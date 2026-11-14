México

AICM normaliza vuelos hacia Estados Unidos tras restricciones temporales: pide consultar el estatus de los viajes

El pasado 13 de noviembre la FAA ordenó la suspensión nacional de todos los vuelos de salida por circunstancias extraordinarias y razones de seguridad

AICM normaliza vuelos hacia Estados Unidos tras restricciones temporales. REUTERS/Luis Cortess
AICM normaliza vuelos hacia Estados Unidos tras restricciones temporales. REUTERS/Luis Cortess
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El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer que los vuelos hacía las ciudades de Estados Unidos se realizan con normalidad tras las restricciones temporales impuestas el día de ayer a todas las operaciones para entrar y salir de ese país.

“Luego las restricciones temporales para vuelos desde y hacia los Estados Unidos, las operaciones de vuelos hacia ciudades de ese país desde AICM se regularizan”, se lee en su comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

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Asimismo, recomendaron a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas el estatus de sus vuelos y mantenerse atentos a la información publicada en los canales oficiales.

¿Por qué Estados Unidos suspendió las salidas de vuelos?

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó el pasado viernes 13 de noviembre detener las salidas de vuelos en todo el territorio nacional debido a fallas graves en las comunicaciones de los centros de control de tránsito aéreo. La autoridad justificó la decisión por circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad, mientras especialistas trabajan para identificar el origen del problema.

La restricción estableció que los aviones que ya se encontraban en el aire podían continuar su trayecto y aterrizar, pero las aeronaves que permanecían en tierra no tenían autorización para despegar hasta nuevo aviso.

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Antes de extender la suspensión a escala nacional, la dependencia había interrumpido los despegues en Chicago debido a los inconvenientes detectados en las comunicaciones del control aéreo, de acuerdo con información de Reuters.

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