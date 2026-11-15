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“El Raptor” obtuvo condena condicional en 2025: vuelve a prisión señalado como jefe regional del CJNG

Giancarlo “N”, detenido en Jalisco, ingresó al Cereso de Colima en mayo de 2022 por homicidio calificado en grado de tentativa y recuperó su libertad en marzo de 2025; meses después, un juez emitió otra orden de aprehensión en su contra

Giancarlo “N”, alias “El Raptor” o “Lucifer”, fue detenido en Jalisco durante un operativo coordinado por la Marina, la FGR y corporaciones de seguridad. Las autoridades lo identifican como presunto jefe operativo regional del CJNG con presencia en Colima y Jalisco. (Crédito: Semar)
Giancarlo “N”, alias “El Raptor” o “Lucifer”, fue detenido en Jalisco durante un operativo coordinado por la Marina, la FGR y corporaciones de seguridad. Las autoridades lo identifican como presunto jefe operativo regional del CJNG con presencia en Colima y Jalisco. (Crédito: Semar)
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La trayectoria de Giancarlo “N”, conocido como “El Raptor” o “El Lucifer”, pasó por dos etapas judiciales en Colima antes de su detención en Jalisco: primero ingresó a prisión por homicidio calificado en grado de tentativa y después obtuvo su libertad bajo condena condicional.

Para octubre de 2025 ya existía una nueva orden de aprehensión en su contra por el mismo delito, mientras que las autoridades lo identificaban como presunto jefe operativo regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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El hombre, de 23 años, fue detenido el viernes 13 de noviembre de 2026 en Tlaquepaque, Jalisco, durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), con participación de corporaciones federales, estatales y municipales.

La dependencia naval lo identificó como generador de violencia de segundo nivel y presunto jefe operativo regional de una organización criminal con presencia en Colima y Jalisco. También confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado en grado de tentativa.

De su ingreso al Cereso a una nueva orden de aprehensión

Los antecedentes judiciales de Giancarlo “N” se remontan al 4 de mayo de 2022, cuando ingresó al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Colima por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

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Cinco días después, el 9 de mayo, fue vinculado a proceso. Sin embargo, el 27 de marzo de 2025 abandonó el centro penitenciario bajo el beneficio de condena condicional.

La libertad no significó que su historial judicial quedara cerrado. El 10 de octubre de 2025, el Juzgado Primero Penal de Colima libró una nueva orden de aprehensión en su contra por homicidio calificado en grado de tentativa, mandamiento que permanecía vigente cuando fue localizado en Jalisco.

Este antecedente constituye el fundamento judicial conocido de su reciente captura. Aunque las autoridades lo identifican como presunto jefe regional de una estructura criminal y le atribuyen participación en actividades violentas, la orden de aprehensión informada por la Semar corresponde a un delito específico y no acredita por sí misma su responsabilidad en otros homicidios.

Las Tropas de Alto Impacto y su presunta operación en Colima

Las investigaciones de seguridad identifican a “El Raptor” como presunto responsable de las Tropas de Alto Impacto (TAI), una estructura vinculada al CJNG que habría operado principalmente en Manzanillo y Villa de Álvarez.

El Raptor ingresó al Cereso de Colima el 4 de mayo de 2022 por homicidio calificado en grado de tentativa y salió del penal el 27 de marzo de 2025. En octubre de ese año fue girada una nueva orden de aprehensión en su contra por el mismo delito. (Imagen ilustrativa | Infobae México)
El Raptor ingresó al Cereso de Colima el 4 de mayo de 2022 por homicidio calificado en grado de tentativa y salió del penal el 27 de marzo de 2025. En octubre de ese año fue girada una nueva orden de aprehensión en su contra por el mismo delito. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

A esta organización se le atribuyen actividades de vigilancia para grupos criminales, conocidas como halconeo, distribución de drogas, homicidios y desmembramiento de víctimas. También se le relaciona con inmuebles que presuntamente eran utilizados para retener y agredir a personas.

Uno de los lugares mencionados en las investigaciones es el edificio 16 de la CROM, en Manzanillo, señalado como un posible centro de operaciones de integrantes de esa estructura.

En diciembre de 2025 fue asesinado Francisco “N”, alias “El Chacalo”, identificado como un mando criminal que presuntamente trabajaba junto con “El Raptor”. Su muerte ocurrió en la colonia Patios del Ferrocarril, en Colima.

Meses antes, en noviembre de 2025, las autoridades habían detenido a Yajaira Berenice “N”, alias “La China”, y a Jaime Tonatiuh “N”, conocido como “El Pilas” o “X7”. Ambos fueron señalados como presuntos integrantes de la estructura criminal que operaba en la entidad.

La captura de Giancarlo “N” se suma a esas intervenciones contra operadores vinculados con la organización, aunque las autoridades no han detallado públicamente cómo quedó conformada la estructura después de las detenciones y la muerte de sus presuntos integrantes.

El señalamiento por los ataques contra la panadería El Pichón

El nombre de “El Raptor” también apareció en las investigaciones periodísticas sobre los ataques armados contra la panadería El Pichón, en el municipio de Colima, una serie de agresiones que dejó ocho personas asesinadas en dos episodios.

El primero ocurrió el 2 de septiembre de 2025, cuando hombres armados ingresaron al establecimiento ubicado en la colonia Placetas y asesinaron a seis personas que se encontraban trabajando. Una más resultó herida.

El segundo ataque ocurrió el 14 de abril de 2026, cuando fueron asesinados Luis Manuel y Rubén, hermanos y propietarios del negocio, en un inmueble relacionado con la panadería.

Por este último doble homicidio fue detenido José Antonio “N”, alias “El 51”, quien fue vinculado a proceso en abril de 2026. Las autoridades estatales también informaron sobre la desarticulación de una célula denominada Cobra, relacionada con el asesinato de los propietarios y otros hechos violentos.

Aunque reportes sobre la estructura criminal identifican a “El Raptor” como presunto jefe de sicarios y lo relacionan con los ataques contra el establecimiento, la orden de aprehensión que motivó su captura en noviembre de 2026 corresponde a homicidio calificado en grado de tentativa.

Hasta ahora, la información pública consultada no permite establecer que exista una imputación judicial contra Giancarlo “N” por los ocho asesinatos relacionados con El Pichón. Su presunta responsabilidad en esos hechos deberá acreditarse mediante las investigaciones y los procedimientos correspondientes.

Un operativo coordinado permitió localizarlo en Jalisco

La detención de Giancarlo “N” fue resultado de trabajos de inteligencia en los que participaron la Semar, la AIC de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, autoridades de Colima y la Policía de Tlaquepaque.

La Secretaría de Marina informó que la operación permitió concretar la captura sin efectuar disparos y destacó que su detención representa una afectación a la estructura de mando y las capacidades operativas del grupo delictivo.

El detenido quedó a disposición de las autoridades para continuar con el procedimiento judicial correspondiente a la orden de aprehensión que tenía vigente.

La investigación deberá establecer si existen elementos para atribuirle otros delitos y determinar su posible participación en los hechos violentos que las autoridades relacionan con la estructura criminal que presuntamente encabezaba.

Giancarlo “N” conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.

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