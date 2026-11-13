México

Ariadna Montiel incluye a Elba Esther Gordillo y a Maru Campos en trama del INE: “Fox fue quien puso este debate”

La dirigente de Morena afirmó que las acusaciones sobre el presunto fraude electoral de 2006 “no es una cortina de humo”

Ariadna Montiel afirmó que Elba Esther Gordillo impulsó a Luis Ugalde como titular del IFE. | X-Morena
Ariadna Montiel afirmó que Elba Esther Gordillo impulsó a Luis Ugalde como titular del IFE. | X-Morena
Guardar

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, integró a Elba Esther Gordillo, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); y a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, a la polémica que se ha generado entorno a las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) y el supuesto fraude electoral del 2006.

En conferencia de prensa, la líder morenista Ariadna Montiel señaló a Luis Carlos Ugalde, quien presidía el Instituto Federal Electoral durante los comicios de 2006, como una de las personas a las que Morena ha responsabilizado por el resultado de aquella elección.

PUBLICIDAD

La dirigente vinculó el nombramiento de Ugalde con Elba Esther Gordillo, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Según Montiel, el exconsejero presidente del IFE relató en libros y entrevistas que llegó al cargo por propuesta de Gordillo desde la Cámara de Diputados.

Montiel afirmó también que el exfuncionario ha hablado de las presiones que recibió de Vicente Fox, como presidente de México, y de la propia Gordillo durante su gestión al frente del árbitro electoral.

“Hay que recordar que Luis Carlos Ugalde era el presidente del IFE y que él mismo lo ha escrito en sus libros y ha dado entrevistas donde relata que llegó ahí por propuesta de Elba Esther Gordillo, que en ese tiempo era diputada federal y que incidió aquí, en la Cámara de Diputados, para el nombramiento del presidente del IFE. Que él mismo cuenta cómo recibió las presiones del presidente y de ella misma. De tal manera que nosotros desde entonces hemos venido señalando a él, por ejemplo, como responsable del fraude electoral, entre otros”, dijo.

PUBLICIDAD

Al ser cuestionada sobre si la insistencia en revisar la elección de 2006 busca desviar la atención de otros temas de la agenda nacional, respondió que esa interpretación es errónea y presentó la discusión como una defensa del sistema democrático.

“No es un distractor, es una acción de justicia, de verdad, de democracia”, aseguró.

Acusó que los gobiernos anteriores concentraban la discusión política entre integrantes de la llamada clase política, a quiene ligó con los partidos PRI y PAN, y asoció con el régimen de corrupción y privilegios.

La dirigente colocó en ese bloque al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Acción Nacional, a los que Morena suele referirse como PRIAN.

Según Montiel, la transformación política que atribuye a su movimiento permitió que la ciudadanía participe de forma más activa en los asuntos públicos.

La morenista afirmó que Morena ha consolidado un pueblo “consciente” e “informado”, que interviene en un debate político permanente.

Montiel dijo que la apertura de ese intercambio con la ciudadanía forma parte de la llamada cuarta transformación y defendió que las discusiones sobre procesos electorales pasados se mantengan en el espacio público.

Vicente Fox reactivó el debate

La líder de Morena atribuyó a las declaraciones recientes de Vicente Fox la reaparición de la discusión sobre la elección presidencial de 2006, lo cual calificó como un acto con el que el exmandatario se presentó como una figura antidemocrática.

“Fox fue quien puso este debate”, sostuvo la presidenta nacional de Morena.

Montiel agregó que a la oposición no le agrada que se revisen hechos del pasado, pero sostuvo que su partido mantendrá esa discusión como parte de la memoria histórica nacional.

La morenista afirmó que el proceso de 2006 no puede considerarse un asunto cerrado desde la perspectiva política de Morena.

Temas Relacionados

Ariadna MontielMorenaElba Esther GordilloSNTEMaru CamposINEmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lilly Téllez llama a Sheinbaum a rendir cuentas ante el Senado: acusa a Morena de no aprobar iniciativa para que presidentes comparezcan

La propuesta prevé que el informe anual se presente personalmente ante el pleno, bajo protesta de decir verdad y con preguntas de los integrantes de la Cámara alta del país

Lilly Téllez llama a Sheinbaum a rendir cuentas ante el Senado: acusa a Morena de no aprobar iniciativa para que presidentes comparezcan

Así será el nuevo circuito de carreras que construirán dentro del AIFA: tendrá 2.6 kilómetros y certificación FIA

El anuncio se realizó en el Museo Militar de Aviación

Así será el nuevo circuito de carreras que construirán dentro del AIFA: tendrá 2.6 kilómetros y certificación FIA

Concentran 407 MDP en ingresos de recaudación de venta de bienes robados y del narco, incluyendo las de Ryan Wedding

Con la última subasta de las 57 motos del narco canadiense ingresó a la cuenta cerca de 71 millones

Concentran 407 MDP en ingresos de recaudación de venta de bienes robados y del narco, incluyendo las de Ryan Wedding

Biby Gaytán vuelve a la televisión tras 18 años: así será su homenaje a María Victoria con Inocencia

La actriz protagonizará una nueva versión de La criada bien criada, comedia que convirtió a María Victoria en un referente del entretenimiento mexicano

Biby Gaytán vuelve a la televisión tras 18 años: así será su homenaje a María Victoria con Inocencia

Jamaica vs México, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de los cuartos de final de la Nations League 2026

El Tri llega a este compromiso sin haber conseguido una victoria después del Mundial 2026

Jamaica vs México, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de los cuartos de final de la Nations League 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Tony Montana”, hermano de “El Mencho” y líder del CJNG, recibe más de 20 años de prisión: Fiscalía pidió 30

“Tony Montana”, hermano de “El Mencho” y líder del CJNG, recibe más de 20 años de prisión: Fiscalía pidió 30

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: sentencian al hermnao de “El Mencho” en EEUU

Herido de bala, “R2” intentó sobornar a marinos durante su captura: “Tú pide, échame la mano”

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: El Ejército Mexicano se enfrentó con civiles armados en Jalisco

Con gorras alusivas a “El Pez” y “El Fresa”, capturan a dos presuntos integrantes de La Nueva Familia Michoacana en Edomex

ENTRETENIMIENTO

TXT en México: este sería el setlist que el grupo de K-pop interpretaría en su concierto

TXT en México: este sería el setlist que el grupo de K-pop interpretaría en su concierto

Megapuente en la CDMX: qué hacer gratis, a dónde ir con niños y los eventos imperdibles de este fin de semana

Biby Gaytán vuelve a la televisión tras 18 años: así será su homenaje a María Victoria con Inocencia

Feid agota dos fechas en CDMX y prepara una tercera a solo dos días de arrancar la venta

Jorge Volpi, escritor mexicano: “La idea de que somos los dueños absolutos de nuestras palabras tampoco es cierta”

DEPORTES

Países Bajos vs Grecia: a qué hora y dónde ver en vivo hoy desde México a los Tulipanes en la UEFA Nations League

Países Bajos vs Grecia: a qué hora y dónde ver en vivo hoy desde México a los Tulipanes en la UEFA Nations League

Cuauhtémoc Blanco rescató a México ante Jamaica: así fue el partido que mantuvo vivo el sueño mundialista

Así será el nuevo circuito de carreras que construirán dentro del AIFA: tendrá 2.6 kilómetros y certificación FIA

CMLL y NFL anuncian “Noche de Cascos y Máscaras”: esta es la cartelera completa

Jamaica vs México, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de los cuartos de final de la Nations League 2026