Él es Sir Carlos Frenk, el científico mexicano nombrado caballero por el rey Carlos III en el Castillo de Windsor

(durham university)

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Carlos Frenk, astrónomo mexicano-británico y profesor de la Universidad de Durham, recibió el título de caballero en los honores de cumpleaños del rey Carlos III por sus aportes a la astrofísica y la cosmología.

La distinción lo convierte en Sir Carlos Frenk, luego de casi cuatro décadas dedicadas a estudiar cómo se forman las galaxias y las estructuras del Universo.

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La noticia, difundida por la Universidad de Durham el pasado 13 de junio de 2026 y retomada este noviembre, reconoce una trayectoria que incluye la creación de modelos computacionales para reconstruir la evolución cósmica desde el Big Bang.

Frenk figura de forma recurrente entre los investigadores más citados del mundo, de acuerdo con los registros de Clarivate.

“Ser nombrado caballero por Su Majestad el Rey es un inmenso honor, y decir que estoy rebosante de alegría es quedarse corto”, sostiene Frenk en el comunicado de la Universidad de Durham.

El científico recibe el reconocimiento por sus servicios a la astrofísica y la cosmología. El nombramiento aparece en la lista de honores de cumpleaños del rey Carlos III, una de las distinciones que concede la monarquía británica a personas con contribuciones sobresalientes en ámbitos como la ciencia, la cultura, el servicio público y la educación.

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Fotografía cedida por el Departamento de Información Pública de Guyana que muestra al rey Carlos III (i) junto al presidente de Guyana, Irfaan Ali, este jueves en el Aeropuerto Internacional Cheddi Jagan en Timehri (Guyana). EFE/ Departamento de Información Pública de Guyana

El príncipe de Gales formaliza el nombramiento en el Castillo de Windsor

La investidura de Sir Carlos se realiza en el Castillo de Windsor. El príncipe de Gales, William, coloca la espada sobre el hombro del científico durante la ceremonia que formaliza el título concedido por el rey Carlos III.

La escena resume un trayecto que Frenk inició desde México, donde se formó como físico antes de desarrollar una carrera académica en Inglaterra. Su trabajo lo llevó a ocupar la cátedra Ogden de Física en Durham y a dirigir el Instituto de Cosmología Computacional entre 2001 y 2020.

Britain's Prince William, center, with Sim Ann, Senior Minister of State for Foreign Affairs of Singapore, is greeted by public as they arrive at Jewel in Changi airport, Singapore, Sunday, Nov. 5, 2023. (AP Photo/Vincent Thian)

“Estoy profundamente agradecido a mi esposa, Susan, a mi familia, a mis colegas y estudiantes, y a la Universidad de Durham, quienes me han brindado un apoyo incondicional a lo largo de los años”, señala el cosmólogo.

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La universidad británica atribuye a Frenk parte del prestigio internacional que Durham alcanza en astrofísica.

El científico se incorporó a esa institución en 1986 y participó en la consolidación del Centro Ogden de Física Fundamental, dedicado al estudio del origen y la evolución del Universo.

Carlos Frenk ayuda a explicar cómo se forman las galaxias

La carrera de Frenk está ligada a una de las propuestas centrales de la cosmología contemporánea: la teoría de la materia oscura fría. El modelo plantea que una forma de materia que no emite ni refleja luz organiza, por medio de la gravedad, la formación de galaxias, cúmulos y otras estructuras a gran escala.

Frenk desarrolla esta línea de investigación junto con equipos científicos de distintos países. Para ello, emplea supercomputadoras capaces de procesar simulaciones sobre la evolución del cosmos a partir de las leyes conocidas de la física.

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“De adolescente, recuerdo quedar cautivado por un cielo nocturno repleto de estrellas, y supe entonces que quería dedicar mi vida a comprender sus orígenes”, relata Frenk.

Las técnicas impulsadas por el investigador mexicano-británico permiten crear universos virtuales y comparar sus resultados con las observaciones que realizan telescopios y misiones espaciales.

04/11/2024 Ciencia.-Astrónomos descubren el agujero negro más voraz del Universo primitivo. Un agujero negro supermasivo ha sido descubierto en el centro de una galaxia 1.500 millones de años después del Big Bang, que consume materia a un ritmo fenomenal de más de 40 veces el límite teórico. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NOIRLAB

Esos modelos sirven para analizar la distribución de la materia, el crecimiento de las galaxias y la huella de la materia oscura en el espacio.

Frenk explica que su propósito es entender cómo los más de 13,700 millones de años transcurridos desde el Big Bang dieron lugar a las galaxias que se observan hoy. Esa pregunta guía buena parte de su producción científica y de la labor del Instituto de Cosmología Computacional de Durham.

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“Poder hacerlo, trabajando junto a algunos de los científicos más talentosos del mundo, ha sido un gran privilegio”, expresa el nuevo caballero.

Isabel II ya había distinguido al científico mexicano en 2017

El título de caballero es el segundo reconocimiento real para Carlos Frenk. En 2017, la reina Isabel II lo nombró Comendador de la Orden del Imperio Británico, conocida por sus siglas en inglés como CBE, por sus servicios a la cosmología y a la difusión pública de la ciencia básica.

En aquel momento, Frenk describió la investigación científica como una labor colectiva. El reconocimiento de Isabel II incluyó su trabajo académico, pero también su participación en programas de divulgación en radio y televisión.

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“La investigación científica es una empresa de colaboración y veo este honor como un reconocimiento no sólo al trabajo que he realizado, sino a la contribución de muchos de mis colegas”, expresó entonces el científico.

Antes de recibir el título de Sir, Frenk ya acumulaba reconocimientos de instituciones científicas británicas. En 2014 obtuvo la Medalla de Oro de la Real Sociedad Astronómica, distinción que también Albert Einstein, Edwin Hubble y Charles Babbage.

También es miembro de la Real Sociedad, una de las academias científicas más antiguas del mundo, y recibió la Medalla Rumford por su investigación en física. A ello se suma su vínculo con la Academia Mexicana de Ciencias, que lo reconoce como miembro correspondiente.

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Esta ilustración muestra dos cuásares en proceso de fusión. Un equipo de astrónomos ha descubierto una pareja de cuásares en proceso de fusión observados tan sólo 900 millones de años después del Big Bang, gracias al telescopio Gemini North, que forma parte del Observatorio Internacional Gemini, financiado en parte por la Fundación Nacional de la Ciencia de Estados Unidos y gestionado por el NSF NOIRLab, y al telescopio Subaru. No sólo se trata de la pareja de cuásares fusionados más distante jamás encontrada, sino también de la primera pareja confirmada hallada en el periodo del Universo conocido como Amanecer Cósmico. Crédito. Observatorio Internacional Gemini/NOIRLab/NSF/AURA/M. Garlick

De México a una carrera dedicada al origen del Universo

Carlos Frenk nació en México y se formó como físico en la Universidad Nacional Autónoma de México antes de establecerse en el Reino Unido. Desde Durham combina la investigación con la enseñanza y la divulgación, con la intención de acercar al público a las preguntas que persigue la cosmología.

Su trabajo se concentra en un problema de escala gigantesca: explicar por qué el Universo tiene la forma que revela la observación astronómica. En ese mapa aparecen galaxias agrupadas en filamentos, cúmulos y vacíos, una red cósmica cuya historia comenzó después del Big Bang.

El profesor impulsa además la participación pública en la ciencia. Junto con el profesor emérito Alan Martin y el físico James Stirling, quien murió en 2018, participó en la creación del Centro Ogden de Física Fundamental de Durham.

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La distinción de 2026 añade el tratamiento de Sir a una trayectoria científica que une la formación de un físico mexicano con algunas de las preguntas más amplias de la astronomía: cómo empezó el Universo, de qué está hecha la materia invisible y cómo nacieron las galaxias.