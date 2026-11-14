Noruega vs Gales, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el partido de la UEFA Nations League 2026

(REUTERS/Dylan Martinez)

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La UEFA Nations League continúa este sábado 14 de noviembre con el enfrentamiento entre Noruega y Gales, dos selecciones que necesitan sumar en la recta final de la fase de grupos. Los equipos se medirán en el Ullevaal Stadion, durante la quinta jornada del torneo.

Los Vikingos buscarán aprovechar su condición de local para mejorar su situación en el Grupo A4, mientras que el conjunto galés intentará conseguir un resultado que le permita mantenerse en la pelea dentro de su sector.

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El encuentro tendrá como escenario Oslo, donde ambas selecciones volverán a verse las caras en una edición de la Liga de Naciones que se acerca a su última jornada.

¿A qué hora juega Noruega vs Gales y dónde ver EN VIVO?

(Reuters/Peter Cziborra)

El partido entre Noruega y Gales, correspondiente a la Jornada 5 de la UEFA Nations League 2026, se disputará este sábado 14 de noviembre en el Ullevaal Stadion.

El silbatazo inicial está programado para las 11:00 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de Sky Sports y la plataforma de izzi TV.

Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026.

Horario: 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Estadio: Ullevaal Stadion, Oslo.

Transmisión: Sky Sports e izzi TV.