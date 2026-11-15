México

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 15 de noviembre

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)
Guardar

En la ciudad de Veracruz, sectores como el transporte marítimo y aéreo requieren información anticipada sobre el clima para garantizar operaciones seguras y eficientes, reduciendo el riesgo de retrasos o accidentes derivados de fenómenos meteorológicos severos.

Consultar el pronóstico meteorológico permite prever escenarios adversos y planificar con mayor seguridad actividades al aire libre, viajes o celebraciones relevantes.

PUBLICIDAD

Para este domingo se pronóstica una temperatura máxima de 23° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 12 km/h , por su parte, la nubosidad será de 2% con probabilidad de lluvia del 0% antes del anochecer.

¿Cómo suele ser el clima en Veracruz?

La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

PUBLICIDAD

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

La temporada de huracanes del Atlántico

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada de huracanes del Atlántico, que afecta parcialmente el Golfo de México y el puerto de Veracruz se extiende principalmente de junio a noviembre y se caracteriza por fuertes lluvias, vientos intensos y aumento en la altura del oleaje.

En promedio, Veracruz puede ser afectado directamente por uno o dos huracanes o tormentas tropicales por temporada, aunque tormentas menores o sistemas asociados (como ondas tropicales) pueden causar lluvias intensas con mayor frecuencia.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en el Puerto de Veracruzmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Asesinan a Jadia Guadalupe García, esposa del exalcalde de Olinalá, en la Autopista del Sol

Los primeros reportes apuntan a un presunto intento de asalto

Asesinan a Jadia Guadalupe García, esposa del exalcalde de Olinalá, en la Autopista del Sol

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este domingo 15 de noviembre: reporte completo por alcaldías y municipios

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del aire en la capital del país y zona conurbada del Edomex. Aquí el reporte de las 05:00

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este domingo 15 de noviembre: reporte completo por alcaldías y municipios

Puebla: así quedó el precio de la gasolina hoy domingo 15 de noviembre

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el precio de los carburantes en el país

Puebla: así quedó el precio de la gasolina hoy domingo 15 de noviembre

Precios de la gasolina hoy en México: Litro de Magna, Premium y Diésel este domingo 15 de noviembre

El costo de los carburantes en el país depende de varios factores, entre ellos los costos de referencia, la carga impositiva y los gastos asociados a la logística de traslado

Precios de la gasolina hoy en México: Litro de Magna, Premium y Diésel este domingo 15 de noviembre

Ronald Johnson celebra detención de ‘El Mike’, presunto integrante del CJNG en Jalisco: destaca cooperación entre México y EEUU

El embajador estadounidense afirmó que desmantelar organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación es una prioridad

Ronald Johnson celebra detención de ‘El Mike’, presunto integrante del CJNG en Jalisco: destaca cooperación entre México y EEUU
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ronald Johnson celebra detención de ‘El Mike’, presunto integrante del CJNG en Jalisco: destaca cooperación entre México y EEUU

Ronald Johnson celebra detención de ‘El Mike’, presunto integrante del CJNG en Jalisco: destaca cooperación entre México y EEUU

Detienen a excandidato de Jiquipilco por presunta red de huachicol en Edomex: investigan conexión con Polotitlán

Cuál es la relación entre Gabito Ballesteros y Miguel Ángel Almaraz: vinculan al alcalde de Río Bravo tras detención del cantante

Siguen los golpes contra “Los R’s” del CJNG: capturan en Atotonilco el Alto a “El Mike” tras agresión a elementos federales

Jefe de la DEA advierte que perseguirán a funcionarios corruptos que protegen al narco tras sentencia de “Tony Montana”, hermano de “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Defensa de Gabito Ballesteros responde a acusaciones de la FGR por posesión de armas y apología del delito

Defensa de Gabito Ballesteros responde a acusaciones de la FGR por posesión de armas y apología del delito

Majo Aguilar felicita a Camila Fernández tras imponerse a Pepe Aguilar y Nodal en los Grammy

Shirley Manson y Garbage celebran tres décadas de historia con México: “Es difícil explicarles lo que significan para nosotros”

Kenia Os choca con organizadores del Tonic Fest Acapulco 2026 tras cancelar por hechos de violencia

Desde desafinación hasta la elección del vestuario: las críticas destrozan a Thalía tras su presentación con Karol G

DEPORTES

Los mejores MEMES que dejó el papelón de México contra Jamaica en la Nations League

Los mejores MEMES que dejó el papelón de México contra Jamaica en la Nations League

Rafael Márquez explota por errores defensivos de México ante Jamaica: “no es la primera vez”

Pumas Femenil golea 5-0 a Tigres en el Volcán y hace historia: avanza por primera vez a semifinales

Club América protagoniza batalla campal en duelo amistoso contra New York Red Bulls

La NFL vuelve a México: falta una semana para el partido entre San Francisco y Minnesota