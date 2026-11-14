México arriesga al Golfo de California con plantas de gas licuado destinadas a Asia sin garantizar soberanía energética

Dos ballenas jorobadas y una tortuga marina nadan sobre un fondo marino con restos plásticos mientras un buque de gas navega en la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Golfo de California, en el noreste de México, es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como el acuario del mundo: lo habitan ballenas, la vaquita marina, tortugas, aves, manglares y, de las 891 especies de peces que se encuentran ahí, 90 son endémicas. Para la UNESCO, el Mar de Cortés y sus 244 islas han sido considerados “un laboratorio natural”.

Sin embargo, esa biodiversidad, que también sostiene pesquerías, turismo y comunidades costeras, enfrenta graves riesgos de desaparecer a causa de proyectos de plantas de gas natural licuado, como lo es la planta AMIGO GNL, que plantea llevar gas desde Texas, Estados Unidos, a terminales en Sonora, México, para licuarlo y cargarlo en buques metaneros —que pesan toneladas y generan ruidos peligrosos para la fauna marina— con destino al mercado asiático.

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Es decir, el gas que sería licuado en la planta AMIGO GNL no suministraría energía a México —que tiene una fuerte dependencia energética hacia Estados Unidos—, sino que únicamente serviría para licuarlo y transportarlo. Durante el conversatorio “El Golfo de California en una encrucijada: industrialización frente a conservación y uso sustentable”, realizado el pasado 10 de noviembre en El Colegio Nacional, en la Ciudad de México, ecólogos, especialistas en energía y abogados cuestionaron que México facilite terminales para licuar gas proveniente de Texas y enviarlo a mercados asiáticos, mientras el sistema eléctrico nacional mantiene una alta dependencia del combustible estadounidense.

“Se quiere convertir a nuestro territorio en una plataforma para exportar gas hacia Asia, cuando ni siquiera producimos el suficiente para cubrir nuestras propias necesidades”, aseveró Aleida Azamar, doctora en Economía Internacional y Desarrollo e investigadora de la Universidad Autónoma de México (UAM) Xochimilco.

Organizaciones, activistas, abogadas especializadas en derecho ambiental, académicas y defensoras del medio ambiente han emprendido acciones legales para que esta planta sea cancelada. Actualmente cuentan con un amparo que tiene frenadas las actividades hasta que no se aclaren los permisos ambientales necesarios para su operación, sin embargo, si bien es un logro, el objetivo de organizaciones como Nuestro Futuro —una de las principales protectoras del Golfo de California— es frenar por completo esta y otras plantas futuras que quieran construirse.

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La resolución se sumó a los reclamos de más de 100 personas científicas mexicanas e internacionales, quienes rechazaron el desarrollo de terminales de exportación de gas en el Golfo de California por los riesgos que identificaron para especies marinas, comunidades costeras y el clima.

Buques metaneros atraviesan rutas migratorias de las ballenas, pero Shienbaum descarta daños: “No cometeremos una barbaridad”

El tránsito de buques metaneros por el Golfo de California es uno de los principales cuestionamientos contra las plantas de gas natural licuado proyectadas en Sonora. Organizaciones ambientalistas alertan que las embarcaciones cruzarían zonas de migración, reproducción y crianza de ballenas, además de áreas de pesca y de presencia de especies en riesgo.

Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro, sostiene que las colisiones con barcos figuran entre las principales causas de muerte de ballenas. “Una de las causas más importantes de muerte de las ballenas, no solo en México sino en el mundo, es la colisión con grandes buques”, afirmó durante el conversatorio en El Colegio Nacional.

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La abogada advirtió que el ruido submarino de las embarcaciones también puede limitar la comunicación de los cetáceos, especialmente porque el Golfo de California es utilizado como zona de parto para las ballenas.

“En el Golfo de California, que es un lugar que funciona como su lugar de parto, en donde la mamá está tranquila o debería estar tranquila para poder parir, van a pasarle estos buques metaneros por el lugar en donde está criando a sus ballenatos”, aseveró.

Además, la abogada también señaló que el ruido generado por las embarcaciones puede interferir en la comunicación de los cetáceos. Las organizaciones que litigan contra AMIGO GNL señalan que los buques transportarían gas licuado a través de una región utilizada por ballenas azul y gris.

Por su parte, el ecólogo Ezequiel Ezcurra afirmó que el Golfo de California alberga pesquerías, manglares, turismo y comunidades costeras, además de una alta concentración de mamíferos marinos. “La producción, transporte y exportación de gas natural desde los Estados Unidos a través del Golfo de California representa una amenaza directa y profundísima” para la riqueza ambiental de la región, sostuvo.

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Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que AMIGO GNL implique un daño ambiental en el Golfo. El 21 de octubre, durante su conferencia de prensa, afirmó que su gobierno revisa de nuevo los efectos ambientales de la terminal, cuya operación permanece detenida por un amparo judicial.

“No vamos a cometer una barbaridad de impactar negativamente al Golfo de California”, declaró Sheinbaum, sin embargo, señaló que la planta se ubicaría en una zona industrial de Guaymas que ya cuenta con actividades de comercio exterior, cabotaje, carga y pesca, por lo que consideró que no tendría mayor afectación al tratarse de una zona ya impactada.

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Nora Cabrera señaló para Infobe México que la situación exige medidas contundentes por parte del gobierno federal (Diana Morán / Infobae México)

Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, informó que el proyecto contempla la salida de hasta cinco buques al mes, equivalentes a 60 embarcaciones al año. Según el gobierno federal, ese flujo representaría un aumento de 4% en el tránsito marítimo de la zona y utilizaría rutas ya existentes, es decir, consideró que se trata de un daño mínimo.

“Solamente 4% de aumento en el número de buques que están entrando y van a utilizar la misma trayectoria de entrada que otros buques que ya están entrando a esa zona”, dijo Sheinbaum.

Las organizaciones ambientales sostienen que el uso de rutas existentes no elimina los posibles efectos acumulados del tránsito de embarcaciones sobre ballenas, otras especies marinas, actividades pesqueras y comunidades costeras.

México depende del gas de Estados Unidos: tiene una reserva para apenas tres días

El panorama es especialmente alarmante debido a que, de permitirse la instalación de estas plantas de gas natural licuado, implicaría que México sacrificaría su acuario natural para licuar un gas con el que no se va a quedar y que, además, le hace falta.

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“Estamos enfrentando un problema muy grave: el hecho de que se quiera convertir a nuestro territorio en una plataforma para exportar gas hacia Asia, cuando ni siquiera producimos el suficiente para cubrir nuestras propias necesidades”, afirmó Aleida Azamar.

México importa la mayor parte del gas natural que consume. En 2025, las compras externas cubren 76% de la demanda nacional y casi todo ese volumen procede de Estados Unidos, de acuerdo con las cifras expuestas por Adrián Fernández Bermúdez, director de ciencias ambientales de la Iniciativa Climática de México (ICM).

Recientemente, el director del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer durante la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 7 de octubre, que México depende de las importaciones de gas natural desde Estados Unidos para sostener la generación eléctrica, la industria y parte del consumo doméstico. Si ese flujo se interrumpiera, el país tendría capacidad para abastecerse durante apenas tres días.

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Cuitláhuac García Jiménez informó que México “no tiene almacenamiento” de gas natural. Explicó que, mediante coordinación entre Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro de Control de Energía (Cenace), el país podría resistir hasta tres días ante un corte de las importaciones.

Transmisión de una intervención en la Conferencia del Pueblo realizada en Palacio Nacional, donde un funcionario expone datos sobre la capacidad de suministro de gas natural de México y la dependencia energética respecto a las importaciones provenientes de Estados Unidos. La transmisión incluye interpretación simultánea en Lengua de Señas Mexicana.

Durante esa conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum reiteró una de sus principales políticas: ampliar la generación con fuentes renovables para reducir el consumo de gas y la dependencia externa y lograr así, la tan buscada soberanía energética.

“Desde el punto de vista de México se está configurando una maquila energética, donde la materia prima llega del exterior, se transforma en el territorio mexicano a través de capacidades que tampoco son nuestras y vuelve a salir hacia el mercado internacional”, planteó Azamar.

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Acciones legales contra plantas de gas: abogadas cuestionan evaluaciones ambientales

Durante el conversatorio en El Colegio de México, la abogada Alejandra de la Maza, afirmó que las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) de los proyectos no analizan de manera integral los efectos de las terminales, los gasoductos, las emisiones, el tránsito de embarcaciones y la presencia simultánea de otras obras industriales en la región.

“La ausencia de una evaluación de impacto ambiental acumulativo y sinérgico ya de sí misma para mí es suficiente para pensar que esos proyectos no cumplen con los estándares de protección del derecho humano al medio ambiente sano”, afirmó.

Nora Cabrera señaló para Infobe México que la situación exige medidas contundentes por parte del gobierno federal (Diana Morán / Infobae México)

Los abogados reunidos en El Colegio Nacional señalaron deficiencias en el acceso a información y la participación pública de comunidades indígenas, pesqueras y costeras. También cuestionaron que los expedientes no incluyan análisis suficientes sobre especies protegidas, cambio climático, agua de lastre y efectos regionales.

De la Maza sostuvo que la evaluación debe ajustarse al ordenamiento ecológico marino del Golfo de California, a la presencia de áreas naturales protegidas y a los estándares reforzados para sitios reconocidos como Patrimonio Mundial. “Estos proyectos contradicen las condicionantes de integralidad y sustentabilidad del desarrollo nacional”, señala.

Las organizaciones que impugnan AMIGO GNL sostienen que el amparo vigente mantiene suspendidas las actividades del proyecto mientras se aclaran los permisos ambientales. Su objetivo es que la terminal no se construya y que las autoridades evalúen de forma acumulativa los efectos de los proyectos de gas natural licuado previstos para el Golfo de California.