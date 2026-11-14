Buen Fin 2026: Ticketmaster se suma con descuentos en conciertos, espectáculos y festivales

La boletera electrónica se suma así a la campaña nacional de descuentos más grande de México, que este año prevé una derrama económica de 235 mil millones de pesos (Composición: Infobae/Ocesa)

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Ticketmaster confirmó su participación en la 16ª edición de El Buen Fin, con descuentos de hasta el 50%, promociones 2x1 y meses sin intereses (MSI) en un catálogo amplio de conciertos, festivales, musicales y espectáculos de teatro. La promoción corre del viernes 13 al martes 17 de noviembre de 2026.

La boletera electrónica se suma así a la campaña nacional de descuentos más grande de México, que este año prevé una derrama económica de 235 mil millones de pesos, según estimaciones difundidas por la organización del Buen Fin.

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Ticketmaster presenta una campaña promocional con motivo del Buen Fin, vigente del 13 al 17 de noviembre. (TikTok)

Qué incluye la promoción de Ticketmaster

La promoción Buen Fin Ticketmaster 2026 estará vigente desde las 10:00 horas del 13 de noviembre hasta las 23:59 horas del 17 de noviembre. Durante ese periodo, los usuarios podrán acceder a distintos beneficios según el evento elegido.

Cada evento cuenta con un inventario promocional limitado y separado del inventario regular, por lo que la disponibilidad depende de lo que defina el promotor de cada show

Entre los mecanismos disponibles figuran descuentos de entre el 25% y el 50% sobre el precio nominal del boleto, esquemas de 2x1, 3x2 o 5x4 en eventos y zonas específicas, y precios especiales en festivales conforme a la fase de venta vigente. También aplican meses sin intereses (MSI) con tarjetas de crédito bancarias participantes.

Cada evento cuenta con un inventario promocional limitado y separado del inventario regular, por lo que la disponibilidad depende de lo que defina el promotor de cada show. Ticketmaster estableció además un tope de ocho boletos por transacción, aunque algunos espectáculos puntuales reducen ese límite a 12 boletos bajo condiciones particulares. El descuento no aplica sobre los cargos por servicio ni de procesamiento de orden, y la promoción no es acumulable con otras ofertas.

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Espectáculos con promoción especial que requiere activación

Dos de los montajes más esperados de la temporada ofrecen condiciones particulares dentro del Buen Fin, distintas al resto del catálogo.

El Rey León, en el Teatro Telcel, tiene un 50% de descuento más la posibilidad de pagar a 3, 6 y 9 meses sin intereses con tarjetas Banamex. Para acceder a la promoción, el comprador debe elegir la función de su preferencia, ingresar en la opción “Buscar boletos”, seleccionar el lugar y la forma de pago. Este beneficio está limitado a 12 boletos por compra, sujeto a disponibilidad de las secciones participantes.

Cirque du Soleil ECHO, que se presenta en la Gran Carpa Santa Fe, ofrece un 40% de descuento bajo el mismo mecanismo de activación: elegir función, seleccionar lugar en las secciones habilitadas y definir la forma de pago, también con tope de 12 boletos por transacción.

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Festivales y conciertos con descuento directo

Un dato que resume el alcance de esta edición: Ticketmaster activó descuentos de entre 25% y 50% en decenas de conciertos, festivales y obras de teatro desde el 13 hasta el 17 de noviembre de 2026

A diferencia de los dos espectáculos anteriores, una serie de conciertos y festivales no requieren activar ninguna promoción especial: el descuento se aplica automáticamente al elegir la opción de Buen Fin 2026 durante la compra.

El Coca-Cola Flow Fest, que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez, tiene un precio especial en su Fase 3, con boletos desde $2,790. El cantante kazajo Dimash Qudaibergen, que se presentará en el Palacio de los Deportes, ofrece 30% de descuento, con precios que van de $859 a $1,467.

David Bisbal cuenta con 50% de descuento, con boletos desde $372 hasta $3,472. Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, con función en el Auditorio Nacional, también tiene 50% de descuento, de $372 a $3,720.

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Grupo Niche ofrece 25% de descuento, con boletos desde $325.50 hasta $2,604, cargos incluidos. La agrupación Joy tiene un 50% de descuento, con precios de $235.50 a $620. Por su parte, Louis Tomlinson, en el Estadio GNP Seguros, cuenta con 30% de descuento, de $590 a $1,892.

Un dato que resume el alcance de esta edición: Ticketmaster activó descuentos de entre 25% y 50% en decenas de conciertos, festivales y obras de teatro desde el 13 hasta el 17 de noviembre de 2026, con esquemas adicionales de 2x1 y meses sin intereses en tarjetas bancarias participantes, dentro del marco de El Buen Fin.

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Teatro y musicales con descuento

La obra regresa al país a 10 años de haberse presentado FOTO: CUARTOSCURO

El catálogo también incluye montajes teatrales de temporada. Matilda, el musical, que se presenta en el Centro Cultural Teatro 1, tiene un 35% de descuento, con boletos desde $1,150.50 hasta $2,579.25.

El Cascanueces, en el Auditorio Nacional, ofrece una promoción 2x1 con boletos desde $242.50 cada uno. En ambos casos, al igual que con los conciertos listados antes, no es necesario activar ninguna promoción especial: basta con seleccionar la opción de descuento correspondiente al Buen Fin 2026 al momento de la compra.

Condiciones de los meses sin intereses por banco

Los eventos que tienen habilitada la modalidad de MSI permiten elegir esa opción conforme a montos mínimos y tarjetas participantes, que varían según la institución bancaria:

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Con Banamex aplican 3 y 6 meses sin intereses, con una compra mínima de $3,000. BBVA ofrece 3 meses sin intereses a partir de una compra de $1,000. American Express, Santander y Nu permiten 3 meses sin intereses con un mínimo de compra de $300 en cada caso.

La responsabilidad sobre la aplicación y la correcta parcialización del pago corresponde de forma exclusiva al banco emisor de la tarjeta utilizada, de acuerdo con sus propias condiciones.

El catálogo completo por sede

Ticketmaster habilitó un espacio específico en su sitio para reunir todas las promociones de esta edición (Selene Miranda/Infobae México)

Con la lista oficial completa de Ticketmaster para el Buen Fin 2026, el catálogo asciende a más de 150 espectáculos distribuidos en sedes de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla.

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Auditorio Nacional (Ciudad de México)

Adrián Uribe

Alexa Zuart

Caloncho

Carmina Burana

Conferencia Más Vida

David Bisbal

Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

El Cascanueces

Foreigner

Gala Sinfónica Coral

Grupo Niche

Jerry Rivera

Jesse & Joy

Julio Preciado

La Adictiva

La Última Caravana del Rock and Roll

Lavoe Sinfónico CDMX

Leyendas de la Cumbia

María José CDMX

Melendi

MET La Fanciulla del West

MET Manon

MET Otello

MET Parsifal

MET Samson et Dalila

MET Silent Night

Pica Pica

Raúl Ornelas

Rodrigo de la Cadena

The Music of Elton John and Billie Joel

Víctor García

Willie Colón “Forever”

Auditorio Banamex (Monterrey)

David Bisbal MTY

Hoy No Me Puedo Levantar MTY

Justin Quiles & Lenny Tavárez MTY

María José MTY

Auditorio Telmex (Guadalajara)

David Bisbal GDL

Dragon Ball Symphonic GDL

Julio Preciado GDL

Justin Quiles & Lenny Tavaréz GDL

LP

Lucero GDL

Autódromo Hermanos Rodríguez

Coca-Cola Flow Fest

Aztlán, Feria de Chapultepec

Aztlán, Feria de Chapultepec

Castillo de Chapultepec

Navidades en México: Ballet Folklórico de México

Centro Cultural Teatro 1

Hoy No Me Puedo Levantar CDMX

Matilda, El Musical

Centro Cultural Teatro 2

Nocturno

Coliseo GNP Seguros (Guadalajara)

Anuel AA GDL

El Cantoral

Chacho Gaytán

Congreso del Mariacho

Edgar Oceransky

Nuestros Boleros de Cantina

Omar Márquez

Playa Limbo

Ricardo Balderas

Escenario GNP Seguros (Monterrey)

Avatar MTY

Earth, Wind & Fire Experience By AI McKay MTY

Franco Escamilla

Hermanos de Leche

La Caravana del Amor

La Gusana Ciega

Lavoe Sinfónico MTY

Los Palominos

Matute

Molotov MTY

Pica Pica MTY

Plim Plim MTY

Estadio Alfredo Harp Helú

The Best of I Love Dance

Estadio GNP Seguros

Louis Tomlinson

Panteón Rococó

The Warning

Expo Santa Fe

Time Warp

Foro Corona Monterrey

Bohemio

Griss Romero

Meme & Yordi

Morenito de Fuego

Taburete

Foro Lucerna

La Gaviota

Nuestra Isla

Puras Cosas Maravillosas

Yo Soy Mi Propia Esposa

Foro Puebla 186

MARO

Yuki Chiba

Gran Carpa Santa Fe

Cirque du Soleil ECHO

La Maraka

Adolescentes Orquesta y Tony Vega

DLD

Kalimba

Los Panchos Sinfónicos

Los Terrícolas y Jorge Falcón

Lunario del Auditorio Nacional

Ana Sofi W

Carolina Ross CDMX

Electrify & Los Daniels

Helado Tropical

Insulini y Los Espantasuegras

Javier Corcobado

Junior Klan

Kika Edgar

María San Felipe

Paula Mattheus

RaiNao

Nuevo Teatro Libanés

Defendiendo al Cavernícola

La Nota

Los Monólogos de la Vagina

Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

I Am Hardstyle

La Roux

Palacio de los Deportes

Dimash Qudaibergen

Kenshi Yonezu

Pepsi Center

ROZ

Sofi Tukker

The Mars Volta

Teatro 11 de Julio

La Dama de Negro

Teatro Aldama

Mentidrags

Mentiras, El Musical

Teatro Centenario Coyoacán

Amigos Intocables

Teatro Coyoacán Enrique Lizalde

Conversando con el Diablo

Esquizofrenia

Infierno

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Magno Concierto Sinfónico: Congreso del Mariacho

Teatro Diana (Guadalajara)

Ana Torroja

Carolina Ross GDL

Inspector

Los Ángeles Negros

Los Van Van

Pica Pica GDL

Teatro Estudio Cavaret

Avatar

Teatro Fernando Soler

Las Leonas

Teatro Ferrocarrilero

El show de Pipirin Mi primera vez... Navideño

Teatro Hidalgo

Diario de un Loco

Sor-Presas

Teatro Jorge Negrete

Qué Desastre de Función

Teatro Metropólitan

Bendita Vida

Benny

Daniel Sosa

Lo Mejor del Rock

Mexfloyd

Mono Blanco

Pate de Fua

Teatro Milán

Las Heridas del Viento

Urinetown, El Musical

Teatro Royal Pedregal

Toc Toc

Teatro San Jerónimo

Busco al Hombre de Mi Vida, Marido Ya Tuve

Un Elfo Travieso

Teatro San Rafael

Perfume de Gardenia

Plim Plim CDMX

Teatro Telcel

El Rey León

Teatro Varsovia

Archivo Confidencial: Cámara Blanca

Born in Amerika

El Cascanueces: Memorias del Tío Drosselmeyer

El Lamento de Tonantzi (Sí Teatro)

Juntos Salvaremos la Navidad

Teatro Virginia Fábregas

Afterglow

Como Quieras... ¡Perro Ámame!

Teatro Wilberto Cantón

Así Lo Veo Yo: Monólogo René Dupeyron

El Gorila de Frank Kafka

El Juego Que Todos Jugamos

No es Otra Telenovela Mexicana

Teatro Xola Julio Prieto

12 Princesas en Pugna

Cómo Entrenar a Tu Dragón (Movie Concert)

El Cadáver de la Novia (Movie Concert)

El Gran Showman (Movie Concert)

El Método Grönholm

La Clase

Ride The Cyclon

Torre Cuarzo

Mystika Inmersivo

Velódromo Olímpico

Atarashii Gakko!

Dónde consultar la lista completa

Ticketmaster habilitó un espacio específico en su sitio para reunir todas las promociones de esta edición, disponible en guias.ticketmaster.com.mx/buen-fin, donde los usuarios pueden revisar funciones, secciones participantes y condiciones de cada evento antes de realizar su compra.

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La compañía recordó que la participación en la promoción no garantiza disponibilidad de boletos, ya que el inventario promocional es limitado y se agota conforme avanza la demanda durante los cinco días que dura el Buen Fin 2026.