

Al confirmarse su derrota en las votaciones, el atleta sonorense recogió sus pertenencias en la recámara, agradeció al equipo de producción y cruzó la puerta de salida para sellar su despedida definitiva de la casa.

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Abel Robles se despidió de la segunda temporada de La Mansión VIP tras no alcanzar los votos necesarios para continuar en la disputa por el premio de dos millones de pesos. (Captura de pantalla )

El reality show afrontó dos bajas voluntarias y la visita de Gaby Mendoza

La partida de Robles representó la primera eliminación por votación en esta edición, pero el reality show sumó dos bajas previas por decisión personal.

El cantante Dani Flow abandonó voluntariamente la competencia en los primeros cuatro días de convivencia. El intérprete acordó su salida con la producción antes de llegar a la gala del domingo.

El creador de contenido Jorge Durán también decidió salir de la casa por motivos personales, lo que alteró la dinámica del grupo a mitad de la primera semana.

Para animar la convivencia tras las renuncias, Gaby Mendoza ingresó de sorpresa a la casa el sábado 14 de noviembre en calidad de invitada especial.

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Los habitantes creyeron que se quedaría de forma permanente tras asignarle un espacio en el cuarto Barullo y convivir con su expareja Rod Contreras.

La visita concluyó pocas horas después de su llegada, durante su estancia encabezó una fiesta temática, presentó una rutina de comedia en vivo y realizó retos de baile con los concursantes, para después abandonar las instalaciones antes de la gala de eliminación.

La partida de Robles representó la primera eliminación por votación en esta edición, pero el reality show sumó dos bajas previas por decisión personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Catorce habitantes compiten por dos millones de pesos

La Mansión VIP conserva a catorce creadores en competencia activa. El elenco reúne a celebridades de internet como Karely Ruiz, Paolita Suárez, Rod Contreras y el cantante Tony Aguirre.

La Mansión VIP conserva a catorce creadores en competencia activa. (Archivo)

La lista se complementa con Itatí López, João Ferreira, Edwin Mendoza, Cintia Cossío, Jlexispr, Odette Orlena y Jorjais, quienes compiten por superar las pruebas semanales y evitar la siguiente nominación.

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La segunda semana de transmisión arranca con nuevas dinámicas por la inmunidad y retos diarios, el grupo se someterá a una nueva ronda de nominaciones cara a cara para conformar la siguiente placa de riesgo, sujeta al apoyo del público mediante el sitio web oficial y los super chats de YouTube de cara a la segunda gala de eliminación.