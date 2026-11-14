México

La millonada para la CDMX que dejarán los conciertos de Karol G en el Estadio GNP Seguros

Concanaco Servytur estima una derrama gigantesca entre hospedaje, restaurantes y comercios durante las tres fechas del Tropitour

Los tres conciertos de Karol G en el Estadio GNP Seguros podrían generar una derrama económica de 460 millones de pesos en la Ciudad de México. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Los tres conciertos de Karol G en el Estadio GNP Seguros podrían generar una derrama económica de 460 millones de pesos en la Ciudad de México. (REUTERS/Mario Anzuoni)
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Los tres conciertos que la cantante colombiana Karol G ofrecerá los días 13, 14 y 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México podrían generar 460 millones de pesos en beneficios económicos, equivalentes a unos 25 millones de dólares, según estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

La derrama proyectada se distribuye entre dos grandes rubros: 300 millones de pesos —16.3 millones de dólares— corresponderían a ingresos por hospedaje, en tanto que los 160 millones restantes —8.7 millones de dólares— provendrían del consumo en restaurantes, bares y establecimientos de alimentos y bebidas de la capital. Las cifras son previas a los espectáculos y los ingresos efectivos dependerán del gasto real de los asistentes.

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Compradores de 62 países impulsaron la demanda de boletos

El sector hotelero de la capital prevé captar 300 millones de pesos ante la demanda de habitaciones por las presentaciones. (REUTERS/Mario Anzuoni)
El sector hotelero de la capital prevé captar 300 millones de pesos ante la demanda de habitaciones por las presentaciones. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La afluencia internacional es uno de los factores que explican la magnitud del pronóstico económico. Según datos de la boletería Ticketmaster citados por Concanaco Servytur, más de 1.2 millones de personas ingresaron a la plataforma para buscar entradas. Los tres shows se anunciaron con localidades agotadas en la preventa oficial, con precios originales que arrancaron en 1,350 pesos y llegaron hasta los 35,979 pesos en experiencias VIP.

Del universo de compradores, el 65.9 % procede de la Ciudad de México y del Estado de México. El 34.1 % restante incluye visitantes de otros estados de la república y de 62 países distintos. Entre las naciones con mayor presencia de compradores internacionales figuran Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Guatemala y Colombia.

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Los datos de género y edad también perfilan al público que moverá la economía local durante el fin de semana: las mujeres representan el 70 % de quienes adquirieron entradas, y el grupo de entre 25 y 34 años concentra el 38 % del total de compradores.

Karol G llega al GNP Seguros tras agotar tres fechas en Monterrey

Compradores de 62 países, con presencia notable de Estados Unidos y Colombia, adquirieron boletos para los espectáculos de la artista. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Compradores de 62 países, con presencia notable de Estados Unidos y Colombia, adquirieron boletos para los espectáculos de la artista. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Las presentaciones en la Ciudad de México forman parte de la gira Viajando por el Mundo Tropitour, con la que Karol G recorre América Latina presentando su sexto álbum de estudio, No Me Arrepiento de Sentir Tanto. La semana previa, la cantante colombiana completó tres funciones en el Estadio BBVA de Monterrey —los días 6, 7 y 8 de noviembre— antes de trasladarse a la capital.

El Estadio GNP Seguros tiene capacidad para aproximadamente 65,000 personas por función. Con tres fechas completas, el recinto podría recibir hasta 195,000 asistentes a lo largo del fin de semana, entre público local e internacional.

Cada espectáculo está programado para comenzar a las 21:00 horas, con apertura de puertas desde las 17:00. La duración estimada del show es de alrededor de dos horas y media, con un repertorio de aproximadamente 40 canciones divididas en seis bloques temáticos que alternan reguetón, mambo, música mexicana, sonidos brasileños y otros ritmos latinos.

Becky G se suma a las tres noches en la capital

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La cantante Becky G participa como invitada especial en las tres presentaciones programadas en el recinto capitalino. (Instagram/beckyG)

Becky G está confirmada como invitada especial en las tres fechas del Estadio GNP Seguros, según información difundida por la producción del evento. La cantante ya había acompañado a Karol G durante las presentaciones de Monterrey, donde se esperaba que ambas interpretaran juntas el tema MAMIII.

El espectáculo recorre distintas etapas de la carrera de Karol G e incluye canciones como Tusa, Bichota, AMARGURA, PROVENZA y Si Antes Te Hubiera Conocido, además de temas del álbum más reciente.

Los sectores hotelero y gastronómico, los más beneficiados

El Estadio GNP Seguros prevé una afluencia acumulada de hasta 195 mil asistentes a lo largo del fin de semana. (REUTERS/Mario Anzuoni)
El Estadio GNP Seguros prevé una afluencia acumulada de hasta 195 mil asistentes a lo largo del fin de semana. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El sector hotelero de la Ciudad de México encabeza las proyecciones de Concanaco Servytur con 300 millones de pesos estimados en ingresos por hospedaje durante el fin de semana. La llegada de visitantes de 62 países implica una demanda concentrada de habitaciones en un lapso de tres noches consecutivas.

El gasto en restaurantes, bares y comercios suma otros 160 millones de pesos a la estimación, según el organismo empresarial que agrupa a las principales cámaras de comercio, servicios y turismo del país.

Para asistentes que lleguen en transporte público, la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro conecta con los accesos del recinto. Quienes acudan en automóvil disponen de estacionamientos con ingreso por las puertas 7, 8, 9 y 15 del Estadio GNP Seguros, además del estacionamiento del Palacio de los Deportes, sujeto a disponibilidad.

Los precios de los boletos originales oscilaron entre 1,350 pesos en gradas y zonas generales, y 35,979 pesos en las experiencias VIP de mayor categoría.

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