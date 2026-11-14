Que hacer en CDMX hoy 14 de noviembre: conciertos, ferias y festivales gratuitos durante este puente

Un fotomontaje integra al grupo Garbage frente al mar con un músico enmascarado y una agrupación de estética punk en tonos oscuros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Ciudad de México concentra este sábado 14 de noviembre una agenda de actividades sin costo distribuida en varias alcaldías, en pleno megapuente por el aniversario de la Revolución Mexicana. La oferta combina conciertos masivos, ferias gastronómicas tradicionales, actividades científicas y una feria del libro infantil, todas de acceso libre.

La capital reúne la noche gótica del Festival Ozomatli en el Centro Histórico, un concierto de Garbage en el Zócalo, el Festival de la Petrolera y el Pulque en Azcapotzalco, la Feria del Atole en Tláhuac, la Feria del Pulque y la Barbacoa en La Magdalena Contreras, la Noche de las Estrellas en tres sedes y la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en el Cenart, todas con entrada libre.

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La Ciudad de México concentra este sábado 14 de noviembre una agenda de actividades sin costo distribuida en varias alcaldías, en pleno megapuente por el aniversario de la Revolución Mexicana. La oferta combina conciertos masivos, ferias gastronómicas tradicionales, actividades científicas y una feria del libro infantil, todas de acceso libre.

La capital reúne la noche gótica del Festival Ozomatli en el Centro Histórico, un concierto de Garbage en el Zócalo, el Festival de la Petrolera y el Pulque en Azcapotzalco, la Feria del Atole en Tláhuac, la Feria del Pulque y la Barbacoa en La Magdalena Contreras, el Festival Música Original en Los Pinos, la Noche de las Estrellas en tres sedes y la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en el Cenart, todas con entrada libre.

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, recibe a los integrantes del grupo de rock alternativo Garbage (Facebook)

Cuauhtémoc: noche gótica de Ozomatli y Garbage en el Zócalo

En el Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, el Festival Ozomatli dedica la jornada de hoy exclusivamente a propuestas de rock gótico, dark wave y post-punk en la Plaza de Santo Domingo, a diferencia del resto de su programación, que combina murgas y percusión. El concierto no requiere boleto ni registro previo.

Cartelera de hoy en Plaza de Santo Domingo:

9:00 pm: El Culto de lo Oculto

9:40 pm: Kompadres Muertos

10:20 pm: I Can Fly (invitada especial)

11:00 pm: Calaverx (cierre)

Un cartel anuncia la presentación de Calaverx y otras bandas en el Festival Ozomatli, programado para el 14 de noviembre en la Plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México. (Calaverx /Redes sociales)

La banda Garbage ofrece hoy, a las 8:00 pm, un concierto gratuito en el Zócalo capitalino, presentado por el Gobierno de la Ciudad de México como el cierre de 30 años de giras mundiales de la agrupación. El acceso es completamente gratuito, sin necesidad de boleto, por lo que se recomienda llegar con anticipación para conseguir un buen lugar frente al escenario.

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Cartelera de hoy en el Zócalo:

Garbage (concierto principal, 8:00 pm)

Participación especial de Paulina Villarreal, baterista y vocalista de The Warning, en una canción del show

El acceso es completamente gratuito, sin necesidad de boleto, por lo que se recomienda llegar con anticipación para conseguir un buen lugar frente al escenario. (Captura de pantalla/Imagen ilustrativa)

Miguel Hidalgo: Festival Música Original en Los Pinos y Noche de las Estrellas en el MHNCA

El Complejo Cultural Los Pinos, en avenida Parque Lira sin número, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, recibe hoy la décima edición de ORIGINAL, el Encuentro de Arte Textil, Decorativo y Utilitario, con horario de 10:30 am a 8:30 pm. El evento reúne a 580 artesanas y artesanos con venta directa, además de una pasarela de arte textil a las 7:00 pm.

El letrero del Complejo Cultural de Los Pinos identifica el recinto junto a un jardín arbolado. (Gobierno de México)

Dentro del encuentro, el Escenario Velaria presenta hoy la tercera jornada del Festival Música Original, que combina ritmos tradicionales y contemporáneos con artistas de distintas regiones del país. La entrada a todas las presentaciones es gratuita.

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Cartelera musical de hoy en el Escenario Velaria:

11:30 am: Vibra Muchá (reggae, ska y rocksteady, Estado de México)

1:30 pm: Miroslav Ü (música electrónica con elementos prehispánicos y voces en lenguas originarias, combinados con house, techno y downtempo; originario de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca)

3:30 pm: Alyosha Barreiro (fusión de instrumentos tradicionales y sonoridades contemporáneas, Ciudad de México)

4:30 pm: Centavrvs (electrónica regional mexicana con cumbia y afrobeat, Ciudad de México)

En la misma alcaldía, el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental (MHNCA), en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, es otra sede de la Noche de las Estrellas 2026, con actividades hoy de 6:00 pm a 9:30 pm. La jornada combina observación astronómica con telescopios de la Luna, Saturno y distintas estrellas, talleres, charlas con especialistas, demostraciones científicas, música y danza, sin cartelera de artistas específica en la convocatoria.

La organización en esta sede involucra a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de su Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, la firma Celestron (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización en esta sede involucra a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de su Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, la firma Celestron, la Alianza Francesa de México y el espacio cultural Obsidiana. La edición coincide con varias efemérides: 75 años del descubrimiento de la radiación de 21 centímetros del hidrógeno, 115 años del nacimiento de la astrónoma Paris Pismis, 20 años de la definición de planeta de la Unión Astronómica Internacional (IAU) y 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

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Para llegar al museo, una opción es bajar en la estación Metro Chapultepec, Línea 1, y tomar la Ruta 24 con dirección a Panteón Dolores, que pasa frente al recinto; también puede usarse el Cablebús hasta la estación Panteón Dolores y continuar a pie unos minutos.

Coyoacán: Feria del Libro en el Cenart y Noche de las Estrellas en CU

El Centro Nacional de las Artes (Cenart), ubicado en la alcaldía Coyoacán, continúa hoy con la 44 edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), con horario de 9:00 am a 7:00 pm. La feria ofrece espacios editoriales, presentaciones de libros y actividades de lectura dirigidas principalmente a niñas, niños y jóvenes, aunque también incluye propuestas para público adulto interesado en descubrir autores e ilustradores, sin una cartelera musical específica detallada en la convocatoria.

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El encuentro continuará activo hasta el 22 de noviembre, por lo que quienes no asistan hoy tendrán oportunidad de hacerlo en los días siguientes. La entrada es completamente gratuita y no requiere registro previo para recorrer los pabellones.

En la misma demarcación, las Islas de Ciudad Universitaria son otra de las tres sedes de la Noche de las Estrellas, con actividades hoy de 3:00 pm a 10:00 pm, centradas en observación astronómica y experimentos, sin programación musical confirmada en la fuente.

Gustavo A. Madero: Noche de las Estrellas en el Planetario del IPN

La tercera sede de la Noche de las Estrellas en la capital es el Planetario Luis Enrique Erro, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la alcaldía Gustavo A. Madero, con proyecciones y actividades de observación astronómica, sin cartelera musical detallada en la fuente.

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Asistentes participan en talleres y observaciones con telescopios durante la Noche de las Estrellas en la explanada del Planetario Luis Enrique Erro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Azcapotzalco: Festival de la Petrolera y el Pulque

La alcaldía Azcapotzalco desarrolla hoy la segunda jornada de su Festival de la Petrolera y el Pulque, en el Parque Tezozómoc, con entrada libre y actividades de 10:00 am a 6:00 pm.

Junto al antojito, el pulque natural y los curados de avena, mazapán, fresa, guayaba, piñón y chocolate completan la oferta de alrededor de 30 expositores de gastronomía y bebida tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival gira en torno a la petrolera, garnacha gigante elaborada con una tortilla de al menos 30 centímetros de diámetro frita en manteca, con una historia de 50 años vinculada a la antigua Refinería 18 de Marzo. Participan negocios históricos como Las Originales Petroleras, Las Petroleras de la Güera y la Huarachería la Económica.

Junto al antojito, el pulque natural y los curados de avena, mazapán, fresa, guayaba, piñón y chocolate completan la oferta de alrededor de 30 expositores de gastronomía y bebida tradicionales.

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El programa musical reúne a más de 20 agrupaciones de rock, ska y surf distribuidas en las tres jornadas del festival, del 13 al 15 de noviembre. La fuente no especifica qué artistas tocan puntualmente hoy, por lo que este es el cartel general del evento:

Maskatesta

RU2

Internacionales Santaneros

Vainilla Industrial

Mortum Surfers

Toromata

Estrellas de Ale Roldán

The Workers

Raíz Cencalli

Jorge Correa

Sara Rod

Sonido Sublime

Motopulsion

Miss Arpia

Skadillac y su Pandilla

Los Descarados

7 Bigotes

Guillermo Orozco

Víctor Galicia

Atezkal

El parque se ubica en Hacienda del Rosario sin número, entre Hacienda Sotelo y Calzada de las Armas; la estación de metro más cercana es El Rosario, líneas 6 y 7.

Tláhuac: Feria del Atole y aniversario en el FARO

La Feria del Atole Tetelco 2026 transcurre hoy en la Plaza Cívica Emiliano Zapata, en San Nicolás Tetelco, alcaldía Tláhuac, con actividades de 8:00 am a 9:00 pm.

La entrada a las actividades generales es gratuita, aunque alimentos y bebidas se pagan por separado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La feria reúne a cerca de 80 productores con más de 30 sabores de la bebida de origen prehispánico, entre ellos champurrado, mazapán, maracuyá, limón, fresa, guayaba, anís, pinole y cempasúchil.

Cartelera cultural y musical de la feria:

Danza Folclórica de la UNITEC

Grupo de Adultos Mayores Eterna Primavera

Rondalla Almas de Mixquic

Banda Sinaloense de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

DJ Luna

Grupos sorpresa (sin confirmar por la organización)

La entrada a las actividades generales es gratuita, aunque alimentos y bebidas se pagan por separado. Para llegar, se recomienda la Línea 12 del Metro hasta la estación Tláhuac y, desde ahí, un autobús de la Ruta 148 con dirección a San Nicolás Tetelco.

También en la demarcación, el FARO Tláhuac celebra hoy, a las 11:00 am, el aniversario de Deskarada Sintonía, con cultura urbana, música independiente y talleres para las juventudes de la alcaldía, sin cartelera de artistas detallada en la fuente.

La Magdalena Contreras: Feria del Pulque y la Barbacoa

La edición 22 de la Feria Regional del Pulque y la Barbacoa transcurre hoy en la explanada de la alcaldía La Magdalena Contreras, en José Moreno Salido sin número, colonia Barranca Seca, con horario de 8:00 am a 7:00 pm.

Un plato de barro reúne cuatro tacos de barbacoa con cilantro y cebolla junto a jarros con pulque en un entorno tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El evento reúne a tlachiqueros y maestros barbacoyeros que ofrecen carne de borrego cocida al estilo tradicional en pencas de maguey, con tacos por pieza o por kilo en cortes como maciza, espaldilla, costilla o pancita, acompañados de consomé con garbanzos, arroz y chile chipotle.

La oferta de antojitos suma quesadillas de chicharrón prensado, tinga, huitlacoche, flor de calabaza y champiñones; tlacoyos de haba, frijol y requesón; además de gorditas, sopes y pambazos. En bebidas, el pulque artesanal se sirve natural o curado con piñón, fresa, avena, apio, guayaba, mazapán, café y chocolate.

La feria contempla un programa de música en vivo durante las tres jornadas, aunque la alcaldía no había difundido la cartelera de agrupaciones al momento de la convocatoria.

El acceso a la explanada es gratuito; solo se paga el consumo directo de alimentos, bebidas y artesanías. Para llegar en transporte público puede usarse la estación Miguel Ángel de Quevedo, de la Línea 3 del Metro, desde donde parten camiones con ruta directa a la demarcación, o las estaciones Copilco y Viveros de la misma línea.