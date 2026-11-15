México

Grecia Quiroz reconoce captura de “El Mike”, pero exige saber quién ordenó el asesinato de Carlos Manzo

La presidenta municipal de Uruapan agradeció a Omar García Harfuch al operador de "Los R's", pero advirtió que la justicia plena llegará solo cuando se identifique al autor intelectual del asesinado de Carlos Manzo

Retrato de Grecia Quiroz vestida con ropa negra y un rebozo rojo, con la bandera de México de fondo
Grecia Quiroz asiste a un acto público luciendo un rebozo rojo frente a la bandera de México. (Grecia Quiroz )
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La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García reconoció la detención de Miguel Ángel Rodríguez Aravizo, alias “El Mike”, presunto integrante de la facción criminal “Los R’s” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y exigió que las investigaciones avancen hasta identificar a quien ordenó el asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en Uruapan, Michoacán.

Rodríguez Aravizo es señalado extraoficialmente como operador logístico de “Los R’s” y jefe de plaza en la zona Zapotlanejo-Uruapan, aunque ese vínculo directo con el homicidio de Manzo no fue confirmado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch.

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Grecia Quiroz reconoce capturas pero fija el verdadero objetivo

En su cuenta de X, Quiroz felicitó al Gobierno de México, al secretario García Harfuch y a las fuerzas federales por la detención. Precisó que esta captura, sumada a la del “R2” en Guadalajara el 8 de noviembre, suma avances en la investigación:

“Confío en que estas detenciones nos acerquen a lo más importante: saber quién dio la orden de asesinar a Carlos Manzo. Ese es el paso que verdaderamente permitirá que haya justicia plena.”

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales con un texto dividido en párrafos sobre fondo blanco y una imagen de perfil circular
Un mensaje en redes sociales de Grecia Quiroz reconoce la captura de un implicado y pide esclarecer quién ordenó el homicidio del alcalde Carlos Manzo en Michoacán, México. (@GreciaMich2027)

La funcionaria cerró su mensaje con una advertencia directa: “Vamos a seguir exigiendo con firmeza y sin descanso que se llegue hasta el final. Uruapan, Michoacán y México merecen la verdad y Carlos merece justicia.”

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“El Mike” fue detenido tras un enfrentamiento armado en Jalisco

El arresto ocurrió en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante recorridos de prevención del delito a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.

Los agentes fueron agredidos a balazos por ocupantes de una camioneta que intentó evadir la presencia policial. Al repeler la agresión, uno de los atacantes perdió la vida y se logró la detención de Rodríguez Aravizo. Harfuch agradeció también el apoyo del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en el operativo.

“Los R’s”, la célula vinculada al asesinato de Carlos Manzo

“Los R’s” son encabezados por los hermanos Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, y Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, ambos detenidos y señalados como presuntos autores intelectuales del homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan.

El Mike, detenido en Jalisco. Crédito: X - @OHarfuch
El Mike, detenido en Jalisco. Crédito: X - @OHarfuch

El “R1” fue detenido el 30 de julio de 2026. Para entonces, según reportó Harfuch, 31 personas habían sido detenidas en relación con el crimen. El “R2” fue capturado el 8 de noviembre en un restaurante de Guadalajara tras un enfrentamiento con la Marina, con al menos tres impactos de bala; permanece hospitalizado en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara.

La audiencia inicial del “R2” fue suspendida porque su defensa y el personal médico acreditaron ante el juez que el detenido no podía mantenerse consciente por más de una hora. Un juez federal concedió el 10 de noviembre una suspensión provisional contra su posible extradición a Estados Unidos.

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