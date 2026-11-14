México

Música mexicana contará con su primera licenciatura en el país: estará en Tultepec y podrá estudiarse a partir de 2028

El nuevo Conservatorio de Música incluirá áreas de ensayo, percusión, danza, arte digital y cartonería, con asesoría técnica de la Secretaría de Cultura para el equipamiento especializado

Músicos tocan violines, violonchelo, arpa, trompeta y flautas sentados en escaleras de piedra rodeadas de vegetación y personas.
Un ensamble de músicos con instrumentos clásicos y tradicionales ensaya en las escalinatas de piedra de un campus al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tultepec tendrá un nuevo conservatorio de música y la primera licenciatura en Música Mexicana del país, un programa que prevé iniciar clases en el ciclo escolar 2028-2029 y atender a cerca de 3,500 estudiantes de bachillerato y educación superior.

El proyecto contará con una aportación de 40 millones de pesos proveniente de recursos recuperados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). El dinero se destinará a instrumentos musicales, equipamiento tecnológico, mobiliario y el proyecto ejecutivo del inmueble.

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el apoyo forma parte de los recursos obtenidos mediante procesos de incautación y comercialización de bienes ligados a delitos. Detalló que 40 millones de pesos serán dirigidos al proyecto de Tultepec, Estado de México.

La obra quedará a cargo del gobierno municipal y su conclusión está prevista para 2028. El plan contempla ampliar la oferta artística del municipio y crear espacios para que niñas, niños y jóvenes puedan continuar su formación musical hasta un nivel profesional.

Anuncian inversión de 40 mdp para el nuevo conservatorio de música en Tultepec, Estado de México, una de las promesas de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum
Anuncian inversión de 40 mdp para el nuevo conservatorio de música en Tultepec, Estado de México, una de las promesas de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum

La licenciatura en Música Mexicana iniciará actividades en el ciclo 2028-2029

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), trabaja en la creación de la primera licenciatura en Música Mexicana del país. El programa buscará reconocer las tradiciones, repertorios y prácticas musicales desarrolladas en distintos territorios de México.

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Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, explicó que la formación universitaria será uno de los tres ejes educativos del proyecto. Los otros dos consisten en la incorporación de formación laboral básica en bandas de marcha en cuatro bachilleratos y la actualización docente.

El primer eje arrancará en el ciclo escolar 2027-2028. La meta es que estudiantes de nivel medio superior mantengan su aprendizaje musical mientras cursan el bachillerato.

La licenciatura comenzará un año después, durante el ciclo 2028-2029. El proyecto prevé una cobertura de 1,500 alumnos de bachillerato y 2,000 estudiantes de educación superior.

Curiel de Icaza señaló que la profesionalización docente incluirá mecanismos de titulación para personas que ya cuentan con experiencia en la enseñanza y ejecución musical, pero que no tienen un reconocimiento académico formal.

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum

El conservatorio tendrá 24 salones de práctica y espacios para conciertos

El Conservatorio de Música de Tultepec contará con 24 salones de práctica musical, 16 espacios de ensayo doble, salas para grupos de percusión y áreas con condiciones acústicas para distintos instrumentos.

El complejo también incluirá una sala de ensayos y una concha acústica para presentaciones al aire libre. La propuesta busca que el recinto funcione como conservatorio y centro cultural para la comunidad.

Además de música, el inmueble tendrá espacios destinados a danza, arte digital, cartonería y actividades multidisciplinarias. La Secretaría de Cultura acompañará el diseño técnico de las áreas especializadas y asesorará la definición de instrumentos y tecnología.

El gobierno municipal de Tultepec ya inició los trabajos del proyecto. Ramón Sergio Luna Cortés, presidente municipal, señaló que el objetivo es crear una opción de profesionalización para estudiantes que no pueden trasladarse o ingresar al Conservatorio Nacional de Música o a la Facultad de Música de la UNAM.

El alcalde sostuvo que el municipio busca consolidar un modelo educativo que permita a las nuevas generaciones desarrollar una carrera vinculada con la enseñanza, interpretación y producción musical.

Orquesta Filarmónica de la capital mexicana lanza convocatoria Foto: cultura.cdmx.gob
Orquesta Filarmónica de la capital mexicana lanza convocatoria Foto: cultura.cdmx.gob

El programa Jóvenes por Tultepec reúne bandas, mariachis y rondallas

La construcción del conservatorio se vincula con el programa Jóvenes por Tultepec, una nueva historia, que el gobierno municipal puso en marcha hace cuatro años y medio como una estrategia preventiva frente a las adicciones.

De acuerdo con Luna Cortés, el municipio pasó de tener una Casa de Cultura a contar con 20 espacios para la formación artística. También construye otro recinto y busca habilitar una sede adicional para acercar las clases a distintas comunidades.

El programa atiende a niñas, niños y jóvenes de entre cinco y 19 años. El municipio proporciona instrumentos, maestros y espacios para los talleres, además de pláticas psicológicas preventivas y actividades con madres y padres de familia.

Actualmente, Tultepec cuenta con cerca de 18 bandas, mariachis y unas 14 rondallas. El ayuntamiento también desarrolla un programa de bandas de marcha en escuelas públicas de secundaria, bachillerato y nivel superior.

Luna Cortés indicó que el municipio ha adquirido alrededor de 4,500 instrumentos musicales y cuenta con más de 120 docentes distribuidos en los centros culturales y espacios de enseñanza.

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