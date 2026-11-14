Portugal vs Dinamarca: a qué hora y dónde ver en vivo desde México al conjunto lusitano en la UEFA Nations League

La UEFA Nations League trae este encuentro lleno de emociones. (Elias Uth/Ritzau Scanpix via REUTERS)

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La actividad de la Fecha FIFA de noviembre entra en su recta definitoria en el Viejo Continente y todas las miradas del futbol internacional apuntan hacia el Estadio Municipal de Braga. Este sábado 14 de noviembre, la Selección de Portugal recibe a su similar de Dinamarca en duelo correspondiente a la Jornada 5 del Grupo D de la UEFA Nations League 2026-27, un compromiso cargado tanto de trascendencia deportiva como de un profundo simbolismo histórico para el balompié lusitano.

El encuentro representa el inicio oficial de una nueva era para el combinado portugués tras el reciente anuncio del retiro internacional de Cristiano Ronaldo, su máximo goleador, capitán histórico y referente durante más de dos décadas.

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Con el boleto a los Cuartos de Final ya asegurado y el liderato del sector prácticamente en la bolsa, la escuadra dirigida por Jorge Jesus busca mantener su paso perfecto frente a una selección danesa que llega con la urgencia de sumar puntos para no comprometer su clasificación ni arriesgarse a la zona de descenso.

El 'Comandante' le dice adiós a su selección. (REUTERS/Hannah Mckay)

El adiós de Cristiano Ronaldo y el homenaje en Braga

Más allá de lo estrictamente futbolístico, el ambiente en el Estádio Municipal de Braga estará marcado por la nostalgia. El pasado 5 de noviembre, a los 41 años de edad, Cristiano Ronaldo anunció mediante un emotivo video en sus redes sociales el final de su ciclo con la selección absoluta de Portugal, poniendo fin a una trayectoria de 23 años defendiendo la camiseta de las Quinas.

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La despedida del astro portugués no estuvo exenta de turbulencias en las semanas previas. Durante la ventana internacional de octubre, Ronaldo abandonó la concentración nacional tras conocerse que no entraba en los planes titulares del entrenador Jorge Jesus para los compromisos de aquella fecha, episodio que derivó en una sanción administrativa de 30 días y una multa por parte de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF).

Pese a las diferencias deportivas del cierre, tanto la federación como el propio cuerpo técnico coincidieron en la necesidad de rendir tributo a la figura que transformó la historia del futbol luso.

El técnico de Portugal Jorge Jesus aclaró que no tiene problemas con Ronaldo. (AP Foto/Armando Franca)

De acuerdo con los protocolos aprobados por la UEFA para este encuentro, la FPF llevará a cabo un homenaje especial en Braga: tras la ceremonia protocolaria de los himnos nacionales, se emitirá un mensaje institucional en honor al ex capitán y, al cumplirse el minuto 7 del primer tiempo —en alusión a su emblemático dorsal—, el estadio entero le dedicará un minuto de aplausos.

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En la conferencia de prensa previa, Jorge Jesus respaldó la iniciativa asegurando que “nadie puede olvidar los 23 años que Cristiano pasó con la selección y lo que representó en el mundo del futbol”.

Cristiano Ronaldo logró llevar a Portugal a ser campeón de la Eurocopa. (REUTERS/Bernadett Szabo/File Photo)

Panorama del Grupo D: Portugal domina, Dinamarca sufre

En el plano deportivo, ambas selecciones atraviesan realidades opuestas dentro del Grupo A4 de la Liga A. Portugal ha firmado una fase de grupos impecable: suma 12 puntos de 12 posibles gracias a cuatro victorias consecutivas (1-0 ante Gales, 1-2 frente a Noruega, 2-4 en su visita a Dinamarca y 2-1 de vuelta contra el cuadro noruego). Con 9 goles a favor y 4 en contra, los lusitanos ya tienen garantizado su boleto a los Cuartos de Final y les basta un empate este sábado para asegurar matemáticamente el primer lugar del sector.

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Dinamarca, en cambio, llega a Braga bajo fuerte presión. El conjunto dirigido por Brian Riemer ocupa la segunda posición con 6 unidades (dos victorias y dos derrotas, con diferencia de goles de cero), pero siente de cerca el aliento de Gales y Noruega, ambos con 3 puntos.

Un triunfo en suelo portugués, combinado con un tropiezo de Noruega ante Gales, le daría a la “Dinamita Roja” el pase directo a la siguiente ronda; por el contrario, una derrota dejaría todo abierto para una dramática última jornada en la que incluso podría caer al tercer puesto de repechaje por la permanencia.

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Dinamarca está obligada a ganar este partido. (Sebastian Elias Uth/Ritzau Scanpix via REUTERS)

Antecedentes recientes y posibles alineaciones

El historial reciente favorece ampliamente al cuadro ibérico, que ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos frente a los nórdicos. El antecedente más cercano data del pasado 1 de octubre de 2026 en Copenhague, donde Portugal se impuso 2-4 con anotaciones de João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha y João Félix, haciendo estériles los tantos de Mikkel Damsgaard y Rasmus Højlund.

Para el compromiso de esta tarde en Braga, ambos estrategas perfilan cuadros altamente competitivos:

Posible alineación de Portugal (4-2-3-1 / 3-2-4-1): Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Tavares; João Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix; Gonçalo Ramos. DT: Jorge Jesus.

Posible alineación de Dinamarca (4-2-3-1): Mads Hermansen; Rasmus Kristensen, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Joakim Mæhle; Pierre-Emile Højbjerg, Morten Hjulmand; Gustav Isaksen, Mikkel Damsgaard, Mohamed Daramy; Rasmus Højlund. DT: Brian Riemer.

Con la generación encabezada por Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Gonçalo Ramos asumiendo definitivamente el protagonismo ofensivo sin la sombra de Cristiano Ronaldo en el vestidor, Portugal buscará brindar una exhibición contundente ante su afición frente a una Dinamarca que se juega gran parte de su futuro en la élite europea.

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A qué hora y dónde ver el partido en vivo

Para los aficionados en territorio mexicano que deseen seguir cada detalle de este enfrentamiento continental, la cita es este sábado 14 de noviembre de 2026 en punto de las 13:45 horas (tiempo del Centro de México). El encuentro contará con cobertura exclusiva a través de televisión de paga por Sky Sports e Izzi.