Ariadna Montiel incluye a Elba Esther Gordillo y a Maru Campos en trama del INE: “Fox fue quien puso este debate”

Ariadna Montiel afirmó que Elba Esther Gordillo impulsó a Luis Ugalde como titular del IFE. | X-Morena

Guardar

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, integró a Elba Esther Gordillo, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); y a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, a la polémica que se ha generado entorno a las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) y el supuesto fraude electoral del 2006.

En conferencia de prensa, la líder morenista Ariadna Montiel señaló a Luis Carlos Ugalde, quien presidía el Instituto Federal Electoral durante los comicios de 2006, como una de las personas a las que Morena ha responsabilizado por el resultado de aquella elección.

PUBLICIDAD

La dirigente vinculó el nombramiento de Ugalde con Elba Esther Gordillo, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Según Montiel, el exconsejero presidente del IFE relató en libros y entrevistas que llegó al cargo por propuesta de Gordillo desde la Cámara de Diputados.

Montiel afirmó también que el exfuncionario ha hablado de las presiones que recibió de Vicente Fox, como presidente de México, y de la propia Gordillo durante su gestión al frente del árbitro electoral.

“Hay que recordar que Luis Carlos Ugalde era el presidente del IFE y que él mismo lo ha escrito en sus libros y ha dado entrevistas donde relata que llegó ahí por propuesta de Elba Esther Gordillo, que en ese tiempo era diputada federal y que incidió aquí, en la Cámara de Diputados, para el nombramiento del presidente del IFE. Que él mismo cuenta cómo recibió las presiones del presidente y de ella misma. De tal manera que nosotros desde entonces hemos venido señalando a él, por ejemplo, como responsable del fraude electoral, entre otros”, dijo.

PUBLICIDAD

Al ser cuestionada sobre si la insistencia en revisar la elección de 2006 busca desviar la atención de otros temas de la agenda nacional, respondió que esa interpretación es errónea y presentó la discusión como una defensa del sistema democrático.

“No es un distractor, es una acción de justicia, de verdad, de democracia”, aseguró.

Acusó que los gobiernos anteriores concentraban la discusión política entre integrantes de la llamada clase política, a quiene ligó con los partidos PRI y PAN, y asoció con el régimen de corrupción y privilegios.

La dirigente colocó en ese bloque al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Acción Nacional, a los que Morena suele referirse como PRIAN.

Según Montiel, la transformación política que atribuye a su movimiento permitió que la ciudadanía participe de forma más activa en los asuntos públicos.

La morenista afirmó que Morena ha consolidado un pueblo “consciente” e “informado”, que interviene en un debate político permanente.

Montiel dijo que la apertura de ese intercambio con la ciudadanía forma parte de la llamada cuarta transformación y defendió que las discusiones sobre procesos electorales pasados se mantengan en el espacio público.

PUBLICIDAD

Vicente Fox reactivó el debate

La líder de Morena atribuyó a las declaraciones recientes de Vicente Fox la reaparición de la discusión sobre la elección presidencial de 2006, lo cual calificó como un acto con el que el exmandatario se presentó como una figura antidemocrática.

“Fox fue quien puso este debate”, sostuvo la presidenta nacional de Morena.

Montiel agregó que a la oposición no le agrada que se revisen hechos del pasado, pero sostuvo que su partido mantendrá esa discusión como parte de la memoria histórica nacional.

La morenista afirmó que el proceso de 2006 no puede considerarse un asunto cerrado desde la perspectiva política de Morena.