Pumas Femenil golea 5-0 a Tigres en el Volcán y hace historia: avanza por primera vez a semifinales

Pumas Femenil avanza a la siguiente ronda del Apertura 2026 en la Liga MX (Pumas Mx Femenil/FB)

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Pumas Femenil protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil al golear 5-0 a Tigres en el partido de vuelta de los cuartos de final. Con este resultado, el equipo universitario consiguió su primera clasificación a las semifinales en la historia de la competencia y eliminó a uno de los clubes más poderosos del futbol mexicano.

La victoria en el Estadio Universitario de Nuevo León permitió a las dirigidas por Roberto Medina remontar la eliminatoria, luego de haber perdido 2-3 en el encuentro de ida.

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De esta manera, Pumas se impuso con un marcador global de 7-3 y dejó fuera a las Amazonas, que no encontraron respuestas ante la contundencia de sus rivales.

El resultado también significó un golpe para Tigres, que tenía la ventaja en el marcador global y buscaba mantenerse en la pelea por otro campeonato. Sin embargo, las universitarias capitalinas aprovecharon sus oportunidades y firmaron una actuación que quedará entre las más importantes de su historia.

Stephanie Ribeiro encabeza la goleada de Pumas

Stephanie Ribeiro, Pumas femenil (Pumas Mx Femenil/FB)

El conjunto visitante tomó la iniciativa y encontró la recompensa al minuto 25, cuando Stephanie Ribeiro abrió el marcador. La anotación permitió a Pumas igualar el global y cambiar el panorama de una eliminatoria que hasta ese momento favorecía a Tigres.

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En el segundo tiempo, las universitarias mantuvieron la presión y ampliaron la diferencia al minuto 57, con una anotación de Priscila Chinchilla. El gol representó un impulso importante para las visitantes, que comenzaron a acercarse a la clasificación.

Nueve minutos después, al 66, Stephanie Ribeiro volvió a hacerse presente en el marcador. La delantera consiguió su doblete y colocó el 0-3 en el encuentro, resultado que dejó a Tigres contra las cuerdas y obligó al conjunto local a buscar una reacción inmediata.

Pumas no bajó el ritmo y continuó aprovechando los espacios que dejó la defensa de las Amazonas. Al minuto 83, Montserrat Hernández marcó el cuarto tanto de la noche y prácticamente sentenció la eliminatoria.

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Cuando el encuentro se acercaba a su conclusión, María Elena Sainz anotó al minuto 90 para establecer el 0-5 definitivo. Con ese último gol, las universitarias sellaron una goleada que tuvo un significado especial para la institución.

Pumas consigue una clasificación histórica ante Tigres

Pumas Femenil Apertura 2026 Liga MX (Pumas Mx Femenil/FB)

Más allá del resultado, la victoria representa un avance importante para Pumas Femenil, que nunca había conseguido superar los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

El equipo capitalino rompió esa barrera precisamente ante Tigres, una institución que se ha consolidado como una de las principales protagonistas del campeonato y que cuenta con una amplia trayectoria en las fases finales.

La goleada también terminó con una racha negativa de Pumas en sus visitas al Estadio Universitario, donde no había conseguido ganar en sus nueve encuentros anteriores.

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El triunfo adquiere mayor relevancia por la forma en que se produjo: las universitarias llegaron con la obligación de remontar un marcador adverso y terminaron imponiéndose por cinco goles de diferencia en territorio rival.

¿Contra quién jugará Pumas Femenil las semifinales?

Después de eliminar a Tigres, Pumas deberá esperar la conclusión de los demás enfrentamientos de cuartos de final para conocer a su siguiente rival en el Apertura 2026.

La clasificación coloca al conjunto universitario entre los cuatro mejores equipos del torneo y le permite mantener vivo el objetivo de conquistar el campeonato.

Para Pumas, el resultado representa mucho más que una victoria en una serie de eliminación directa: significa superar una etapa que durante años se convirtió en su principal obstáculo dentro del futbol femenil mexicano.

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Con una goleada de 5-0 en el Volcán, las universitarias mandaron un mensaje al resto de los equipos: están listas para competir por el título y seguir haciendo historia en la Liga MX Femenil.