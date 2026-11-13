Kenia Os, Karime Pindter y Aldo Rendón se suben al ring y sorprenden al público durante función de lucha libre

La cantante Kenia Os y el estilista Aldo Rendón posan junto a una acompañante frente a un muro verde en un espacio interior. (Redes sociales/Karime Pindter)

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Kenia OS sorprendió a los asistentes de la Arena Coliseo con una visita especial durante una función de lucha libre. La cantante llegó acompañada de los creadores de contenido Karime Pindter y Aldo Rendón.

La visita se produjo durante la función de “Jueves de Lucha Libre” realizada el 12 de noviembre en el histórico recinto del Centro Histórico de la Ciudad de México, conocido como “El Embudo de Perú 77”.

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Kenia Os en la Arena Coliseo (Totalmente Lucha/Facebook/CMLL)

El anuncio de la sorpresa

La organización de Lucha Libre CMLL (Consejo Mundial de Lucha Libre) calificó la presencia de la cantante como “una buena decisión” y destacó la reacción del público asistente.

El mensaje difundido señaló: “Kenia OS sorprendió a La Mejor Afición del Mundo con una visita muy especial a la Arena Coliseo, junto a sus amigos Karime Pindter y Aldo Rendón, destacados creadores de contenido”.

Las creadoras de contenido Kenia Os y Karime Pindter y Aldo Rendón se presentan sobre el cuadrilátero de la Arena México durante una función de lucha libre del CMLL (TikTok/@el_mas_keniinii)

Su participación en el festival Multiverso con escenario 360

Kenia OS también forma parte del cartel de Multiverso Nestlé 2026 “El Festival”, en su quinta edición, que se realizará los días 18 y 19 de noviembre en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.

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El evento, organizado por las estaciones de radio EXA FM y La Mejor, contará con un escenario de 360 grados instalado en el centro del recinto, pensado para que el público pueda presenciar los espectáculos desde distintos puntos del estadio.

El cartel reúne a más de 30 artistas, entre ellos Xavi, Santos Bravos, Lunay, Elena Rose, Plastilina Mosh, Fey, La Arrolladora Banda El Limón y De La Ghetto. La entrada al festival será gratuita, y los accesos se gestionan a través de las redes sociales oficiales de las emisoras organizadoras.

(Instagram)

La preparación de Kenia OS para su primer show 360

En una entrevista con la creadora de contenido Alana Flores, Kenia OS habló sobre el desafío que representa este formato de escenario, algo que nunca había enfrentado en su carrera.

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“Ir a cantar ahí y ya está. Y es 360. Nunca he hecho un show 360. Tuve que ensayar las cuatro canciones para ver”, explicó la cantante entre risas, en referencia a la necesidad de dirigir su presentación hacia los distintos sectores del público. “De que unos para acá, otros para allá”, agregó.

Alana Flores entrevista a Kenia Os

El interés de Kenia OS por el boxeo

Durante la misma conversación, Flores, quien practica boxeo de forma recreativa, invitó a la cantante a sumarse a la disciplina. “Algún día deberías ir”, le dijo.

Kenia OS respondió que siempre quiso practicar el deporte, pero que enfrenta un obstáculo particular: “Siempre he querido hacer box, pero me dicen que me tengo que quitar las uñas”. La cantante aclaró que se trata de uñas naturales, por lo que le preocupa lastimarse durante la práctica.

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Flores le sugirió una alternativa: recortarlas “poquito más, no mucho” para evitar lesiones, sin necesidad de quitárselas por completo.

La cantante relacionó su interés en el boxeo con una forma de liberar tensión: “Siento que un día que me pelee con algún hombre, así que me haga enojar, quiero agarrar un saco y tac, tac, tac, tac”. Agregó que también lo considera útil para momentos de estrés: “Un día que me reviente el estrés o algo y agarrar y vámonos”.

Sin embargo, Kenia OS se mostró insegura sobre sus habilidades para el combate: “Yo siento que soy muy mala peleando. Siento que tú de un chingazo me tumbas”.

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Flores le explicó que la percepción inicial de torpeza es habitual entre quienes se inician en el boxeo: “Al principio uno piensa que es fácil, pero te ves torpe. Muy probablemente las primeras veces sí dirías de que ay, me siento tonta”. La creadora de contenido comparó el proceso de aprendizaje con el baile, actividad en la que se describió como “un tronco”.

Kenia OS coincidió con esa comparación y relató su propia experiencia con la danza. La cantante estudió jazz durante cinco años en su adolescencia, pero dejó de practicarlo por el mismo período de tiempo. Al retomarlo, descubrió que, aunque la técnica permanece en la memoria, el cuerpo pierde la condición física necesaria: “La técnica no se te olvida, que el pas de bourrée, aprender a contar los ochos... pero mi cuerpo lo olvidó por completo”.

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La creadora de contenido Alana Flores posa junto a otra mujer en una publicación digital que incluye un enlace a la plataforma Kick. (Redes sociales )

Kenia OS anuncia su tercera gira por Estados Unidos

La cantante confirmó las fechas del K de Karma U.S. Tour, su tercera gira por territorio estadounidense, promovida por Live Nation. El recorrido llevará su más reciente etapa musical, correspondiente a su cuarto álbum de estudio, a seis ciudades entre febrero de 2027.

Las fechas confirmadas son: el 10 de febrero en el Majestic Theatre de Dallas, el 12 de febrero en el Auditorium Theatre de Chicago, el 13 de febrero en el Beacon Theatre de Nueva York, el 24 de febrero en el 713 Music Hall de Houston, el 26 de febrero en The Magnolia de El Cajón y el cierre el 27 de febrero en el YouTube Theater de Inglewood, California.

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Los boletos comenzaron a venderse mediante distintas preventas a partir del 6 de octubre, previo al inicio de la venta general el 8 de octubre a través de Ticketmaster.

Kenia Os exhibe una versión más honesta y adulta de sí misma con el lanzamiento de su álbum 'K de Karma', marcando un antes y un después en su carrera musical. (Instagram: @keniaos)

Karime Pindter, entre la cocina y la conducción

Pindter viene de participar en el reality culinario Hoy soy el chef, donde formó dupla con la conductora Tania Rincón bajo el lema “Rajarse, ni mais”. Aunque no ganaron la competencia, ambas conquistaron al público y organizaron una rifa de sus cuchillos entre sus seguidores.

Tras la salida de Rincón del programa para formar equipo con Ana Caty Hernández en una segunda temporada, Pindter bromeó sobre la situación y se despidió con humor: “Te voy a extrañar demasiado, pero te voy a apoyar. Seré la madrina”.

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La también exparticipante de La casa de los famosos México ha mantenido presencia en el matutino Hoy, donde condujo junto a Nicola Porcella, lo que volvió tendencia al programa.

De cara a los próximos días, Pindter conducirá junto a Roberto Carlo la ceremonia de los Impulse LGBTIQ+ Awards 2026, programada para el 21 de noviembre en la Ciudad de México.

Aldo Rendón y su nueva etapa profesional

Aldo Rendón detalló en un video publicado en sus redes sociales las complicaciones médicas que provocaron su retiro de La Casa de los Famosos México 2026. (Captura de pantalla )

Rendón es un estilista y consultor de imagen originario de Culiacán, Sinaloa, con más de 25 años de trayectoria en la industria de la moda. Ha vestido a figuras como Thalía, Belinda, Gloria Trevi, Ana de la Reguera y Galilea Montijo, además de colaborar con firmas internacionales como Saint Laurent, Gucci y Miu Miu.

Su popularidad en redes sociales creció a partir de su paso como habitante de La Casa de los Famosos México 2026, donde se destacó por su humor directo y “sin filtros”. Tras su salida del reality, colaboró con la cantante Alejandra Guzmán, aunque aclaró que no busca retomar su faceta de estilista de forma permanente.

“Es una etapa que ya hice mucho, por más de 30 años, ya ahorita ya estoy viejita. Ya me da una hueva tremenda. Lo hago ahorita porque es ‘la Guzmán’, pero ni me hable nadie más”, declaró Rendón.

El estilista también lanzó su propia línea de camisetas como parte de un giro hacia el emprendimiento. Rendón expresó interés en incursionar en la conducción televisiva: “Es un medio que me interesa conquistar. No me interesan las novelas ni las películas porque no soy actor, pero sí me gustaría conducir, tener un programa de entrevistas”.

Además, figura como nominado en la categoría Personalidad LGBTIQ+ Revelación del Año de los Impulse LGBTIQ+ Awards 2026, compitiendo junto a Dante Ureta, Rixxia, Johann Vera y Paloma Morphy.