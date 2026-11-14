México Deportes

Noruega vs Gales, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el partido de la UEFA Nations League 2026

Los equipos se medirán en el Ullevaal Stadion, durante la quinta jornada del torneo

(REUTERS/Dylan Martinez)
(REUTERS/Dylan Martinez)
Guardar

La UEFA Nations League continúa este sábado 14 de noviembre con el enfrentamiento entre Noruega y Gales, dos selecciones que necesitan sumar en la recta final de la fase de grupos. Los equipos se medirán en el Ullevaal Stadion, durante la quinta jornada del torneo.

Los Vikingos buscarán aprovechar su condición de local para mejorar su situación en el Grupo A4, mientras que el conjunto galés intentará conseguir un resultado que le permita mantenerse en la pelea dentro de su sector.

PUBLICIDAD

El encuentro tendrá como escenario Oslo, donde ambas selecciones volverán a verse las caras en una edición de la Liga de Naciones que se acerca a su última jornada.

¿A qué hora juega Noruega vs Gales y dónde ver EN VIVO?

(Reuters/Peter Cziborra)
(Reuters/Peter Cziborra)

El partido entre Noruega y Gales, correspondiente a la Jornada 5 de la UEFA Nations League 2026, se disputará este sábado 14 de noviembre en el Ullevaal Stadion.

El silbatazo inicial está programado para las 11:00 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de Sky Sports y la plataforma de izzi TV.

  • Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026.
  • Horario: 11:00 horas, tiempo del centro de México.
  • Estadio: Ullevaal Stadion, Oslo.
  • Transmisión: Sky Sports e izzi TV.

Temas Relacionados

NoruegaGalesUEFANations Leaguemexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Muere Óscar “Patroncito” Cortez a los 20 años: el boxeador sonorense que se retiró invicto como campeón

Su último combate tuvo lugar el 21 de febrero en el Palenque de la Expogan, donde venció por decisión a Luis “Sismo” Corona

Muere Óscar “Patroncito” Cortez a los 20 años: el boxeador sonorense que se retiró invicto como campeón

Llevan a Gabito Ballesteros ante la FGR tras suspensión de show en Querétaro por presunta apología del delito

Una ficha oficial señala que el intérprete quedó a disposición del Ministerio Público durante la madrugada de este 14 de noviembre

Llevan a Gabito Ballesteros ante la FGR tras suspensión de show en Querétaro por presunta apología del delito

Marina captura a “Lucifer”, presunto líder de sicarios del CJNG ligado a la masacre de ocho personas en panadería de Colima

Infobae México pudo confirmar que tenía historial delictivo con ingresos a la cárcel desde los 18 años y su señalamiento en el asesinato de ocho personas en una conocida panadería de Villa de Álvarez, Colima

Marina captura a “Lucifer”, presunto líder de sicarios del CJNG ligado a la masacre de ocho personas en panadería de Colima

Eduardo Yáñez denuncia que habrían intentado extorsionarlo con imágenes manipuladas: “Querían 10 mil dólares”

A través de su cuenta de Instagram el actor detalló el aparente modus operandi

Eduardo Yáñez denuncia que habrían intentado extorsionarlo con imágenes manipuladas: “Querían 10 mil dólares”

Niño que ganó premio internacional acusa exclusión y maltrato en reunión de Sheinbaum con estudiantes: “Dijeron que no había cupo”

El estudiante de ocho años acusó que el personal lo dejó ingresar hasta que terminó el evento

Niño que ganó premio internacional acusa exclusión y maltrato en reunión de Sheinbaum con estudiantes: “Dijeron que no había cupo”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina captura a “Lucifer”, presunto líder de sicarios del CJNG ligado a la masacre de ocho personas en panadería de Colima

Marina captura a “Lucifer”, presunto líder de sicarios del CJNG ligado a la masacre de ocho personas en panadería de Colima

Confiscan sofisticado laboratorio de metanfetamina y procesados de marihuana en Jalisco: eran del Tío Lako del CJNG

Gabito Ballesteros: ¿De qué trata la canción “AMG” por la que suspendieron su concierto en Querétaro?

Detienen concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro por cantar narcocorridos: artista denuncia retención ilegal de la policía

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: el “Jefe de Jefes” es trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande a un hospital en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Él es Sir Carlos Frenk, el científico mexicano nombrado caballero por el rey Carlos III en el Castillo de Windsor

Él es Sir Carlos Frenk, el científico mexicano nombrado caballero por el rey Carlos III en el Castillo de Windsor

Buen Fin 2026: Ticketmaster se suma con descuentos en conciertos, espectáculos y festivales

Llevan a Gabito Ballesteros ante la FGR tras suspensión de show en Querétaro por presunta apología del delito

Eduardo Yáñez denuncia que habrían intentado extorsionarlo con imágenes manipuladas: “Querían 10 mil dólares”

Que hacer en CDMX hoy 14 de noviembre: conciertos, ferias y festivales gratuitos durante este puente

DEPORTES

Chivas Femenil vs FC Juárez: a qué hora y dónde ver al Rebaño en el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026

Chivas Femenil vs FC Juárez: a qué hora y dónde ver al Rebaño en el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026

Muere Óscar “Patroncito” Cortez a los 20 años: el boxeador sonorense que se retiró invicto como campeón

Portugal vs Dinamarca: a qué hora y dónde ver en vivo desde México al conjunto lusitano en la UEFA Nations League

América Femenil presume poder internacional: Brasil llama a tres de sus jugadoras para la Fecha FIFA de noviembre

De ser acusado de violentar jugadores a formar la mejor Selección Mexicana de la historia: así fue el paso de Ricardo La Volpe en el Tri