Por enfermedades y sus hijos en México, hermano de “El Mencho” pidió clemencia ante corte de EEUU

Guardar

Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, recibió una condena de 22 años y medio de prisión en Estados Unidos por conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina, así como por posesión de armas vinculadas con el narcotráfico. Antes de conocer la sentencia, el hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, pidió clemencia a la jueza Beryl A. Howell debido a su edad y estado de salud.

La resolución se emitió en la Corte de Distrito de Columbia, en Washington, donde el caso incluyó acusaciones por el envío de narcóticos hacia Estados Unidos y por el uso de armas para facilitar actividades de tráfico de drogas. Howell dictó una pena intermedia entre los 30 años solicitados por la Fiscalía estadounidense y los 20 años planteados por la defensa.

PUBLICIDAD

La sentencia quedó dividida en 17 años y medio de cárcel por conspiración para distribuir narcóticos y cinco años adicionales por posesión de armas. Oseguera Cervantes, de 68 años, se declaró culpable de traficar cocaína y metanfetamina para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Tony Montana” preparó una carta a la juzgadora antes de la audiencia para solicitar una reducción de la pena por razones médicas. La petición no modificó el fallo judicial.

En el año 2015 Tony Montana fue detenido cuando trato de hacerse pasar por comerciante de ropa (Foto: especial)

“Lamento profundamente mis acciones y el daño que causaron. Quiero ofrecer una disculpa pública al tribunal y a todas las personas que hayan sido afectadas”, dijo el mexicano de 68 años, quien contó que fue abandonado por su padre desde pequeño, y que a los 16 años migró a los Estados Unidos para trabajar y ayudar a su madre para mantener a sus hermanos.

PUBLICIDAD

Tony Montana se dijo arrepentido y dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus acciones; sin embargo, pidió consideración para poder volver a ver a sus cuatro hijos en México antes de morir víctima de alguno de sus padecimientos.

“Le pido compasión y misericordia, una sentencia que me de la oportunidad de regresar con mi familia mientras aún puedo formar parte de sus vidas”, suplicó el hermano del Mencho.

Después de eso, la jueza Howell procedió a dictar sentencia.

Revelan foto inédita de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, exlíder del CJNG. (Anayeli Tapia/Infobae)

“Usted es responsable de la llegada de toneladas de drogas a este país. Estaba profundamente involucrado en todas las actividades del CJNG”, le dijo la jueza, quien finalmente le impuso 17 años y medio de prisión por el cargo de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina y cinco años adicionales por posesión y uso de armas de fuego.

PUBLICIDAD

La declaración de culpabilidad se programó tras un acuerdo con fiscales

Antes de la sentencia, la defensa de Oseguera Cervantes y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos habían presentado una moción conjunta para cancelar una audiencia de estatus prevista para el 18 de junio de 2026. Ambas partes solicitaron que el cambio de declaración se realizara durante la semana del 27 de julio o en la fecha más próxima disponible.

El documento estableció que la Fiscalía y los abogados del acusado habían alcanzado un acuerdo sobre los términos de la declaración de culpabilidad. También requirieron tiempo adicional para concluir los trámites relacionados con ese pacto.

Unas esposas metálicas reposan sobre una mesa de acero en un recinto de detención iluminado por luz fluorescente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las partes pidieron excluir ese lapso del plazo considerado por la Ley de Juicio Rápido, norma que regula el tiempo para llevar a una persona ante un tribunal en Estados Unidos. La solicitud se sustentó en la necesidad de formalizar el acuerdo alcanzado entre la defensa y los fiscales.

PUBLICIDAD

Oseguera Cervantes se declaró culpable el 31 de julio de 2026 por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos, además de portar un arma de fuego para facilitar esos delitos. La condena incluyó ambos cargos.

Fue entregado por México junto con otros 28 narcotraficantes

El hermano de “El Mencho” fue trasladado a territorio estadounidense el 27 de febrero de 2025 junto con otros 28 narcotraficantes de alto perfil entregados por México. El grupo incluyó a Rafael Caro Quintero.

La entrega fue descrita como una “expulsión” y no como una extradición. Oseguera Cervantes quedó bajo custodia de autoridades estadounidenses para enfrentar los cargos federales relacionados con narcotráfico y armas.

PUBLICIDAD

Nemesio Oseguera Cervantes fue identificado como líder máximo del CJNG, organización con la que su hermano reconoció haber traficado cocaína y metanfetamina. El texto del caso señaló que el grupo colaboraba con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción de Los Chapitos.

“El Mencho” habría sido abatido en febrero de 2026, de acuerdo con la información incluida en el expediente referido. La condena contra Antonio Oseguera Cervantes se resolvió meses después de su declaración de culpabilidad.