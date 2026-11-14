México

Niño que ganó premio internacional acusa exclusión y maltrato en reunión de Sheinbaum con estudiantes: “Dijeron que no había cupo”

El estudiante de ocho años acusó que el personal lo dejó ingresar hasta que terminó el evento

El menor de edad atendió la convocatoria pero no lo dejaron entrar al evento. | Instagram dylan.emprendeconfe
El menor de edad atendió la convocatoria pero no lo dejaron entrar al evento. | Instagram dylan.emprendeconfe
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Dylan, un niño emprendedor que ha recibido premios en Colombia, atendió la convocatoria que emitió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para un encuentro con estudiantes que han ganado concursos en el extranjero; sin embargo, el día del evento fue excluído del mismo por parte de personal de Palacio Nacional.

En dos videos publicados en redes sociales, el estudiante de ocho años de edad recordó que el 10 de noviembre pasado la mandataria encabezó una reunión con estudiantes mexicanos que han sido galardonados en el extranjero.

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Entre ellos estuvo Ángela, estudiante del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis) 78 de Tamaulipas, quien ganó un premio en Indonesia tras inventar un extintor acústico.

Asimismo, al encuentro también acudió Xóchitl, una joven originaria de Chiapas que inventó un calentador de agua usando materiales reciclados y que incluso, previo al evento se reunió en privado con la presidenta a petición del influencer Alexis Omman, quien viralizó la historia de la estudiante.

Sin embargo, Dylan vivió una experiencia totalmente distinta. En un primer video dirigido a la presidenta, explicó que el día del evento acudió a Palacio Nacional, pero el personal le negó el acceso con el argumento de que “no había cupo” ni si quiera para que ingresara como oyente.

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Destacó que esperó hasta cuatro horas afuera del recinto y cuando le dieron acceso, ya había concluído el evento.

Pese a ello, intentó acercarse a Sheinbaum, al señalar que estaba muy cerca de de él, pero una de las trabajadoras le impidió el paso.

“A pesar de la invitación me dejaron fuera, no me dejaron entrar con Claudia Sheinbaum para exponer mi emprendimiento, que gané tres premios en Colombia. Las personas que dieron acceso me dijeron que ya no había cupo para mi, ni para oir.

“Cuando terminó todo me dejaron entrar, cuando entré estabas muy cerca de mi, pero me negaron ir contigo”, dijo.

En la misma publicación, el joven emprendedor agradeció los apoyos que anunció la mandataria para que estudiantes mexicanos continúen participando en el extranjero.

No obstante, reprochó que haya sido excluído y recibido malos tratos por parte del personal del gobierno federal, al acusar que no lo dejaron exponer su emprendimiento, ni sus premios ni el cortometraje que presentó en Colombia sobre el cuidado del medio ambiente, el cual calificó como “un homenaje a las personas que limpian la Ciudad de México”.

Resaltó que incluso, los demás estudiantes que participaron ya estaban retirando sus exposiciones cuando él entró y el personal lo “corrió” cuando quedaban pocas personas.

“No puedo entregarte el premio, representé a México en Bogotá, un cortometraje del cuidado del Medio Ambiente, un homenaje a las que limpian la Ciudad de México”, comentó.

Agregó que grabó su testimonio, pero lo dejaron hasta el final y unicamente se pudo acercar al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, a quien le mostró una parte de su trabajo. Aunque insistió en que su objetivo es conocer a la presidenta y enseñarle sus premios que ha ganado representando a México.

Enfatizó que esto último es importante para él, debido a que en mayo aistirá a un evento de la NASA, en Estados Unidos, sin dar mayores detalles.

“Me dejaron grabar mi testimonio, pero me dejaron hasta el último, la persona encargada, que estaba al último, nos corrió del lugar. Este es un mensaje para las personas que trabajan contigo, yo se que eres una buena persona y amas a los niños, espero concerte pronto, poderte ensear todos los premios que he ganado en Colombia representando a México. Te quiero”, concluyó.

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