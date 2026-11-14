Eduardo Yáñez denuncia que habrían intentado extorsionarlo con imágenes manipuladas: “Querían 10 mil dólares”

Eduardo Yañez. (Infobae)

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El actor Eduardo Yáñez denuncia una presunta extorsión tras recibir una llamada y mensajes en los que le exigen 10,000 dólares a cambio de no difundir imágenes manipuladas, según relata en un video publicado en Instagram. El intérprete señala que tres personas estarían vinculadas con el intento de engaño.

Yáñez asegura que la llamada ocurrió durante la noche. Al responder, dice que escuchó una escena sexual y decidió colgar de inmediato.

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A la mañana siguiente, recibió un mensaje de una mujer identificada como “Kathy”, quien le habría pedido dinero para no publicar una imagen relacionada con la llamada.

“Cuando yo contesté, había una mujer tocándose. Yo me quedé así como: ‘¿Qué pedo?’, y colgué”, relata el actor. Después, afirma que la persona le envió una captura o imagen que habría sido alterada para aparentar otra situación.

El actor sostiene que la supuesta extorsionadora amenazó con difundir material que lo involucraría. “Si no le doy 10,000 dólares, ella va a publicar la imagen de que yo contesté el teléfono”, dice Yáñez en el video.

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Eduardo Yáñez acusa una presunta red de extorsión

El protagonista de telenovelas explica que, después de recibir el mensaje, una persona se comunicó con él y se presentó como Pedro Ferriz Hijar. Yáñez aclara que conoce el nombre del periodista, aunque no tiene una relación personal con él.

“Me marca una persona que se hace pasar por Pedro Ferriz Hijar”, expone. Según el actor, el hombre le dijo que se había publicado información sobre el caso y que podía ayudarlo a contactar a un supuesto oficial de policía.

Yáñez revisó las cuentas que le mencionaron durante la llamada y asegura que no encontró publicaciones sobre él. Pese a ello, el hombre habría insistido en ofrecerle ayuda y en ponerlo en contacto con una autoridad.

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“Yo revisé las cuentas y no había nada”, afirma. El actor añade que la persona le aseguró que había pasado por una experiencia similar y que podía orientarlo para resolver el asunto.

Tras esa comunicación, Yáñez dice que recibió el número de un supuesto agente. El individuo le habría sugerido escribirle a la mujer para negociar y preguntar cuánto dinero quería recibir.

“Este oficial me está insistiendo que yo le escriba a esta chava: ‘Sí, dime cuánto quieres, yo me quiero arreglar’”, cuenta. El actor señala que su asistente, Margarita, le recomendó no responder ni enviar ningún mensaje que pudiera ser utilizado en su contra.

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Lo que dijo Eduardo Yáñez en Instagram sobre la llamada

En el video, Yáñez sostiene que detectó coincidencias entre las personas que participaron en las llamadas y los mensajes. Por esa razón, considera que la mujer, el falso periodista y el supuesto policía actuarían de manera coordinada.

“Son, están coludidos, porque obviamente el tal Pedro Ferriz, el tal oficial y la tal Kathy están juntos en este tipo de práctica”, declara. El actor no presenta pruebas públicas sobre esa relación, aunque afirma que buscó información sobre los números desde los que lo contactaron.

Yáñez menciona que los teléfonos estarían ligados a Santo Domingo y que uno de los participantes utilizaba un acento que le hizo sospechar de ese origen. También muestra en pantalla una fotografía de quien identifica como el supuesto oficial.

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Durante su relato, el actor asegura que las personas habrían usado la imagen de una menor de edad para reforzar la amenaza. “Están hablando de una niña menor de edad de nueve años, me parece. Pusieron su carita, todo un rollo”, comenta.

La referencia a una menor formaría parte del material que, según Yáñez, los extorsionadores intentaron utilizar para presionarlo. El actor evita explicar qué contenido incluirían las imágenes y sostiene que no ha entregado dinero.

“No soy víctima todavía, pero no creo ser la primera persona a la que ellos intentan hacer este tipo de cosas”, señala. También advierte que este mecanismo podría repetirse con otras personas que contesten llamadas de números desconocidos.

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El actor pide no responder llamadas desconocidas

Yáñez aprovecha el video para advertir a sus seguidores sobre llamadas y mensajes de remitentes que no conocen. El actor reconoce que contestar el teléfono permitió que los presuntos extorsionadores iniciaran el contacto.

“Tengan muchísimo cuidado cuando reciban llamadas que no reconozcan. Yo cometí la pendejada de contestar. Pues no contesten”, dice. El actor no informa si presentó una denuncia formal ante autoridades mexicanas o de otro país.