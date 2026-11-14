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Profeco orienta las compras de El Buen Fin 2026: compara precios mínimos y máximos de pantallas, lavadoras y refrigeradores

La institución recomendó verificar que las promociones sean auténticas y revisar las condiciones de compra de todos los productos

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Profeco orienta las compras de El Buen Fin 2026 a consumidores.
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Con la llegada de El Buen Fin 2026, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, las personas podrán encontrar diversos artículos para el hogar y dispositivos tecnológicos con promociones muy llamativas, por lo que es fundamental que antes de aprovechar los descuentos se comparen los costos entre establecimientos y se verifique que las ofertas realmente representen un ahorro.

Para facilitar esta tarea, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un monitoreo nacional de licuadoras, refrigeradores, pantallas y lavadoras, con el que identificó los precios mínimos, máximos y promedio de distintos modelos.

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Esta información se encuentra disponible mediante la herramienta Quién es Quién en los Precios, que permite consultar las diferencias entre comercios y elegir productos de acuerdo con las necesidades y el presupuesto familiar.

¿Cuánto cuestan las licuadoras y los refrigeradores para El Buen Fin?

Entre los artículos revisados por la dependencia se encuentran electrodomésticos de distintas marcas y características. En el caso de las licuadoras, los precios registrados fueron los siguientes:

  • Más económica: Oster con vaso de plástico, en 551.60 pesos, en La Comer de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
  • Otra opción: Oster con vaso de vidrio, en 628.60 pesos, en el mismo establecimiento.
  • Más costosa: Oster con vaso de vidrio, tres velocidades y dos funciones de pulso, en 4 mil 119 pesos, en Liverpool de La Paz, Baja California Sur. El mismo modelo se encontró en 3 mil 99 pesos en Coppel de Tlalnepantla, Estado de México.

Respecto a los refrigeradores, el modelo más accesible fue uno de la marca Hisense, de una puerta vertical y deshielo semiautomático, con un costo de 4 mil 460 pesos en Bodega Aurrera de Reynosa, Tamaulipas.

Mientras que el precio más elevado correspondió a un equipo LG de dos puertas y deshielo automático ajustable, disponible en 25 mil 499 pesos en Sears de Tijuana, Baja California.

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Infografía con ilustraciones de refrigerador, pantalla y lavadora junto a textos con cifras de precios y herramientas de consulta comercial.
Una infografía detalla los rangos de precios de electrodomésticos y las herramientas de compra informada de la Profeco para El Buen Fin en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los precios de pantallas y lavadoras

El monitoreo de Profeco también incluyó televisores inteligentes y lavadoras, cuyos costos presentaron diferencias dependiendo de sus dimensiones, capacidad y funcionalidades.

En el segmento de pantallas, una Smart TV Hisense de 32 pulgadas con puerto USB registró el precio mínimo de 2 mil 599 pesos en distintas sucursales de Coppel. Entre las ciudades donde se encontró están:

  • Acapulco, Guerrero.
  • Aguascalientes, Aguascalientes.
  • Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo.
  • Culiacán, Sinaloa.
  • Monterrey, Nuevo León.
  • León, Guanajuato.
  • Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El mismo televisor alcanzó los 3 mil 999 pesos en Elektra de Ecatepec, Estado de México, mientras que su precio promedio nacional fue de 3 mil 24.44 pesos. Por otra parte, una Smart TV LG de 75 pulgadas se ubicó en 17 mil 248.50 pesos en Liverpool de Guadalajara, Jalisco.

En cuanto a las lavadoras, los costos identificados fueron:

  • Precio mínimo: Whirlpool de 17 kilogramos, con centrifugado, en 6 mil 490 pesos en Bodega Aurrera de cuatro alcaldías de Ciudad de México.
  • Precio máximo: Mabe de 24 kilogramos, con agitador y centrifugado, en 25 mil 799 pesos en Sears de Playa del Carmen, Quintana Roo.

¿Cómo evitar ofertas engañosas durante El Buen Fin 2026?

Además de comparar los artículos, Profeco recomienda verificar que las promociones sean auténticas y revisar las condiciones de compra. Para ello, habilitó el portal elbuenfin.profeco.gob.mx, que permite contrastar precios de más de 490 productos monitoreados en 30 ciudades desde el 17 de septiembre.

La plataforma también cuenta con un simulador de pagos a meses que considera el Costo Anual Total (CAT).

Otras recomendaciones para comprar de manera informada son:

  • Revisar el precio anterior al descuento.
  • Consultar las restricciones de cada promoción.
  • Identificar posibles cargos adicionales por envío o servicios.
  • Calcular el costo total de los pagos a meses.
  • Desconfiar de anuncios que prometan beneficios extraordinarios.

Asimismo, el Buró Comercial permite consultar las quejas registradas contra proveedores, su estado procesal y los principales motivos de las reclamaciones. Para utilizarlo, basta con ingresar el nombre o razón social del establecimiento y seleccionar su giro comercial.

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