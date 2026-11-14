Karol G conquista el Estadio GNP de CDMX con su Tropitour: Thalía es la invitada especial

Karol G se presentó en concierto en la Ciudad de México acompañada por la cantante Thalía en el escenario. Ambas artistas interpretaron el tema "Piel morena" ante el público presente mientras sus figuras eran proyectadas en las pantallas gigantes del recinto (Video: @Saul_Avecilla/X)

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La cantante colombiana Karol G llegó a la Ciudad de México para reencontrarse con sus seguidores y encender el Estadio GNP Seguros con el primero de tres conciertos programados como parte de su gira internacional Viajando por el Mundo, Tropitour.

La presentación de este viernes 13 de noviembre marcó el inicio de una breve temporada de la intérprete en la capital mexicana, donde también ofrecerá conciertos el sábado 14 y domingo 15 de noviembre. Las tres fechas generaron gran expectativa entre sus seguidores y llegaron con localidades agotadas.

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Conocida mundialmente como La Bichota, la artista preparó un recorrido musical por distintas etapas de su carrera, en el que combina los temas de su más reciente producción discográfica, Tropicoqueta, con canciones que se convirtieron en éxitos internacionales y que consolidaron su presencia dentro de la música urbana.

Thalía acompaña a Karol G en el Estadio GNP

En un primer momento, el escenario fue abierto por Becky G, donde deslumbró al público y lo dejó entusiasmado para la llegada de la colombiana.

Karol G abrió su concierto con Latina Foreva, Un gatito me llamó, Oki Doki/ Tá ok, Qlona y S91.

Uno de los principales atractivos de las presentaciones en la Ciudad de México es la participación de Thalía como invitada especial.

La cantante mexicana fue anunciada para acompañar a Karol G durante la primera fecha en el recinto capitalino, donde el toque mexicano fue junto a la colombiana al cantar “Amor a la mexicana” y “Piel morena”.

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La presencia de Thalía representó uno de los momentos más cantados por los asistentes, pues reúne a dos de las figuras femeninas más populares de la música latina en una misma presentación.

¿Qué canciones interpreta Karol G en su Tropitour?

Karol G Estadio GNP Seguros CDMX Viajando por el Mundo Tropitour (especial)

El espectáculo toma como referencia el repertorio que la colombiana presentó durante sus conciertos en el Estadio BBVA de Monterrey, donde organizó el show en distintos bloques temáticos con más de 35 canciones.

La propuesta musical combina reguetón, pop latino, ritmos tropicales y sonidos que reflejan la evolución artística de la intérprete. Aunque el orden y la selección pueden presentar modificaciones en cada ciudad, entre los temas contemplados destacan:

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Latina Foreva

Un Gatito Me Llamó

Oki Doki

Qlona

Tropicoqueta

Papasito

Negrita de Mis Pesares

Ese Hombre Es Malo

MAMIII

Te Llevas To

Ivonny Bonita

Gatúbela

Amargura

Ojos Ferrari

Bichota

Tusa

Si Antes Te Hubiera Conocido

Provenza

El recorrido también contempla canciones como 200 Copas y Coleccionando Heridas, además de un cierre con Viajando por el Mundo, tema que da nombre a la gira.

La selección buscó conectar con distintas generaciones de seguidores: desde quienes acompañaron sus primeros lanzamientos hasta quienes conocieron su música a través de sus producciones más recientes.

Tres noches de Karol G en la Ciudad de México

Karol G Estadio GNP Seguros CDMX Viajando por el Mundo Tropitour (especial)

La llegada de la colombiana al Estadio GNP Seguros contempla dos fechas consecutivas restantes, 14 y 15 de noviembre. Los espectáculos están programados para comenzar a las 21:00 horas, mientras que la apertura de puertas está prevista para las 17:00 horas.

El recinto, ubicado en la alcaldía Iztacalco, es uno de los principales espacios para espectáculos masivos en México y recibirá a miles de seguidores durante las tres jornadas.

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La venta de localidades para las fechas capitalinas reportó que los conciertos se encuentran agotados, por lo que se espera una importante concentración de asistentes en los alrededores del estadio.

Hay que destacar que, según datos de la empresa Ticketmaster, más de 1.2 millones de personas ingresaron a su portal para buscar boletos de sus conciertos.

El regreso de La Bichota ante sus seguidores mexicanos

karol G en su concierto en Monterrey, Nuevo León (FB)

Las presentaciones de noviembre representan un nuevo encuentro de Karol G con el público mexicano de la CDMX, luego de sus conciertos en Monterrey, donde la colombia escribió en sus redes sociales.

“Ver a todo el mundo tan feliz, viviendo y disfrutando tanto a pesar del clima, fue de verdad muy emocionante y conmovedor para mi”.

La artista ha construido una relación cercana con sus seguidores en México, uno de los mercados importantes para su música en Latinoamérica. Su repertorio, que mezcla canciones de desamor, empoderamiento y celebración, también ha contribuido a consolidar su popularidad más allá del género urbano.

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Con el Viajando por el Mundo, Tropitour, la colombiana presentó una nueva etapa de su carrera, marcada por la exploración de ritmos latinos y una propuesta escénica que acompaña el lanzamiento de su material discográfico más reciente.

Las fechas 14 y 15 de noviembre colocan nuevamente a Karol G entre los principales atractivos musicales de la Ciudad de México durante este fin de semana.