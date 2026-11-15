Majo Aguilar felicita a Camila Fernández tras imponerse a Pepe Aguilar y Nodal en los Grammy

La cantante Majo Aguilar ilustra la cobertura sobre el triunfo de Camila Fernández frente a Pepe Aguilar y Christian Nodal en los premios de la música latina. (Instagram)

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Una felicitación de Majo Aguilar a Camila Fernández por ganar su primer Latin Grammy generó debate y reavivó versiones de un distanciamiento con miembros de su familia, concretamente, con su tío Pepe Aguilar.

¿Cuál fue el mensaje de Majo Aguilar que desató polémica?

Durante la vigésima séptima edición de los premios a lo más destacado de la música en español, Camila ganó en la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por La Fernández, terna donde figuraban Pepe Aguilar y Christian Nodal (esposo de Ángela Aguilar).

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La distinción convirtió a Camila en la primera mujer de su familia en obtener el reconocimiento. “No lo puedo creer. Estoy cumpliendo un sueño, gracias”, dijo la intérprete entre lágrimas en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Paralelamente, la cuenta oficial en Instagram de La Academia Latina de la Grabación compartió una publicación del momento.

Entre los innumerables comentarios destacó un mensaje de Majo Aguilar: “El DISCAZO! muchas felicidades, Camila”. La felicitación no pasó desapercibida.

Majo Aguilar felicitó a Camila Fernández por ganar su primer Grammy Latino. (Instagram)

Seguidores de la hija de Antonio Aguilar Jr. que durante años han alimentado versiones de un supuesto bloqueo profesional de parte de Pepe Aguilar, interpretaron sus palabras como un dardo contra su propia familia.

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“Con tal de que le ganen a tu tío, estás feliz”, respondió una internauta. Otros mensajes reforzaban los rumores de un supuesto resentimiento de parte de Majo Aguilar.

Sin embargo, también surgieron comentarios menos neutrales. Varios usuarios reprocharon a la intérprete felicitar públicamente a Camila Fernández: “¿Cuál discaso? Dale gracias a Ángela que subiste porque el hate te benefició, pero Ángela es mejor", señaló una usuaria en referencia a la persistente comparación entre las cantantes.

¿Cómo surgieron los rumores de un distanciamiento entre los Aguilar?

Los rumores sobre un distanciamiento entre Majo Aguilar y Pepe Aguilar crecieron por la ausencia de la cantante en Jaripeo Sin Fronteras, las comparaciones con su prima Ángela Aguilar y su falta de coincidencias en actos públicos.

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En enero de 2025, Majo confirmó que no mantiene una relación cercana con su tío ni con su prima, aunque pidió frenar los ataques y comparaciones en redes sociales.

“Hace algunos meses que ya no tengo comunicación con mi familia, hace un par de años donde no tenemos una relación donde nos frecuentemos tanto”.

A pesar de ello, destacó que no existía discordia entre la familia: “Eso no significa que mi tío Pepe y Ángela no sean importantes en mi vida. Aunque ya no tenga una relación tan frecuente con ellos, el cariño lo tengo por ese amor y convivencia que tuve durante mi adolescencia. Vayamos con el camino del amor”, indicó.

El comentario de Aguilar desató polémica. (Instagram)

La reacción de Ángela Aguilar

Al margen de las especulaciones, la postura de Ángela Aguilar podría confirmar la ausencia de una rivalidad con su prima y con la propia Camila Fernández.

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La llamada “Princesa del Regional Mexicano” dio like a la publicación de los Latin Grammy.

Majo Aguilar se aleja de la polémica y triunfa en su primer Auditorio Nacional

Al margen de la polémica en redes sociales, Majo Aguilar convirtió su debut en el Auditorio Nacional en una noche especial.

Ante 9 mil personas, recibió a Lucero como invitada sorpresa y presentó junto a ella “El ojo alegre”, una colaboración inédita que ambas lanzarán próximamente en plataformas digitales.

El concierto se realizó este viernes 13 de noviembre y marcó uno de los momentos más importantes de la carrera solista de la intérprete de 32 años, quien estuvo acompañada por un mariachi de 15 integrantes y realizó cuatro cambios de vestuario.

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La aparición de la llamada “Novia de América” ocurrió en la recta final del espectáculo. Juntas interpretaron por primera vez en vivo el tema que provocó la ovación del público capitalino.

Majo Aguilar tuvo un destacado debut en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. (Instagram: Majo Aguilar)

Lucero agradeció la invitación y reconoció el significado de compartir ese momento con Majo: “Es una noche tan especial y estoy tan agradecida contigo porque tenemos una canción juntitas. Y qué bonito compartirlo en este momento tan especial. Gracias a todos por acompañar a esta princesa”.

La “Novia de América” no fue la única figura que se sumó al debut de Aguilar en el Coloso de Reforma. Julieta Venegas interpretó con ella “Como la flor” y le dedicó un mensaje: “Este es el primero de muchos, de miles”.

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También participaron Mariana Seoane, con quien cantó “Gana la que pierde”, además de Chetes y Zemmoa.