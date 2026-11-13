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Biby Gaytán vuelve a la televisión tras 18 años: así será su homenaje a María Victoria con Inocencia

La actriz protagonizará una nueva versión de La criada bien criada, comedia que convirtió a María Victoria en un referente del entretenimiento mexicano

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La actriz protagonizará una nueva versión de La criada bien criada, comedia que convirtió a María Victoria en un referente del entretenimiento mexicano
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El regreso de Biby Gaytán a la televisión después de 18 años marca uno de los movimientos recientes en la programación de ficción mexicana.

La actriz volverá a los foros con Un ángel, Inocencia, una producción que recupera como referencia a La criada bien criada, la emblemática comedia que protagonizó María Victoria.

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Aunque el anuncio del proyecto se realizó el 11 de noviembre, las declaraciones de Gaytán permiten conocer otro aspecto de esta producción: el significado que tiene para ella formar parte de una historia vinculada con una de las figuras más reconocidas de la televisión nacional.

La intérprete reconoció que el homenaje a María Victoria fue uno de los motivos que más la entusiasmaron para aceptar el papel. También destacó que, aunque la nueva propuesta tiene una historia propia, busca reconocer el legado artístico de la actriz que dio vida originalmente a Inocencia.

La actriz Biby Gaytán ofrece declaraciones a los medios sobre su participación protagónica en la serie televisiva "Inocencia", una producción inspirada en "La criada bien criada". Durante el evento de prensa, se muestran secuencias del proyecto, entre ellas un relicario con la fotografía de la actriz María Victoria, quien figura como la abuela del personaje principal dentro de la trama.

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“Una de las razones por las que más entusiasmada estoy es justamente porque esta historia, a pesar de que es una historia completamente nueva, de cierta manera es un homenaje a una figura tan importante para la televisión mexicana y tan entrañable para todos los mexicanos y los no mexicanos también, como lo es la señora María Victoria”, expresó.

Biby Gaytán explica qué significa interpretar a Inocencia

Para Biby Gaytán, participar en esta producción representa la oportunidad de regresar a la ficción televisiva con un personaje relacionado con una figura que dejó huella en el entretenimiento mexicano.

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La actriz manifestó sentirse inspirada por la trayectoria de María Victoria y agradecida por compartir pantalla con el resto del elenco.

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“Eso me entusiasma, me inspira. Me siento muy afortunada, te repito, de formar parte de este hermosísimo proyecto y honrada de compartir pantalla con tantísimo talento”, comentó durante su encuentro con los medios de comunicación.

La producción, titulada Un ángel, Inocencia, retoma el universo de La criada bien criada, pero presenta una historia nueva. De esta manera, no busca reproducir capítulo por capítulo la comedia original, sino recuperar la referencia de un personaje que permanece en la memoria de distintas generaciones.

¿Por qué Biby Gaytán estuvo 18 años alejada de la televisión?

La última participación de Biby Gaytán en una producción de ficción televisiva fue en En nombre del amor, telenovela de 2008 en la que tuvo una intervención especial.

Durante los años posteriores, la actriz mantuvo su presencia en el espectáculo mediante proyectos de teatro musical, presentaciones y participaciones en programas de entretenimiento, mientras también dedicó tiempo a su vida familiar junto a Eduardo Capetillo y sus hijos.

Biby Gaytán regresa a la televisión con Un ángel, Inocencia, producción inspirada en la emblemática comedia La criada bien criada, que protagonizó María Victoria y a cuya trayectoria busca rendir homenaje
Biby Gaytán regresa a la televisión con Un ángel, Inocencia, producción inspirada en la emblemática comedia La criada bien criada, que protagonizó María Victoria y a cuya trayectoria busca rendir homenaje

Entre sus trabajos escénicos destaca su participación en el musical Chicago, donde interpretó a Roxie Hart, uno de los personajes centrales de la obra.

Su regreso con Un ángel, Inocencia representa así una nueva oportunidad para reencontrarse con el público televisivo, ahora mediante una producción de comedia.

María Victoria, el legado detrás de Inocencia

El homenaje que plantea esta producción tiene como referente a María Victoria, actriz y cantante mexicana que construyó una extensa trayectoria en el cine, la música y la televisión.

Uno de sus personajes más recordados fue precisamente Inocencia, protagonista de La criada bien criada, comedia que alcanzó popularidad por su particular estilo de humor y que permaneció en la televisión durante varias temporadas.

La intérprete se convirtió en una figura reconocida del entretenimiento nacional gracias a su participación en películas, espectáculos musicales y programas televisivos.

Con esta nueva producción, el personaje regresa a la pantalla bajo la interpretación de Biby Gaytán, quien considera que formar parte de este proyecto también implica reconocer la importancia de María Victoria para la cultura popular mexicana.

¿Cuándo se estrenará Inocencia y quiénes integran el elenco?

La serie es una producción de Miriam Osorio para TelevisaUnivision y llegará a la plataforma ViX. El elenco está encabezado por Biby Gaytán y Daniel Elbittar, además de contar con las actuaciones de Eduardo Capetillo, Sergio Zurita, Michel Duval, Lola Merino, Natalia Madera, Beng Zeng y Karina Torres, entre otros.

Durante la presentación, Gaytán también describió la producción como un programa blanco para la televisión mexicana, con una propuesta de entretenimiento dirigida a las familias.

Aunque todavía no se había confirmado una fecha específica de estreno durante el anuncio, el proyecto representa el regreso de una actriz que durante años mantuvo una relación cercana con el público a través de la música, el teatro y la televisión.

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