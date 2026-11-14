INE designa a nuevo titular de Transparencia en medio de crisis: ¿Quién es Ricardo Chincoya, el encargado de proteger la información?

INE designó a nuevo presidente del Comité de Transparencia. | INE

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó designar Ricardo Chincoya Zambrano como presidente del Comité de Transparencia, en medio de la polémica que atraviesa el órgano electoral tras la renuncia de Guadalupe Taddei como consejera presidenta, ante los señalamientos de corrupción.

En un comunicado, el INE detalló que el nombramiento de Ricardo Chincoya fue por propuesta de la Consejera Presidenta provisional, Blanca Cruz García, asegurando que cuenta con los conocimientos y la experiencia necesarios, tanto para integrar y presidir ese órgano colegiado.

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El nombramiento ocurre tras cambios en transparencia y datos personales

El acuerdo contextualiza la designación dentro de las modificaciones al régimen nacional de transparencia y protección de datos personales, derivadas de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica y de la expedición de nueva legislación en la materia. También refiere las adecuaciones realizadas por el INE a su normativa interna.

El Comité de Transparencia confirma, modifica o revoca determinaciones relacionadas con la clasificación de información, la inexistencia de datos y el ejercicio de los derechos ARCO, además de otras atribuciones previstas en la ley.

¿Quién es Ricardo Chincoya?

Ricardo Chincoya Zambrano cuenta con el grado de Maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.

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En el ámbito profesional se desempeñó como Director de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la Auditoría Superior de la Federación.

Previamente, laboró en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, donde ocupó los cargos de Secretario de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales, y de Jefe de Ponencia.

Renuncian tres directivos

La crisis en el Instituto Nacional Electoral (INE), detonada por los presuntos actos de corrupción y conflictos de interés atribuidos a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, derivó en la renuncia de tres directivos de alto nivel.

Los movimientos ocurren mientras el organismo revisa la integración de su Junta General Ejecutiva y la Cámara de Diputados busca acuerdos para designar a una nueva consejera presidenta.

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Uno de los casos es el de Jorge Egren Moreno, director del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), a quien le habrían solicitado la renuncia desde el 31 de octubre. Según los señalamientos, asistía a reuniones organizadas por el proveedor José Alfredo Hernández Casillas y viajaba con Juan Carlos Cuervo, identificado como operador y exasesor de la Secretaría Ejecutiva.

Su salida se retrasó por pendientes administrativos y porque, al pertenecer al SPEN, conserva el derecho de permanecer en el INE en otro cargo.

También renunció Alejandro Sosa, director del Registro Federal de Electores. Aunque no es señalado como cercano a Taddei, su gestión quedó bajo cuestionamiento por la licitación relacionada con la credencial para votar y por la falta de atención a problemas en los módulos de credencialización, que derivaron en un paro nacional.

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Jessica Alarcón, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso, presentó su renuncia por motivos personales. En su carta, indicó que meses antes había expresado su intención de dejar el organismo.

La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, informó que continúa la evaluación de los perfiles de la Junta General Ejecutiva.

Afirmó que la revisión no se limita a posibles cercanías con Taddei, sino que contempla el desempeño y funcionamiento de cada área técnica.