Muere Óscar “Patroncito” Cortez a los 20 años: el boxeador sonorense que se retiró invicto como campeón

El boxeo mexicano está de luto por la muerte de Óscar “Patroncito” Cortez, joven pugilista sonorense que falleció a los 20 años. La noticia se dio a conocer durante la tarde del viernes 14 de noviembre y fue confirmada por personas cercanas a su carrera, entre ellas su entrenador, promotores y compañeros.
Hasta el momento no se han revelado las causas de su fallecimiento. Cortez formaba parte del Caballero’s Team, encabezado por el entrenador Alfredo Caballero, y era considerado uno de los prospectos con mayor proyección del equipo, con sede en Nogales, Sonora.
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Su trayectoria profesional terminó con un récord de ocho victorias, ningún empate y una derrota, además de cuatro nocauts (8-0-1, 4 KO’s). Su último combate tuvo lugar el 21 de febrero en el Palenque de la Expogan, donde venció por decisión a Luis “Sismo” Corona, quien también llegaba invicto, y consiguió el título Ligero de Fecombox.
¿Qué se sabe de la muerte de Óscar “Patroncito” Cortez?
La noticia provocó reacciones entre integrantes del boxeo sonorense. Su entrenador, Alfredo Caballero; el promotor Rafael Soto, y el campeón mundial Sergio “Yoreme” Mendoza compartieron mensajes de condolencias en redes sociales.
También se sumó el Coliseo Boxing Club de Gallo Estrada, que recordó al joven campeón por su personalidad y la pasión que mostraba por el boxeo, tanto arriba como abajo del ring.
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“Siempre te recordaremos por la gran persona que fuiste, por tu pasión por el boxeo y por la alegría que transmitías dentro y fuera del ring”, escribieron en la publicación.
¿Quién era Óscar “Patroncito” Cortez?
Aunque nació en Hermosillo, Cortez creció en Nogales, ciudad donde pasó gran parte de su infancia y comenzó a interesarse por el boxeo. Su desarrollo deportivo lo llevó a integrarse al equipo de Alfredo Caballero, donde construyó una carrera profesional que lo llevó a conquistar el campeonato Ligero de Fecombox.
Su triunfo ante Luis “Sismo” Corona, el pasado 21 de febrero, representó el último combate de una trayectoria que terminó demasiado pronto, cuando apenas tenía 20 años.
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