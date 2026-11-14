México

Buen Fin 2026: Ticketmaster se suma con descuentos en conciertos, espectáculos y festivales

Ticketmaster participa en El Buen Fin 2026 con descuentos de hasta 50%, promociones 2x1 y meses sin intereses para conciertos, festivales, musicales y obras de teatro, disponibles del 13 al 17 de noviembre en eventos seleccionados de México

Collage con un cantante, un actor con disfraz de jirafa sobre zancos, un grupo de artistas en escena y una figura con la inscripción Flow 23.
La boletera electrónica se suma así a la campaña nacional de descuentos más grande de México, que este año prevé una derrama económica de 235 mil millones de pesos (Composición: Infobae/Ocesa)
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Ticketmaster confirmó su participación en la 16ª edición de El Buen Fin, con descuentos de hasta el 50%, promociones 2x1 y meses sin intereses (MSI) en un catálogo amplio de conciertos, festivales, musicales y espectáculos de teatro. La promoción corre del viernes 13 al martes 17 de noviembre de 2026.

La boletera electrónica se suma así a la campaña nacional de descuentos más grande de México, que este año prevé una derrama económica de 235 mil millones de pesos, según estimaciones difundidas por la organización del Buen Fin.

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Ticketmaster presenta una campaña promocional con motivo del Buen Fin, vigente del 13 al 17 de noviembre. (TikTok)

Qué incluye la promoción de Ticketmaster

La promoción Buen Fin Ticketmaster 2026 estará vigente desde las 10:00 horas del 13 de noviembre hasta las 23:59 horas del 17 de noviembre. Durante ese periodo, los usuarios podrán acceder a distintos beneficios según el evento elegido.

Cada evento cuenta con un inventario promocional limitado y separado del inventario regular, por lo que la disponibilidad depende de lo que defina el promotor de cada show
Cada evento cuenta con un inventario promocional limitado y separado del inventario regular, por lo que la disponibilidad depende de lo que defina el promotor de cada show

Entre los mecanismos disponibles figuran descuentos de entre el 25% y el 50% sobre el precio nominal del boleto, esquemas de 2x1, 3x2 o 5x4 en eventos y zonas específicas, y precios especiales en festivales conforme a la fase de venta vigente. También aplican meses sin intereses (MSI) con tarjetas de crédito bancarias participantes.

Cada evento cuenta con un inventario promocional limitado y separado del inventario regular, por lo que la disponibilidad depende de lo que defina el promotor de cada show. Ticketmaster estableció además un tope de ocho boletos por transacción, aunque algunos espectáculos puntuales reducen ese límite a 12 boletos bajo condiciones particulares. El descuento no aplica sobre los cargos por servicio ni de procesamiento de orden, y la promoción no es acumulable con otras ofertas.

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Espectáculos con promoción especial que requiere activación

Dos de los montajes más esperados de la temporada ofrecen condiciones particulares dentro del Buen Fin, distintas al resto del catálogo.

El Rey León, en el Teatro Telcel, tiene un 50% de descuento más la posibilidad de pagar a 3, 6 y 9 meses sin intereses con tarjetas Banamex. Para acceder a la promoción, el comprador debe elegir la función de su preferencia, ingresar en la opción “Buscar boletos”, seleccionar el lugar y la forma de pago. Este beneficio está limitado a 12 boletos por compra, sujeto a disponibilidad de las secciones participantes.

Cirque du Soleil ECHO, que se presenta en la Gran Carpa Santa Fe, ofrece un 40% de descuento bajo el mismo mecanismo de activación: elegir función, seleccionar lugar en las secciones habilitadas y definir la forma de pago, también con tope de 12 boletos por transacción.

Festivales y conciertos con descuento directo

Un dato que resume el alcance de esta edición: Ticketmaster activó descuentos de entre 25% y 50% en decenas de conciertos, festivales y obras de teatro desde el 13 hasta el 17 de noviembre de 2026
Un dato que resume el alcance de esta edición: Ticketmaster activó descuentos de entre 25% y 50% en decenas de conciertos, festivales y obras de teatro desde el 13 hasta el 17 de noviembre de 2026

A diferencia de los dos espectáculos anteriores, una serie de conciertos y festivales no requieren activar ninguna promoción especial: el descuento se aplica automáticamente al elegir la opción de Buen Fin 2026 durante la compra.

El Coca-Cola Flow Fest, que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez, tiene un precio especial en su Fase 3, con boletos desde $2,790. El cantante kazajo Dimash Qudaibergen, que se presentará en el Palacio de los Deportes, ofrece 30% de descuento, con precios que van de $859 a $1,467.

David Bisbal cuenta con 50% de descuento, con boletos desde $372 hasta $3,472. Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, con función en el Auditorio Nacional, también tiene 50% de descuento, de $372 a $3,720.

Grupo Niche ofrece 25% de descuento, con boletos desde $325.50 hasta $2,604, cargos incluidos. La agrupación Joy tiene un 50% de descuento, con precios de $235.50 a $620. Por su parte, Louis Tomlinson, en el Estadio GNP Seguros, cuenta con 30% de descuento, de $590 a $1,892.

Un dato que resume el alcance de esta edición: Ticketmaster activó descuentos de entre 25% y 50% en decenas de conciertos, festivales y obras de teatro desde el 13 hasta el 17 de noviembre de 2026, con esquemas adicionales de 2x1 y meses sin intereses en tarjetas bancarias participantes, dentro del marco de El Buen Fin.

Teatro y musicales con descuento

el rey león, teatro, mexico-entretenimiento
La obra regresa al país a 10 años de haberse presentado FOTO: CUARTOSCURO

El catálogo también incluye montajes teatrales de temporada. Matilda, el musical, que se presenta en el Centro Cultural Teatro 1, tiene un 35% de descuento, con boletos desde $1,150.50 hasta $2,579.25.

El Cascanueces, en el Auditorio Nacional, ofrece una promoción 2x1 con boletos desde $242.50 cada uno. En ambos casos, al igual que con los conciertos listados antes, no es necesario activar ninguna promoción especial: basta con seleccionar la opción de descuento correspondiente al Buen Fin 2026 al momento de la compra.

Condiciones de los meses sin intereses por banco

Los eventos que tienen habilitada la modalidad de MSI permiten elegir esa opción conforme a montos mínimos y tarjetas participantes, que varían según la institución bancaria:

Con Banamex aplican 3 y 6 meses sin intereses, con una compra mínima de $3,000. BBVA ofrece 3 meses sin intereses a partir de una compra de $1,000. American Express, Santander y Nu permiten 3 meses sin intereses con un mínimo de compra de $300 en cada caso.

La responsabilidad sobre la aplicación y la correcta parcialización del pago corresponde de forma exclusiva al banco emisor de la tarjeta utilizada, de acuerdo con sus propias condiciones.

El catálogo completo por sede

Ocho hombres posan de pie frente a una pared de piedra con luz roja y dos pantallas con anuncios gráficos
Ticketmaster habilitó un espacio específico en su sitio para reunir todas las promociones de esta edición (Selene Miranda/Infobae México)

Con la lista oficial completa de Ticketmaster para el Buen Fin 2026, el catálogo asciende a más de 150 espectáculos distribuidos en sedes de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla.

Auditorio Nacional (Ciudad de México)

  • Adrián Uribe
  • Alexa Zuart
  • Caloncho
  • Carmina Burana
  • Conferencia Más Vida
  • David Bisbal
  • Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey
  • El Cascanueces
  • Foreigner
  • Gala Sinfónica Coral
  • Grupo Niche
  • Jerry Rivera
  • Jesse & Joy
  • Julio Preciado
  • La Adictiva
  • La Última Caravana del Rock and Roll
  • Lavoe Sinfónico CDMX
  • Leyendas de la Cumbia
  • María José CDMX
  • Melendi
  • MET La Fanciulla del West
  • MET Manon
  • MET Otello
  • MET Parsifal
  • MET Samson et Dalila
  • MET Silent Night
  • Pica Pica
  • Raúl Ornelas
  • Rodrigo de la Cadena
  • The Music of Elton John and Billie Joel
  • Víctor García
  • Willie Colón “Forever”

Auditorio Banamex (Monterrey)

  • David Bisbal MTY
  • Hoy No Me Puedo Levantar MTY
  • Justin Quiles & Lenny Tavárez MTY
  • María José MTY

Auditorio Telmex (Guadalajara)

  • David Bisbal GDL
  • Dragon Ball Symphonic GDL
  • Julio Preciado GDL
  • Justin Quiles & Lenny Tavaréz GDL
  • LP
  • Lucero GDL

Autódromo Hermanos Rodríguez

  • Coca-Cola Flow Fest

Aztlán, Feria de Chapultepec

  • Aztlán, Feria de Chapultepec

Castillo de Chapultepec

  • Navidades en México: Ballet Folklórico de México

Centro Cultural Teatro 1

  • Hoy No Me Puedo Levantar CDMX
  • Matilda, El Musical

Centro Cultural Teatro 2

  • Nocturno

Coliseo GNP Seguros (Guadalajara)

  • Anuel AA GDL

El Cantoral

  • Chacho Gaytán
  • Congreso del Mariacho
  • Edgar Oceransky
  • Nuestros Boleros de Cantina
  • Omar Márquez
  • Playa Limbo
  • Ricardo Balderas

Escenario GNP Seguros (Monterrey)

  • Avatar MTY
  • Earth, Wind & Fire Experience By AI McKay MTY
  • Franco Escamilla
  • Hermanos de Leche
  • La Caravana del Amor
  • La Gusana Ciega
  • Lavoe Sinfónico MTY
  • Los Palominos
  • Matute
  • Molotov MTY
  • Pica Pica MTY
  • Plim Plim MTY

Estadio Alfredo Harp Helú

  • The Best of I Love Dance

Estadio GNP Seguros

  • Louis Tomlinson
  • Panteón Rococó
  • The Warning

Expo Santa Fe

  • Time Warp

Foro Corona Monterrey

  • Bohemio
  • Griss Romero
  • Meme & Yordi
  • Morenito de Fuego
  • Taburete

Foro Lucerna

  • La Gaviota
  • Nuestra Isla
  • Puras Cosas Maravillosas
  • Yo Soy Mi Propia Esposa

Foro Puebla 186

  • MARO
  • Yuki Chiba

Gran Carpa Santa Fe

  • Cirque du Soleil ECHO

La Maraka

  • Adolescentes Orquesta y Tony Vega
  • DLD
  • Kalimba
  • Los Panchos Sinfónicos
  • Los Terrícolas y Jorge Falcón

Lunario del Auditorio Nacional

  • Ana Sofi W
  • Carolina Ross CDMX
  • Electrify & Los Daniels
  • Helado Tropical
  • Insulini y Los Espantasuegras
  • Javier Corcobado
  • Junior Klan
  • Kika Edgar
  • María San Felipe
  • Paula Mattheus
  • RaiNao

Nuevo Teatro Libanés

  • Defendiendo al Cavernícola
  • La Nota
  • Los Monólogos de la Vagina

Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

  • I Am Hardstyle
  • La Roux

Palacio de los Deportes

  • Dimash Qudaibergen
  • Kenshi Yonezu

Pepsi Center

  • ROZ
  • Sofi Tukker
  • The Mars Volta

Teatro 11 de Julio

  • La Dama de Negro

Teatro Aldama

  • Mentidrags
  • Mentiras, El Musical

Teatro Centenario Coyoacán

  • Amigos Intocables

Teatro Coyoacán Enrique Lizalde

  • Conversando con el Diablo
  • Esquizofrenia
  • Infierno

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

  • Magno Concierto Sinfónico: Congreso del Mariacho

Teatro Diana (Guadalajara)

  • Ana Torroja
  • Carolina Ross GDL
  • Inspector
  • Los Ángeles Negros
  • Los Van Van
  • Pica Pica GDL

Teatro Estudio Cavaret

  • Avatar

Teatro Fernando Soler

  • Las Leonas

Teatro Ferrocarrilero

  • El show de Pipirin Mi primera vez... Navideño

Teatro Hidalgo

  • Diario de un Loco
  • Sor-Presas

Teatro Jorge Negrete

  • Qué Desastre de Función

Teatro Metropólitan

  • Bendita Vida
  • Benny
  • Daniel Sosa
  • Lo Mejor del Rock
  • Mexfloyd
  • Mono Blanco
  • Pate de Fua

Teatro Milán

  • Las Heridas del Viento
  • Urinetown, El Musical

Teatro Royal Pedregal

  • Toc Toc

Teatro San Jerónimo

  • Busco al Hombre de Mi Vida, Marido Ya Tuve
  • Un Elfo Travieso

Teatro San Rafael

  • Perfume de Gardenia
  • Plim Plim CDMX

Teatro Telcel

  • El Rey León

Teatro Varsovia

  • Archivo Confidencial: Cámara Blanca
  • Born in Amerika
  • El Cascanueces: Memorias del Tío Drosselmeyer
  • El Lamento de Tonantzi (Sí Teatro)
  • Juntos Salvaremos la Navidad

Teatro Virginia Fábregas

  • Afterglow
  • Como Quieras... ¡Perro Ámame!

Teatro Wilberto Cantón

  • Así Lo Veo Yo: Monólogo René Dupeyron
  • El Gorila de Frank Kafka
  • El Juego Que Todos Jugamos
  • No es Otra Telenovela Mexicana

Teatro Xola Julio Prieto

  • 12 Princesas en Pugna
  • Cómo Entrenar a Tu Dragón (Movie Concert)
  • El Cadáver de la Novia (Movie Concert)
  • El Gran Showman (Movie Concert)
  • El Método Grönholm
  • La Clase
  • Ride The Cyclon

Torre Cuarzo

  • Mystika Inmersivo

Velódromo Olímpico

  • Atarashii Gakko!

Dónde consultar la lista completa

Ticketmaster habilitó un espacio específico en su sitio para reunir todas las promociones de esta edición, disponible en guias.ticketmaster.com.mx/buen-fin, donde los usuarios pueden revisar funciones, secciones participantes y condiciones de cada evento antes de realizar su compra.

La compañía recordó que la participación en la promoción no garantiza disponibilidad de boletos, ya que el inventario promocional es limitado y se agota conforme avanza la demanda durante los cinco días que dura el Buen Fin 2026.

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