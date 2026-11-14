Quién es Mariana BO, la mujer que fue captada con José Eduardo Derbez en un campo de tiro tras su ruptura con Paola Dalay

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José Eduardo Derbez compartió una imagen con la DJ Mariana BO en un campo de tiro, dos semanas después de que él y Paola Dalay hicieran pública su separación.

La publicación abrió especulaciones sobre la cercanía entre el actor y la productora sinaloense, aunque ninguno confirma que exista una relación sentimental.

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La historia de Instagram, incluida en la captura compartida, muestra a ambos con protección auditiva y armas largas durante una práctica al aire libre. Derbez retomó la publicación de Mariana BO en su propia cuenta este sábado 14 de noviembre.

La ruptura de José Eduardo Derbez y Paola Dalay se anunció el pasado 1 de noviembre. La expareja comparte a su hija y el actor ha dicho que mantienen una convivencia cordial por la menor.

José Eduardo Derbez y Mariana BO estuvieron en un campo de tiro

La foto que vinculó a Derbez con Mariana BO corresponde a una salida a un campo de tiro. En las imágenes aparecen con ropa oscura, lentes de sol, gorras y equipo de protección para los oídos.

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La DJ compartió una composición de cuatro fotografías. En una de ellas aparece junto al actor; en otras se observan armas largas y parte de la práctica. José Eduardo Derbez republicó el contenido en sus historias de Instagram.

Según Infobae México, la imagen circula mientras Paola Dalay enfrenta versiones sobre un video en el que aparece junto al futbolista César Romo. La grabación habría sido tomada en julio de 2026, cuando Dalay y Derbez aún eran pareja de forma pública.

El medio precisa que el video no demuestra una infidelidad ni permite establecer el estado de la relación entre la influencer y el actor en aquel momento. Dalay ha dicho que conoció a Romo después de terminar su relación con Derbez.

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Hasta ahora, la fotografía en el campo de tiro es el único elemento público que relaciona a José Eduardo Derbez con Mariana BO. Ninguno de los dos ha hablado de un posible romance.

Mariana BO construye una carrera entre el violín y el techno

Mariana BO, cuyo nombre real es Sandra Mariana Borrego Robles, es DJ, productora y violinista originaria de Culiacán, Sinaloa que es parte de la comunidad LGBT+.

Mariana BO comenzó como DJ en 2011 y después desarrolló un proyecto que incorpora violín en vivo dentro de sus presentaciones electrónicas. Su propuesta también ha incluido percusión mediante finger drumming, una técnica con la que ejecuta ritmos sobre controladores digitales.

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En entrevista con Vogue México, la artista explica que creció en una familia dedicada a las artes. Durante la secundaria fue baterista de varias agrupaciones y más adelante estudió música como violinista clásica en el Instituto Sinaloense de Cultura.

“La música no es como un lenguaje universal; es el lenguaje universal”, declaró Mariana BO a Vogue México al hablar sobre el lugar que la formación clásica ha tenido en su camino profesional.

La DJ señala en esa conversación que su sonido actual se mueve entre acid techno, hard groove y hard techno. También menciona a Indira Paganotto, Nico Moreno y Sara Landry entre sus referencias dentro de la música electrónica.

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Su discografía contempla sencillos y EP como Memento Mori, Kotodama, Vivaldi y Cantus. La productora también ha lanzado música a través de Filth on Acid, sello vinculado al productor neerlandés Reinier Zonneveld.

Mariana BO llega a Tomorrowland, Ultra Music Festival y EDC

La carrera de Mariana BO la lleva a festivales como Tomorrowland, Ultra Music Festival y EDC. Infobae México señala que se convierte en la primera mujer mexicana en presentarse en Tomorrowland, en julio de 2022.

Ese mismo año alcanza el puesto 34 del Top 100 de DJ Mag, de acuerdo con el reporte de Infobae México. La DJ también ha formado parte de carteles de EDC México y EDC Las Vegas, Daydream Festival en México y Bélgica, además de Sunburn Festival en India.

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Vogue México describe a Mariana BO como una artista que pasó de la música clásica y el EDM hacia una etapa centrada en ritmos más pesados. La productora sostiene que su proyecto conserva elementos de sus dos vertientes musicales: la electrónica y la interpretación instrumental.

Fotografía cedida por OCESA Seitrack que muestra a la DJ mexicana Mariana BO durante una sesión en la Ciudad de México (México). EFE/ OCESA Seitrack /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La cercanía con José Eduardo Derbez coloca de nuevo a Mariana BO en la conversación de redes sociales, aunque su actividad pública se concentra en sus presentaciones, producciones y fechas dentro del circuito internacional de música electrónica.