Paola Dalay posa con un abrigo de textura larga frente a un ventanal urbano junto a una fotografía circular superpuesta de dos personas. (@paodalay_2203)

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Paola Dalay ha mandado un mensaje como respuesta ante los últimos señalamientos de una supuesta infidelidad en redes sociales, luego de que circulara un video donde supuestamente besa a César Romo durante sus primeros encuentros, previo a que confirmara públicamente la separación de José Eduardo Derbez.

La creadora de contenido realizó este lunes 16 de noviembre una dinámica de preguntas en su cuenta oficial de Instagram, y confirmó que de momento no tiene una pareja formal, cuando una usuaria le pidió “foto con el novio”.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay se volvieron virales hace algunos días cuando confirmaron su separación a través de un video en redes sociales. Desde entonces surgieron especulaciones sobre una supuesta infidelidad por parte de ella, sin embargo, ambos lo negaron y han señalado que finalizaron la relación de manera cordial por el bien de Tessa, su hija de 2 años.

La respuesta de Paola Dalay negando que tiene una relación con César Romo

Paola Dalay comparte un autorretrato frente a un guardarropa al responder una consulta sobre su vida personal en redes sociales. (@paodalay_2203)

Paola Dalay descarta un noviazgo formal con César Romo a través de una historia publicada en Instagram, donde una seguidora le pidió “foto con tu novio” y ella respondió: “Jajaja no hay novio todavía”.

La historia llega después de que la influencer enfrentara señalamientos de infidelidad por un video filtrado donde aparece besando al futbolista durante una fiesta en julio pasado, cuando todavía era pareja de José Eduardo Derbez.

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Dalay apareció en la imagen con un vestido beige de un hombro, en lo que parece el interior de un clóset con ropa colgada. El mensaje, acompañado de emojis de lengua y de corazón con manos, mantiene un tono relajado frente a la polémica que la rodea.

Paola Dalay ya había señalado que no sostiene una relación formal

Paola Dalay confirmó que sale con el futbolista César Romo un día después de anunciar su separación de José Eduardo Derbez. (Instagram)

La publicación se suma a lo que la propia Dalay había declarado el 2 de noviembre en entrevista con Gustavo Adolfo Infante en De Primera Mano, donde reconoció que está conociendo a Romo pero aclaró que no existe una relación formal entre ambos. “Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí ya que yo había terminado con José Eduardo”, dijo en ese momento.

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La influencer también sostuvo que su separación de Derbez se dio aproximadamente cinco meses antes de hacerse pública, y que no hubo infidelidad de ninguna de las dos partes durante la relación.

El video de los primeros encuentros de Paola Dalay y César Romo

La historia de este domingo funciona como una respuesta indirecta a los rumores que se intensificaron tras la filtración de un video atribuido a la cuenta de X “La Tía Sandra”, que mostraría a Dalay y Romo besándose en una terraza sobre Paseo de la Reforma la noche del 11 o 12 de julio.

El presunto encuentro en la terraza habría ocurrido mientras José Eduardo Derbez cumplía compromisos de trabajo en España. (RS)

José Eduardo Derbez, por su parte, descartó públicamente las versiones de infidelidad y señaló que ya estaba enterado del acercamiento entre Dalay y el futbolista antes de que la ruptura se hiciera oficial el 1 de noviembre.

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Mariana Bo, la mujer que vinculan con José Eduardo Derbez tras separarse de Paola Dalay

José Eduardo Derbez compartió este sábado 14 de noviembre una fotografía junto a la DJ y productora Mariana Bo (nombre real Sandra Mariana Borrego Robles, originaria de Culiacán, Sinaloa), en la que ambos aparecen en un campo de tiro con protección auditiva y armas largas. La imagen, publicada originalmente por Bo, fue retomada por el actor en sus historias de Instagram.

(IG)

La publicación generó especulación porque ocurre dos semanas después de que Derbez y Paola Dalay anunciaran su separación, el pasado 1 de noviembre. Hasta ahora, ni Derbez ni Mariana Bo han confirmado o desmentido un romance.