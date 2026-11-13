Saca las cobijas: el frente frío 5 congelará 3 alcaldías de la CDMXy varios estados durante el megapuente

Varios transeúntes con ropa de abrigo caminan frente al Palacio de Bellas Artes durante una jornada de lluvia y niebla por el frente frío 5 en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El frente frío número 5 dejará este fin de semana lluvias, descenso térmico y bancos de niebla en la Ciudad de México y buena parte del país, con temperaturas mínimas de hasta -5 grados Celsius en zonas serranas del norte y madrugadas que rozarán el cero en alcaldías altas de la capital, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El sábado 14 de noviembre será el día más frío para la Ciudad de México: en 14 de las 16 alcaldías las mínimas no superarán los 10 grados centígrados. Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan podrían llegar hasta los 6 grados.

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El pronóstico del SMN para la capital contempla cielo nublado durante la mañana, con bruma y bancos de niebla en zonas serranas del Valle de México. Por la tarde habrá ambiente templado con intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros acompañados de descargas eléctricas, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Las temperaturas máximas en la capital oscilarán entre 20 y 22 grados Celsius, con vientos de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros por hora. En Toluca se pronostican mínimas de 8 a 10 grados y máximas de 18 a 20 grados.

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Varios peatones con paraguas caminan por una acera mojada mientras el tránsito vehicular se congestiona sobre una avenida de Ciudad de México durante una tormenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan registrarán las mínimas más bajas de la capital

Desde el viernes 13, las zonas montañosas de la capital ya registran los valores más bajos. Cuajimalpa y Magdalena Contreras llegan a 6 grados, Tlalpan a 7 y Xochimilco a 7. En el extremo opuesto, Gustavo A. Madero se mantiene en 11 grados como el punto más cálido de la ciudad ese día.

El sábado el frío se intensifica. Tlalpan baja de 7 a 6 grados, Coyoacán de 8 a 7 y Benito Juárez se mantiene en 8. Las madrugadas del sábado, domingo y lunes traerán temperaturas de 0 a 5 grados en zonas serranas de la Ciudad de México y el Estado de México, de acuerdo con el pronóstico de Conagua.

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Para el domingo el pronóstico contempla lluvias aisladas en Álvaro Obregón, Coyoacán, Magdalena Contreras y Tlalpan. El ambiente mejorará durante la tarde, con cielo parcialmente despejado y baja probabilidad de lluvia.

El noreste y el sureste recibirán las lluvias más fuertes del fin de semana

El frente frío 5 permanecerá estacionario sobre el centro del Golfo de México y el noreste del país durante el sábado y el domingo, según el SMN. Su interacción con un canal de baja presión mantendrá precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros en el norte de Baja California, el noreste de Coahuila, el norte de Nuevo León y Tamaulipas, y el norte de Quintana Roo.

Sonora, Chihuahua, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán tendrán intervalos de chubascos el sábado. El domingo, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo mantendrán la inestabilidad con chubascos. San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Guerrero registrarán lluvias aisladas.

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Las sierras del norte tendrán heladas con temperaturas de -5 a 0 grados

Las madrugadas del domingo y del lunes serán especialmente gélidas en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de México, donde Conagua pronostica temperaturas de -5 a 0 grados Celsius. Es el rango más bajo del fin de semana en el país.

Las regiones montañosas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca registrarán mínimas de 0 a 5 grados durante esas mismas madrugadas.

El sábado las rachas de viento alcanzarán 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. En la costa occidental de Baja California el oleaje llegará a 4 y 5 metros; en Baja California Sur, entre 2 y 3 metros.

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El sureste y el Pacífico mantendrán calor con máximas de hasta 40 grados

Mientras el centro y norte del país enfrentan el frío, el sur registrará los valores más altos. Guerrero, Oaxaca y Chiapas alcanzarán máximas de entre 35 y 40 grados el sábado. El domingo, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche mantendrán ese rango.

Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Yucatán y Quintana Roo tendrán máximas de 30 a 35 grados durante ambos días.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento, con riesgo de encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, crecidas de ríos y deslaves. Las ráfagas intensas también pueden derribar árboles y anuncios publicitarios. Para el lunes 16, el frente frío 5 recibirá el refuerzo de una nueva masa de aire frío, lo que reactivará las lluvias muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

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